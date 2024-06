A Hisense mantém o domínio do mercado global de TVs mantendo-se entre as primeiras posições em vários países

QINGDAO, China, 21 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos, comemora oito anos consecutivos na lista das 10 principais marcas globais chinesas da Kantar BrandZ™. Esse reconhecimento reforça o compromisso global da Hisense com a inovação e a excelência.

Hisense continua sendo o segundo maior fabricante de TVs do mundo, e a TV de 100 polegadas é líder mundial

A Hisense dominou o mercado chinês de TVs, ocupando o primeiro lugar em vendas de TVs por 20 anos consecutivos, de 2004 a abril de 2024. Além do domínio no mercado interno, as TVs Hisense alcançaram uma participação no volume global de vendas de 13,6% no primeiro trimestre de 2024, garantindo a segunda posição mundial de 2022 ao primeiro trimestre de 2024. A empresa também é líder mundial em volume de vendas de TVs de 100 polegadas e de TVs a laser e em número de patentes de TVs a laser TriChroma.

As TVs da Hisense tiveram um desempenho excepcional em vários mercados internacionais. De janeiro a abril de 2024, a TV da Hisense deteve a maior participação de mercado na Austrália e na África do Sul e a segunda posição no Canadá e no México.

Guiada pela ambição de ''Nunca se contentar com o segundo lugar no mundo'', a busca incessante da Hisense por qualidade, inovação e satisfação do cliente continua a diferenciá-la, consolidando sua posição de liderança no mercado mundial.

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

