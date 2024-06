Hisense utrzymuje dominację na globalnym rynku telewizorów, zajmując czołowe miejsca w wielu krajach

QINGDAO, Chiny, 20 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka urządzeń domowych i elektroniki użytkowej, świętuje ósmy rok z rzędu w pierwszej dziesiątce rankingu chińskich twórców marek globalnych Kantar BrandZ™. To wyróżnienie zwraca uwagę na dążenie firmy Hisense do innowacyjności i doskonałości.

Hisense TV remains global No.2 and 100" TV global No.1

Firma Hisense dominuje na chińskim rynku telewizorów, utrzymując pierwsze miejsce w sprzedaży telewizorów przez 20 kolejnych lat od 2004 r. do kwietnia 2024 r. Oprócz dominacji na rynku globalnym w I kw. 2024 r. telewizory Hisense osiągnęły udział 13,6% globalnego wolumenu dostaw, zajmując drugie miejsce na świecie od 2022 r. do I kw. 2024 r. Firma jest również globalnym liderem pod względem wolumenu dostaw telewizorów 100-calowych i telewizorów laserowych oraz liczby patentów na telewizory laserowe TriChroma.

Telewizory Hisense charakteryzują się znakomitymi parametrami i są dostępne na wielu różnych rynkach międzynarodowych. Od stycznia do kwietnia 2024 r. telewizory Hisense miały największy udział w rynku w Australii i RPA oraz zajmowały drugą pozycję w Kanadzie i Meksyku.

Podążając za ambitnym celem „Never Settle for No. 2 Globally" (Drugie miejsce na świecie to za mało), stałe dążenie Hisense do jak najwyższej jakości, innowacyjności i satysfakcji klienta nadal stanowi wyróżnik firmy, umacniając jej czołową pozycję na rynku globalnym.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie w rankingu Omdia pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i w I kw. 2024 r. Firma szybko rozwinęła swoją działalność i jest obecna w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2443851/Hisense_TV_remains_global_No_2_100_TV_global_No.jpg