Hisense доминирует на мировом рынке телевизоров, удерживая лидерство в нескольких странах

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Hisense

Jun 21, 2024, 11:00 ET

ЦИНДАО, Китай, 21 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense, мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, восемь лет подряд остается в списке 10 лучших китайских брендов Kantar BrandZ™. Это признание подчеркивает глобальную приверженность Hisense инновациям и совершенству.

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Hisense TV remains global No.2 and 100" TV global No.1
Hisense TV remains global No.2 and 100" TV global No.1

Hisense доминирует на китайском рынке телевизоров, удерживая первое место по продажам телевизоров в течение 20 лет подряд, с 2004 по апрель 2024 года. Помимо внутреннего доминирования, телевизоры Hisense достигли доли мирового объема поставок в 13,6% в первом квартале 2024 года, обеспечив себе второе место во всем мире с 2022 года по первый квартал 2024 года. Компания также лидирует во всем мире по объему поставок 100-дюймовых телевизоров, объему поставок лазерных телевизоров и количеству патентов TriChroma Laser TV.

Телевизоры Hisense продемонстрировали исключительную производительность на различных международных рынках. С января по апрель 2024 года телевизор Hisense занимал лидирующую долю рынка в Австралии и Южной Африке и вторую позицию в Канаде и Мексике.

В соответствии с девизом «На 2-м месте в мире мы не остановимся», неустанное стремление Hisense к качеству, инновациям и удовлетворенности клиентов продолжает выделять компанию, укрепляя ее лидирующие позиции на мировом рынке.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2443851/Hisense_TV_remains_global_No_2_100_TV_global_No.jpg

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