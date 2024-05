Hisense, oficiálny partner UEFA EURO 2024™, predstavuje kampaň „ZA SLÁVOU", ktorá ponúka spotrebiteľom bezkonkurenčný zážitok zo zápasu

ČCHING-TAO , Čína, 3. mája 2024 /PRNewswire/ -- Ako oficiálny partner UEFA EURO 2024™ si Hisense kladie za cieľ poskytovať fanúšikom vynikajúci zážitok zo sledovania hier. Spúšťa svoju kampaň „ZA SLÁVOU" s novým televíznym centrom (TVC) predstavujúcim najnovšie inovatívne produkty, ktoré prinášajú ľuďom lepší život.

Dokonalý divácky zážitok z EURO 2024™

Hisense Unveils 'BEYOND GLORY' Campaign with New TVC "Hisense | Witness The Excitement Of EURO 2024"

Reklama predstavuje špičkové televízory ULED a laserové televízory Hisense, ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili vaše zážitky zo sledovania športu a zábavy. V centre pozornosti je televízor U7N ULED Mini-LED TV vybavený pokročilými funkciami, ako sú Mini-LED, technológia Quantum Dot a 144Hz Game Mode Pro. Tieto funkcie zaisťujú vynikajúci zážitok zo sledovania, či už sledujete majstrovstvá vo futbale EURO alebo sa oddávate online hrám.

So svojimi super veľkými obrazovkami s uhlopriečkou 100" a 120" Hisense tiež vyzdvihuje filmový vizuálny zážitok, ktorý ponúka laserový televízor L9H Laser TV. Laserový televízor TriChroma s ultra krátkou vzdialenosťou premieta živý obraz v rozlíšení 4K, ktorý je ideálny pre dokonalý zážitok zo sledovania futbalu.

Vychutnajte si inteligentný životný štýl

Vychutnajte si životný štýl Smart-Life prostredníctvom aplikácie Hisense ConnectLife, ktorá vás udrží v spojení s vašimi spotrebičmi prostredníctvom mobilného zariadenia. Chladnička Hisense PureFlat Smart je vybavená antibakteriálnou ochranou a aplikáciou, ktorá vám umožňuje ovládať nastavenia chladničky, spravovať zásoby potravín, plánovať jedlo a dokonca sledovať hru na obrazovke dverí počas varenia.

Strčte do rúry z radu Hisense Hi8 BlackLine niečo malé na zahryznutie na zápas a pripojte sa k aplikácii, aby ste mohli sledovať svoj priebeh varenia bez toho, aby ste opustili pohovku v čase hry. Vhoďte svoju „súpravu" na veľké pranie do práčky so sušičkou zo série Hisense 7S. Pomocou režimu prepojenia práčky so sušičkou prostredníctvom aplikácie ConnectLife sa prací program odošle na diaľku do sušičky Hisense, čo jej umožní inteligentne zvoliť správny program sušenia. Keď sú domáce práce hotové, jednoducho skontrolujte stav svojich vín a nastavte teplotu pomocou diaľkového ovládania. Vezmite vychladenú fľašu zo svojej skrinky na víno Hisense JC Series a vráťte sa k zápasu!

Keď zápasy vrcholia, schlaďte horúčku majstrovstiev EURO klimatizáciou Hisense Energy Pro X. Táto klimatizácia vďaka umelej inteligencii AI Smart identifikuje vašu polohu pomocou Smart Eye, zatiaľ čo inteligentne nastaví teplotu, vlhkosť a prietok vzduchu, aby vám zabezpečila pohodlie pri sledovaní.

TVC zdôrazňuje, čo znamená Hisense Smart Living Comfort, keď nezmeškáte žiadne momenty z UEFA EURO 2024™. Hisense prináša dokonalú kombináciu zážitkov zo sledovania hier a inteligentného života prostredníctvom svojich inovatívnych televíznych produktov a domácich spotrebičov.

O spoločnosti Hisense

Hisense je popredná svetová značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Jej činnosť zahŕňa multimediálne produkty (so zameraním na inteligentné televízory), domáce spotrebiče a inteligentné informačné technológie. Hisense si zachováva 2. miesto v celosvetovom rebríčku zásielok televízorov v roku 2023. Hisense sa rýchlo rozrástla a teraz pôsobí vo viac ako 160 krajinách.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=d45AVux_wuQ