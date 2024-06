Hisense stále dominuje světovému trhu s televizory, na špičce je v řadě zemí

ČCHING-TAO, Čína, 21. června 2024 /PRNewswire/ -- Globální značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky Hisense slaví osm let nepřetržitých úspěchů v žebříčku nejvýznamnějších čínských globálních značek Kantar BrandZ™ Top 10 Chinese Global Brands. Toto ocenění znovu potvrzuje nasazení společnosti Hisense v oblasti inovací a vynikající kvality.

Hisense TV remains global No.2 and 100" TV global No.1

Společnost Hisense ovládla čínský trh s televizory a po 20 let - od roku 2004 do dubna 2024 - si nepřetržitě udržuje první místo v prodejích televizorů. Kromě převahy na domácím trhu však dosáhly televizory Hisense v prvním čtvrtletí roku 2024 rovněž 13,6% podílu na celosvětovém objemu dodávek a od roku 2022 do prvního čtvrtletí roku 2024 si udržují globální druhé místo. Společnost je také světovým lídrem v objemu dodávek 100palcových televizorů, objemu dodávek laserových televizorů a počtu patentů TriChroma Laser TV.

Televizory Hisense si vedou mimořádně dobře na celé řadě mezinárodních trhů. Od ledna do dubna 2024 si udržely nejvyšší podíl na trhu v Austrálii a Jihoafrické republice a druhou pozici v Kanadě a Mexiku.

Společnost Hisense se v duchu svého cíle „Nikdy se nespokojit s globálním druhým místem" dále vyčleňuje neúnavnou snahou o kvalitu, inovace a spokojenost zákazníků a znovu tak upevňuje svou vedoucí pozici na globálním trhu.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a oficiální partner UEFA EURO 2024™. Podle společnosti Omdia se Hisense v roce 2023 i v prvním čtvrtletí roku 2024 umístila na 2. místě žebříčku celkového celosvětového prodeje televizorů a na 1. místě v kategorii 100" televizorů. Společnost prošla rychlou expanzí a nyní působí ve více než 160 zemích, přičemž se specializuje na multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.