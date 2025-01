Hisense ConnectLife predstavuje na CES 2025 inteligentný zážitok pre inteligentnú domácnosť budúcnosti s inováciou AI

Hisense vylepšuje inteligentné domácnosti s novou rozšírenou funkcionalitou ConnectLife. Vďaka integrácii s Google Home ovláda ConnectLife v rámci jednej aplikácie všetky vaše inteligentné zariadenia, od spotrebičov Hisense až po termostaty s certifikáciou Matter. Poskytuje 3D náhľad na monitorovanie v reálnom čase, personalizovanú automatizáciu a úsporu energie jedným dotykom s režimom AI Eco. Súprava funkcií umelej inteligencie ConnectLife, vrátane Dish Designer, AI Food Recognition a AI Meal Planner, zjednodušuje plánovanie jedál, vytvára personalizované nákupné zoznamy a dokonca usmerňuje vaše kuchárske schopnosti.

Revolúcia v práčovni s práčkou so sušičkou Hisense série 7S

Séria práčok a sušičiek Hisense 7S prináša umelú inteligenciu do práčovne a ponúka plynulú integráciu s aplikáciou ConnectLife na diaľkové monitorovanie a ovládanie. Práčka so sušičkou, vybavená 6,86-palcovým TFT dotykovým displejom, kombinuje elegantný dizajn s najmodernejšou technológiou. AI Super Wash optimalizuje parametre prania podľa typu tkaniny, hladiny vody a teploty, zatiaľ čo AI Super Dry zaisťuje dokonalé vysušenie na základe úrovne vlhkosti. Séria 7S, navrhnutá pre energetickú účinnosť s hodnotením EU A-20 %, šetrí energiu aj náklady. Navyše, jeho cyklus rýchleho prania a sušenia na jednu hodinu (*pri štandardnej náplni 1 kg) poskytuje nenáročné riešenie pre pohodlné moderné bývanie, ktoré šetrí priestor aj čas.

Transformácia kuchyne s chladničkou BCD-780W

Hisense predstavuje inovatívnu chladničku BCD-780W s podporou ConnectLife s 21-palcovým TFT dotykovým displejom, ktorá používateľom umožňuje intuitívne ovládanie a ohromujúci dizajn. Táto pokročilá chladnička ponúka množstvo funkcií s podporou umelej inteligencie vrátane správy zásob potravín, pripomenutia exspirácie, odporúčaní receptov, hlasového ovládania a prispôsobených návrhov receptov podľa uložených ingrediencií a zdravotných profilov používateľov. Vákuovo utesnená zásuvka predlžuje čerstvosť mäsa až na päť dní pri zachovaní prostredia bez baktérií na 99,99 %. Zásuvka VersaTemp+ ponúka flexibilné ovládanie teploty, ideálne pre vína a nápoje. Elegantný dizajn a pokročilá technológia BCD-780W prináša úplne novú definíciu moderného chladenia.

Komfort novej generácie s klimatizáciou Hisense Uni Series

Klimatizácia Hisense Uni Series kombinuje špičkovú technológiu AI Smart s pohodlným dizajnom zameraným na používateľa. Jednotka poháňaná systémom Smart Eye a TMS Control System upravuje teplotu, vlhkosť, rýchlosť a smer vetra pre optimálne pohodlie. Režim Follow/Avoid systému Smart Eye prispôsobuje prúdenie vzduchu podľa pohybu, zatiaľ čo systém TMS Control zaisťuje dokonalé vnútorné prostredie. Dizajn All Easy uľahčuje inštaláciu, čistenie a údržbu, ponúka vynikajúci výkon a zároveň sa vďaka prispôsobiteľnému dizajnu IMR dokonale začlení do akéhokoľvek interiéru. Funkcia HI-NANO navyše sterilizuje mikróby a baktérie uvoľňovaním dvojitých iónových skupín, ktoré zabíjajú a odstraňujú nečistoty vzduchom prenášané, vrátane 60,07 % PM2,5, 92,6 % H1N1 a 88,5 % E. coli do dvoch hodín, čím vytvárajú zdravé a kvalitné ovzdušie.

O spoločnosti Hisense

Hisense je popredná svetová značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Podľa spoločnosti Omdia sa Hisense umiestnila celosvetovo na 2. mieste v celkovom objeme dodávok televízorov a na 1. mieste v segmente 100 palcových televízorov. Spoločnosť sa rýchlo rozšírila a pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na multimediálny tovar, domáce spotrebiče a inteligentné IT informácie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2594475/image_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2594476/image_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2594477/image_3.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2594478/image_4.jpg

