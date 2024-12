A Huawei revela uma nova era de excelência em dispositivos dobráveis no lançamento do "Unfold the Classic" em Dubai

DUBAI, EAU, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Huawei Consumer Business Group lançou vários produtos muito aguardados que dão início a uma nova era de excelência em produtos dobráveis, como parte do lançamento do produto principal da HUAWEI "Unfold the Classic", realizado em Dubai em 12 de dezembro.

Entre as mais recentes inovações estão o HUAWEI Mate X6, a série HUAWEI nova 13, o HUAWEI FreeBuds Pro 4, o HUAWEI FreeClip Rose Gold e o HUAWEI MatePad 11.5. Esse conjunto completo representa uma nova era de inovação em seus principais produtos, demonstrando o compromisso da Huawei com o avanço contínuo e aumentando o engajamento do consumidor.

HUAWEI Mate X6: faz uma estreia global impressionante

O evento de lançamento do produto principal da HUAWEI tem como destaque a nova geração da série de produtos dobráveis Mate, o HUAWEI Mate X6. Um smartphone completo e avançado com melhorias importantes na tela, na câmera, na durabilidade, na experiência do usuário e muito mais.

A órbita da era espacial do HUAWEI Mate X6 em torno do layout da câmera é inspirada nas órbitas dos planetas, que simboliza a possibilidade infinita que o futuro oferece. A edição exclusiva Nebula Gray recebeu esse nome devido à sua textura de nebulosa, suave ao toque, criada por meio da Topografia Micro-Nano 3D usando um material inovador chamado Vegan Fiber. O HUAWEI Mate X6 também está à venda nas cores Nebula Red e Black.

Uma arquitetura distribuída inovadora proporciona um grande avanço do HUAWEI Mate X6 em termos de rede, resfriamento e durabilidade.

O incrível sistema de câmera apresenta uma nova câmera Ultra Chroma com 1,50 milhão de canais espectrais, uma câmera Ultra Aperture de 50 MP que suporta uma abertura física de 10 vezes, uma câmera ultragrande angular de 40 MP e uma microcâmera teleobjetiva de 48 MP, o que permite uma fotos revolucionárias em um dispositivo dobrável.

O HUAWEI Mate X6 apresenta o Live Multi-task, uma nova maneira de executar várias tarefas simultaneamente e com eficiência. Com esse recurso, os usuários podem executar três aplicativos simultaneamente com a tela aberta em uma visualização expandida.

HUAWEI nova 13 Series: Super Selfie, Super Pattern

O HUAWEI nova 13 Series apresenta o novo design de textura xadrez dinâmica, recurso de retrato multifocal e inovações orientadas por IA, inaugurando uma nova onda de tendências e incorporando o espírito criativo da geração mais jovem.

Inspirado em elementos da vanguarda da moda, o HUAWEI nova 13 Series apresenta a impressionante cor Verde Loden, bem como o Preto e Branco, com o inovador Dynamic Plaid Texture Design que incorpora uma mistura de sofisticação e minimalismo.

Mantendo-se fiel ao seu estilo moderno, o HUAWEI nova 13 Series traz o xadrez do mundo do vestuário e dos acessórios para o mundo do design portátil, criando um jogo de luz e sombra. Oferecendo precisão em nível nanométrico no Dynamic Plaid Texture Design, ele combina sofisticação arrojada e inspirada na tecnologia com um toque de modernidade. O sombreado do padrão muda sutilmente com os ângulos de visão, conferindo um apelo visual dinâmico.

Quando se trata de câmeras, o HUAWEI nova 13 Series oferece suporte a recursos de retrato multifocal para as câmeras frontal e traseira, proporcionando fotos de retrato com uma atmosfera artística rica. O HUAWEI nova 13 Pro apresenta uma moderna câmera de 50 MP com abertura ajustável, com uma faixa de abertura variável de F1.4 a F4.0, que se adapta perfeitamente a várias situações de fotografia. Equipada com estabilização de imagem óptica (Optical Image Stabilisation, OIS), a câmera aumenta a sensibilidade à luz para obter resultados mais claros em condições de baixa luminosidade. Além disso, a câmera de retrato teleobjetiva com zoom óptico de 3X e OIS oferece opções de zoom versáteis, perfeitas para fotos de retrato de média e longa distância.

O XD Portrait Engine, de propriedade da Huawei, brilha ao refinar a forma, a textura, o brilho, a cor e o desfoque da fotografia, além de oferecer três estilos de retrato avançados, principalmente Natural, Delicado e Elegante, para diferentes situações de fotografia. A estreia do recurso AI Best Expression também ajuda a otimizar as fotos tiradas em sequência (modo burst) com ajustes inteligentes de IA, permitindo que os usuários escolham suas expressões mais naturais e garantindo que qualquer pessoa tenha a melhor aparência possível.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: primeiros fones de ouvido TWS com a marca HUAWEI SOUND

O HUAWEI FreeBuds Pro 4 continua a ser a marca registrada da série, sendo a principal linha de fones de ouvido sem fio de alta qualidade da Huawei. Lançado sob a marca HUAWEI SOUND, ele estabeleceu padrões inovadores para o desempenho dos fones de ouvido TWS na transmissão de áudio sem perdas, além de algoritmo avançado de cancelamento de ruído e design acústico.

Construídos com base em conhecimento técnico avançado e arte acústica, esses fones de ouvido oferecem uma experiência auditiva inigualável, pois combinam transmissão sem perdas de alta resolução, sistema True Sound de driver duplo e reprodução sonora precisa. O resultado é uma experiência auditiva imersiva e estimulante.

O HUAWEI FreeBuds Pro 4 agora é capaz de oferecer até 2,3 Mbps de transmissão de áudio sem perdas[1], em comparação com 1,5 Mbps da geração anterior. Ele é compatível com o codec L2HC 4.0, protocolo Bluetooth exclusivo da Huawei[2], que permite a transmissão sem compressão de áudio de alta qualidade e sem perdas em 48 kHz/24 bits. Com o True Sound de driver duplo reajustado recentemente, ele funciona em harmonia com a tecnologia Digital Cross-Over para proporcionar uma experiência sonora rica e realista.

No que diz respeito à clareza das chamadas, o Stable & Clear Calls do HUAWEI FreeBuds Pro 4 pode eliminar até 100 dB[3] de ruído externo durante as ligações, graças ao algoritmo de redução de ruído com tecnologia de IA em constante evolução da Huawei, 3 microfones com fone VPU de condução óssea para um melhor isolamento de ruído.

HUAWEI XMAGE Dubai Gala: Um mundo encantador

Começando em Dubai em 9 de maio, após escalas em Kuala Lumpur, Cidade do México, Hong Kong, Xangai, Shenzhen e Istambul, Um mundo encantador – HUAWEI XMAGE Dubai Gala é o encerramento das exibições mundiais do HUAWEI XMAGE em 2024. O evento apresentou os extraordinários trabalhos vencedores deste ano, que inspiram os consumidores a usar os produtos inovadores da HUAWEI para criar, capturar e desafiar.

[1] Os fones de ouvido suportam até 2,3 Mbps de transmissão de áudio sem perdas quando conectados a um telefone HUAWEI Mate X6 com EMUI 15 ou uma versão posterior. A capacidade de transmissão de 2,3 Mbps é certificada pela HWA. Esse recurso só está disponível em determinados modelos de telefone com determinados sistemas operacionais. Para obter detalhes, consulte https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/. Os fones de ouvido são compatíveis com até 1,5 Mbps de transmissão de áudio sem perdas quando conectados a um telefone HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra com EMUI 14 ou uma versão posterior. Os dados são dos laboratórios da Huawei. Quando conectados a outros modelos de telefone, os fones de ouvido são compatíveis com até 990 Kbps de transmissão de áudio HD [2] O L2HC 4.0 só está disponível em telefones/tablets HUAWEI que estiverem executando a interface EMUI 15 ou uma versão posterior. [3] Os dados são dos laboratórios da Huawei.

