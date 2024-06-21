Hisense доминирует на мировом рынке телевизоров, удерживая лидерство в нескольких странах

ЦИНДАО, Китай, 21 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense, мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, восемь лет подряд остается в списке 10 лучших китайских брендов Kantar BrandZ™. Это признание подчеркивает глобальную приверженность Hisense инновациям и совершенству.

Hisense TV remains global No.2 and 100" TV global No.1

Hisense доминирует на китайском рынке телевизоров, удерживая первое место по продажам телевизоров в течение 20 лет подряд, с 2004 по апрель 2024 года. Помимо внутреннего доминирования, телевизоры Hisense достигли доли мирового объема поставок в 13,6% в первом квартале 2024 года, обеспечив себе второе место во всем мире с 2022 года по первый квартал 2024 года. Компания также лидирует во всем мире по объему поставок 100-дюймовых телевизоров, объему поставок лазерных телевизоров и количеству патентов TriChroma Laser TV.

Телевизоры Hisense продемонстрировали исключительную производительность на различных международных рынках. С января по апрель 2024 года телевизор Hisense занимал лидирующую долю рынка в Австралии и Южной Африке и вторую позицию в Канаде и Мексике.

В соответствии с девизом «На 2-м месте в мире мы не остановимся», неустанное стремление Hisense к качеству, инновациям и удовлетворенности клиентов продолжает выделять компанию, укрепляя ее лидирующие позиции на мировом рынке.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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