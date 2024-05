Hisense, oficjalny partner mistrzostw UEFA EURO 2024™, prezentuje kampanię „BEYOND GLORY", która zapewnia klientom niezrównane wrażenia z oglądania meczów

QINGDAO, Chiny, 6 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Jako oficjalny partner turnieju UEFA EURO 2024™ Hisense stawia sobie za cel zapewnienie kibicom wyjątkowych wrażeń z oglądania rozgrywek. Spółka rozpoczyna kampanię „BEYOND GLORY" emisją nowej reklamy telewizyjnej prezentującej najnowsze innowacyjne produkty, które podnoszą jakość życia.

Najlepsze wrażenia z oglądania mistrzostw EURO 2024™

Hisense Unveils 'BEYOND GLORY' Campaign with New TVC "Hisense | Witness The Excitement Of EURO 2024"

Reklama pokazuje najnowocześniejszy telewizor ULED TV i telewizory laserowe Hisense zaprojektowane z myślą o zapewnieniu widzom najlepszych wrażeń sportowych i rozrywki. W centrum uwagi znalazł się telewizor U7N ULED Mini-LED wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak Mini-LED, technologia Quantum Dot oraz funkcja dla graczy Game Mode Pro 144Hz. Funkcje te zapewniają wyjątkowe wrażenia wizualne, niezależnie od tego, czy są to mecze EURO, czy gry online.

Telewizor laserowy Hisense L9H z przekątną ekranu imponujących rozmiarów 100" i 120" zapewnia dodatkowo wzbogacone wrażenia wizualne zbliżone do kinowych. Telewizor laserowy TriChroma z projekcją o ultrakrótkim rzucie wyświetla żywy obraz w 4K, zapewniając widzom najlepsze wrażenia.

Ciesz się inteligentnym stylem życia

Ciesz się inteligentnym stylem życia dzięki aplikacji Hinsense ConnectLife, która pozwala na łączność z urządzeniami za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Inteligentna lodówka Hisense PureFlat jest wyposażona w ochronę antybakteryjną i aplikację, za pomocą której można sterować ustawieniami lodówki, zarządzać zapasami żywności, planować posiłki, a nawet oglądać mecz na ekranie na drzwiach urządzenia podczas gotowania.

Podczas przygotowania przekąsek w piekarniku z serii Hisense Hi8 BlackLine połącz się z aplikacją i monitoruj postęp gotowania bez opuszczania kanapy podczas meczu. Gruntowne pranie strojów piłkarskich i nie tylko można urządzić dzięki pralkom i suszarkom z serii Hisense 7S. Korzystając z trybu Washer-Dryer Link i aplikacji ConnectLife App suszarka Hisense zdalnie odbiera informacje o programie prania, co pozwala na inteligentne dobranie właściwego programu suszenia. Mając obowiązki za sobą, można bez wysiłku sprawdzić stan win i zdalnie ustawić odpowiednią temperaturę. Sięgnij do chłodziarki do wina serii Hisense JC po schłodzoną butelkę trunku i wróć do oglądania meczu!

Kiedy temperatura na boisku rośnie, klimatyzacja Hisense Energy Pro X pomoże ochłodzić emocje związane z EURO. Klimatyzacja działająca w oparciu o SI określa położenie użytkownika dzięki funkcji Smart Eye, inteligentnie dostosowując temperaturę, wilgotność i przepływ powietrza, aby zapewnić komfort oglądania.

Reklama telewizyjna zwraca uwagę na wygodę inteligentnych rozwiązań Hisense, które sprawią, że nie przegapisz żadnego momentu rozgrywek UEFA EURO 2024™. Dzięki innowacyjnym produktom - telewizorom i urządzeniom AGD - Hisense zapewnia idealne połączenie pozwalające na oglądanie meczów i korzystanie z inteligentnych urządzeń.

Hisense

Hisense to wiodąca globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Oferta Hisense obejmuje produkty multimedialne (z naciskiem na Smart TV), sprzęt AGD oraz inteligentne systemy informatyczne. Hisense utrzymuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów w 2023 roku W ostatnim czasie firma Hisense notuje dynamiczny rozwój i obecnie działa w ponad 160 krajach.