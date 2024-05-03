Hisense, официальный партнер UEFA EURO 2024™, представляет кампанию BEYOND GLORY

ЦИНДАО, Китай, 3 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, компания Hisense стремится предоставить болельщикам отличные впечатления от просмотра игр. Она начинает свою кампанию BEYOND GLORY с новой рекламы, демонстрирующей новейшие инновационные продукты, которые приносят людям лучшую жизнь.

Невероятные ощущения от просмотра Ultimate EURO 2024™

Hisense Unveils 'BEYOND GLORY' Campaign with New TVC "Hisense | Witness The Excitement Of EURO 2024"

В рекламном ролике представлены ультрасовременные ULED-телевизоры и лазерные телевизоры Hisense, призванные улучшить ваши спортивные и развлекательные впечатления от просмотра. Основное внимание уделяется телевизору U7N ULED Mini-LED, оснащенному передовыми функциями, такими как Mini-LED, технология Quantum Dot и 144Hz Game Mode Pro. Эти функции обеспечивают превосходный просмотр, независимо от того, смотрите ли вы Евро или играете в онлайн-игры.

Благодаря сверхбольшим размерам экрана 100 и 120 дюймов Hisense также подчеркивает кинематографический визуальный опыт, предлагаемый лазерным телевизором L9H. Сверхкороткофокусный лазерный телевизор TriChroma Laser TV проецирует яркое изображение 4K, идеально подходящее для идеального просмотра футбола.

Наслаждайтесь стилем жизни Smart-Life

Наслаждайтесь стилем жизни Smart-Life благодаря приложению Hisense ConnectLife, поддерживая связь с устройствами через мобильное устройство. Умный холодильник Hisense PureFlat оснащен антибактериальной защитой и приложением, которое позволяет контролировать настройки холодильника, управлять запасами продуктов, планировать питание и даже смотреть игру на экране двери во время приготовления пищи.

Загрузите закуски в духовку Hisense Hi8 BlackLine и подключитесь к приложению, чтобы следить за ходом приготовления, не вставая с дивана во время матча. Стирайте свою форму с помощью стиральных и сушильных машин серии Hisense 7S. Благодаря режиму Washer-Dryer Link в приложении ConnectLife программа стирки отправляется удаленно на сушилку Hisense, что позволяет ей разумно выбрать правильную программу сушки. Когда домашняя работа будет сделана, легко проверьте состояние ваших вин и установите температуру с помощью дистанционного прикосновения. Возьмите охлажденную бутылку из винного шкафа серии Hisense JC и вернитесь к матчу!

Когда ситуация на поле накалится, охладите свой пыл с помощью кондиционера Hisense Energy Pro X. Этот кондиционер с ИИ определяет ваше положение с помощью Smart Eye, разумно регулируя температуру, влажность и поток воздуха, чтобы обеспечить вам комфорт при просмотре.

Реклама подчеркивает, что удобство жизни Hisense Smart означает, что вы не пропустите ни одного момента UEFA EURO 2024™. Hisense обеспечивает идеальное сочетание просмотра игр и умной жизни благодаря своим инновационным телевизионным продуктам и бытовой технике.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense сохраняет 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=d45AVux_wuQ