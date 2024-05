A Hisense, parceira oficial da UEFA EURO 2024™, divulga a campanha 'BEYOND GLORY', oferecendo aos consumidores uma experiência de jogo sem igual

QINGDAO, China, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Como parceira oficial do UEFA EURO 2024™, a Hisense tem como objetivo proporcionar aos torcedores uma excelente experiência de assistir aos jogos. Ela está dando início à sua campanha 'BEYOND GLORY' (Além da Glória, em português) com um novo comercial de TV que mostra os mais recentes produtos inovadores que proporcionam uma vida melhor às pessoas.

A melhor experiência de visualização da EURO 2024™

Hisense lança a campanha ‘BEYOND GLORY’ com o novo comercial de TV “Hisense | Testemunhe a Emoção da EURO 2024”

O comercial mostra as TVs ULED e Laser de última geração da Hisense, projetadas para aprimorar suas experiências de visualização de esportes e entretenimento. O destaque é a TV U7N ULED MiniLED, equipada com recursos avançados como MiniLED, tecnologia Quantum Dot e o Game Mode Pro de 144 Hz. Esses recursos garantem uma experiência de visualização superior, quer você esteja assistindo à Eurocopa ou jogando on-line.

Com seus tamanhos de tela supergrandes de 100" e 120", a Hisense também enfatiza a experiência visual cinematográfica oferecida pela L9H Laser TV. A TV a laser TriChroma de alcance ultracurto projeta uma imagem 4K vívida, perfeita para a melhor experiência de visualização de futebol.

Desfrute de um estilo de vida inteligente

Desfrute de um estilo de vida Smart-Life por meio do aplicativo Hisense ConnectLife, que o mantém conectado aos seus eletrodomésticos via dispositivo móvel. A Hisense PureFlat Smart Refrigerator é equipada com o Antibacterial Guard e o aplicativo que permite controlar as configurações da geladeira, gerenciar o estoque de alimentos, planejar refeições e até mesmo assistir ao jogo na tela da porta enquanto cozinha.

Coloque os lanches da partida no forno Hisense Hi8 BlackLine e conecte-se ao aplicativo para monitorar o progresso do cozimento sem sair do sofá durante o jogo. Coloque seu "kit" para aquela grande lavagem com as lavadoras e secadoras Hisense série 7S. Usando o modo Washer-Dryer Link por meio do aplicativo ConnectLife, o programa de lavagem é enviado remotamente para a secadora Hisense, permitindo que ela escolha de forma inteligente o programa de secagem correto. Feitas as tarefas, verifique sem esforço as condições de seus vinhos e defina as temperaturas com um toque remoto. Pegue uma garrafa gelada em seu armário de vinhos Hisense JC Series e volte para a partida!

Quando a ação esquentar, mantenha sua febre do EURO fresca com o ar-condicionado Hisense Energy Pro X. Inteligente em termos de IA, esse ar-condicionado identifica sua posição com o Smart Eye e ajusta de forma inteligente a temperatura, a umidade e o fluxo de ar para garantir seu conforto ao assistir ao jogo.

O TVC destaca como a conveniência da Hisense Smart living significa que você não perderá nenhum momento da UEFA EURO 2024™. A Hisense oferece a combinação perfeita de experiências de visualização de jogos e smart-life por meio de seus inovadores produtos de TV e eletrodomésticos.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder mundial em produtos eletrônicos e eletrodomésticos de consumo. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco em Smart TVs), eletrodomésticos e informações inteligentes de TI. Hisense continua sendo a nº 2 no ranking mundial de remessa de TVs em 2023 A Hisense cresceu rapidamente e agora opera em mais de 160 países.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=d45AVux_wuQ

