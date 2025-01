Hisense ConnectLife offre une expérience intelligente à la maison connectée de demain grâce à une IA innovante au CES 2025

Hisense optimise les maisons intelligentes grâce aux nouvelles fonctionnalités élargies de ConnectLife. Intégrant Google Home, ConnectLife contrôle tous vos appareils intelligents, des appareils Hisense aux thermostats certifiés Matter, le tout via une seule application. La solution offre une vue en 3D pour une surveillance en temps réel, une automatisation personnalisée et une économie d'énergie en un clic avec le mode AI Eco. La gamme de fonctions IA de ConnectLife, notamment le concepteur de plats, la reconnaissance des aliments par l'IA et le planificateur de repas par l'IA, simplifie la planification des repas, crée des listes de courses personnalisées et accompagne même vos prouesses culinaires.

Révolutionnez la buanderie avec le lave-sèche-linge Hisense série 7S

La série 7S de lave-sèche-linge de Hisense apporte l'IA à la buanderie, offrant une intégration optimale avec l'application ConnectLife pour la surveillance et le contrôle à distance. Doté d'un écran tactile TFT de 6,86 pouces, ce lave-sèche-linge allie un design élégant à une technologie de pointe. AI Super Wash optimise les paramètres de lavage en fonction du type de tissu, du niveau d'eau et de la température, tandis qu'AI Super Dry assure un séchage parfait en s'adaptant aux niveaux d'humidité. Conçue pour l'efficacité énergétique avec un classement UE A-20%, la série 7S permet d'économiser à la fois de l'énergie et de l'argent. En outre, son cycle de lavage et de séchage rapide en une heure (*charge standard de 1 kg) permet de gagner du temps et de l'espace pour faciliter la vie moderne.

Transformez votre cuisine avec le réfrigérateur BCD-780W

Hisense présente le réfrigérateur innovant ConnectLife BCD-780W avec écran tactile TFT de 21 pouces, offrant aux utilisateurs un contrôle intuitif et des images époustouflantes. Ce réfrigérateur avancé offre une multitude de fonctionnalités alimentées par l'IA, notamment la gestion des stocks d'aliments, les rappels de péremption, la recommandation de recettes, la commande vocale et les suggestions de recettes personnalisées basées sur les ingrédients stockés et les profils de santé de l'utilisateur. Son tiroir scellé sous vide prolonge la fraîcheur de la viande jusqu'à cinq jours tout en maintenant un environnement exempt de 99,99 % de bactéries. Le tiroir VersaTemp+ offre un contrôle flexible de la température, idéal pour les vins et les boissons. Le design élégant et la technologie avancée du BCD-780W redéfinissent totalement la réfrigération moderne.

Confort de la prochaine génération avec le climatiseur Hisense Uni Series

Le climatiseur Hisense Uni Series associe la technologie de pointe AI Smart à un design pratique centré sur l'utilisateur. Alimenté par le système de contrôle Smart Eye et TMS, l'appareil ajuste la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent pour un confort optimal. Le mode Suivre/Éviter de Smart Eye adapte le débit d'air en fonction des mouvements, tandis que le système de contrôle TMS assure un environnement intérieur parfait. La conception All Easy facilite l'installation, le nettoyage et l'entretien, et offre des performances supérieures tout en s'intégrant parfaitement à la décoration de la maison grâce à son design IMR personnalisable. En outre, la fonction HI-NANO stérilise les germes et les bactéries en libérant des groupes d'ions doubles qui tuent et éliminent les contaminants en suspension dans l'air, notamment 60,07 % du PM2.5, 92,6 % du H1N1 et 88,5 % de l'E.coli en l'espace de deux heures, créant ainsi un environnement atmosphérique sain et de haute qualité.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial pour le nombre total de téléviseurs expédiés et au premier rang pour les téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et s'est spécialisée dans les produits multimédias, les appareils électroménagers et l'information informatique intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594475/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594476/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594477/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594478/image_4.jpg

