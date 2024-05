Hisense, partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, dévoile la campagne « BEYOND GLORY », offrant aux consommateurs des expériences de match exceptionnelles

QINGDAO, Chine, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- En tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, Hisense souhaite offrir aux supporters une excellente expérience de visionnage des matchs. La marque donne le coup d'envoi de sa campagne « BEYOND GLORY » avec un nouveau spot télévisé mettant en avant les derniers produits innovants qui améliorent la vie des gens.

L'expérience ultime de visionnage pour l'EURO 2024™

Le spot publicitaire présente les téléviseurs ULED et laser de pointe de Hisense, conçus pour améliorer vos expériences de visionnage des programmes sportifs et de divertissement. Les projecteurs sont braqués sur le téléviseur ULED U7N mini-LED, équipé de fonctionnalités avancées telles que les technologies mini-LED et quantum dot et le mode Game Pro à 144 Hz. Ces fonctionnalités garantissent une expérience de visionnage de qualité supérieure, que vous regardiez l'EURO ou que vous vous adonniez à des jeux en ligne.

Avec ses très grands écrans de 100 et 120 pouces, Hisense met également l'accent sur l'expérience visuelle cinématographique offerte par le téléviseur laser L9H. Le téléviseur laser TriChroma à projection ultra-courte projette une image 4K éblouissante, parfaite pour une excellente expérience de visionnage du football.

Profitez d'un mode de vie intelligent

Profitez d'un mode de vie intelligent grâce à l'application ConnectLife de Hisense qui vous permet de rester connecté à vos appareils via votre mobile. Le réfrigérateur intelligent PureFlat de Hisense est équipé d'une protection antibactérienne et d'une application qui vous permet de contrôler les paramètres du réfrigérateur, de gérer vos stocks de nourriture, de planifier vos repas et même de regarder le match sur l'écran de porte tout en cuisinant.

Préparez vos snacks à l'aide du four de la gamme Hi8 BlackLine de Hisense et connectez-vous à l'application pour suivre la cuisson sans quitter votre canapé pendant le match. Profitez du « kit » pour faire votre lessive avec les machines à laver et les sèche-linge de la série 7S de Hisense. À l'aide du mode Washer-Dryer Link accessible via l'application ConnectLife, le programme de lavage est envoyé à distance au sèche-linge Hisense, ce qui lui permet de choisir intelligemment le bon programme de séchage. Une fois les tâches ménagères accomplies, vérifiez sans effort l'état de vos vins et réglez les températures à l'aide d'une simple commande à distance. Prenez une bouteille fraîche dans votre cave à vin de la série JC de Hisense et retournez voir votre match !

Lorsque l'action s'intensifie, restez au frais pendant l'EURO avec le climatiseur Energy Pro X de Hisense. Alimenté par l'IA, ce climatiseur identifie votre position grâce à la fonctionnalité Smart Eye, tout en ajustant intelligemment la température, l'humidité et le débit d'air pour assurer votre confort de visionnage.

La campagne publicitaire met en avant la façon dont le confort du mode de vie intelligent de Hisense vous permet de ne manquer aucun moment de l'UEFA EURO 2024™. Hisense offre un mélange parfait d'expériences de visionnage des matchs et de vie intelligente grâce à ses téléviseurs et à ses appareils électroménagers innovants.

À propos de Hisense

Hisense est un leader mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public. Les activités de Hisense couvrent les produits multimédias (avec un accent sur les Smart TV), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Hisense reste le numéro 2 mondial des livraisons de téléviseurs en 2023. Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.