Huawei Dubai'deki 'Klasiği Ortaya Çıkarın' Lansmanında Yeni Bir Katlanabilir Mükemmellik Çağı Başlatıyor

DUBAİ, BAE, 16 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Huawei Tüketici İş Grubu, 12 Aralık'ta Dubai'de düzenlenen "Klasiği Ortaya Çıkarın" HUAWEI Öncü Ürün Lansmanı kapsamında, lider katlanabilir mükemmellikte yeni bir çağ başlatan ve merakla beklenen birkaç ürünü tanıttı.

Yepyeni yenilikler arasında HUAWEI Mate X6, HUAWEI nova 13 serisi, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold ve HUAWEI MatePad 11.5 yer alıyor. Bu kapsamlı ürün paketi, Huawei'in sürekli ilerleme ve tüketici katılımını artırma konusundaki kararlılığını gösteren yeni bir amiral gemisi inovasyon çağını temsil ediyor.

HUAWEI Mate X6 HUAWEI FreeBuds Pro 4 HUAWEI XMAGE Dubai Gala

HUAWEI Mate X6: Çarpıcı Bir Küresel Çıkış Yaptı

HUAWEI Öncü Ürün Lansmanı etkinliğinin başrolünde Mate serisi katlanabilir cihazlarının yeni nesli HUAWEI Mate X6 yer alıyor. Ekran, kamera, dayanıklılık, kullanıcı deneyimi ve daha fazlasında önemli yükseltmeler getiren çok yönlü ve gelişmiş bir akıllı telefon.

HUAWEI Mate X6'nın kamera düzeninin etrafındaki Uzay Çağı Yörüngesi, geleceğin sonsuz olasılığını simgeleyen gezegen yörüngelerinden ilham alıyor. Özel Nebula Gri sürümü adını, Vegan Fiber adı verilen yenilikçi bir malzeme kullanılarak Mikro-Nano 3D Topografi ile üretilen, dokunulduğunda pürüzsüz olan nebula dokusundan alıyor. HUAWEI Mate X6, Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleriyle de sunuluyor.

Yenilikçi dağıtılmış mimari, HUAWEI Mate X6'nın ağ, soğutma ve dayanıklılığında büyük bir sıçrama sağlıyor.

Bu inanılmaz kamera sistemi, 1,50 milyon spektral kanala sahip yeni bir Ultra Chroma Kamera, 10 boyutlu fiziksel diyaframı destekleyen 50 MP Ultra Diyafram Kamerası, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP telefoto mikro kamera ile çığır açan katlanabilir fotoğrafçılığı mümkün kılıyor.

HUAWEI Mate X6, verimli bir şekilde çoklu görev yapmanın yeni bir yolu olan Live Multi-task'ı sunar. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ekranı genişletilmiş bir görünümde açarak aynı anda üç uygulamayı çalıştırabilir.

HUAWEI nova 13 Serisi: Süper Selfie, Süper Desen

HUAWEI nova 13 Serisi, yeni Dinamik Ekose Doku Tasarımı, çok odaklı portre özellikleri ve yapay zeka odaklı yenilikler sunarak, genç neslin yaratıcı ruhunu somutlaştırırken yeni bir trend dalgası başlatıyor.

Yüksek moda unsurlarından ilham alan HUAWEI nova 13 Serisi, sofistike ve minimalizmin bir karışımını temsil eden yenilikçi Dinamik Ekose Doku Tasarımı ile Siyah ve Beyazın yanı sıra çarpıcı Loden Yeşili rengini de piyasaya sürüyor.

HUAWEI nova 13 Serisi, moda öncülüğüne sadık kalarak, giysi ve aksesuarlardaki ekoseyi el tipi tasarım dünyasına taşıyarak bir ışık ve gölge oyunu yaratıyor. Dinamik Ekose Doku Tasarımında nano düzeyde hassasiyete sahip olan bu ürün, cesur, teknolojiden ilham alan sofistikeliği modern bir dokunuşla birleştiriyor. Desenin gölgelendirmesi bakış açılarına göre incelikle değişerek dinamik bir görsel çekicilik katar.

Kameralar söz konusu olduğunda HUAWEI nova 13 Serisi, hem ön hem de arka kameralar için çok odaklı portre özelliklerini destekleyerek zengin bir sanatsal atmosfere sahip portre çekimleri sunuyor. HUAWEI nova 13 Pro, çeşitli çekim senaryolarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan F1.4 ila F4.0 değişken diyafram aralığına sahip yükseltilmiş bir 50 MP Ayarlanabilir Diyafram Kamerası sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip kamera, düşük ışık koşullarında daha net sonuçlar için ışık hassasiyetini artırır. Ayrıca, OIS özellikli 3X Optik Zumlu Telefoto Portre Kamerası, orta ve uzun mesafeli portre çekimleri için mükemmel olan çok yönlü zoom seçenekleri sunar.

Huawei'e özgü XD Portre Motoru, fotoğrafçılığı şekil, doku, parlaklık, renk ve bulanıklık açısından geliştirirken, farklı çekim senaryoları için Doğal, Hassas ve Şık olmak üzere üç gelişmiş portre stili sunuyor. İlk kez sunulan AI Best Expression özelliği de akıllı AI ayarlamalarıyla seri çekimlerin iyileştirilmesine yardımcı olarak kullanıcıların en doğal ifadelerini seçmelerine olanak tanıyor ve herkesin en iyi şekilde görünmesini garanti ediyor.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: HUAWEI SOUND Markası Altındaki İlk TWS Kulaklıklar

HUAWEI FreeBuds Pro 4, Huawei'in üst düzey kablosuz kulaklık serisinin öncüsü olma özelliğini sürdürüyor. HUAWEI SOUND Markası altında piyasaya sürülen bu ürün, kayıpsız ses iletimi, gelişmiş gürültü engelleme algoritması ve akustik tasarımı açısından TWS kulaklık performansı için çığır açan standartlar oluşturmuştur.

Gelişmiş teknik uzmanlık ve akustik sanat temelleri üzerine inşa edilen bu kulaklıklar, yüksek çözünürlüklü kayıpsız iletim, Çift sürücülü True Sound sistemi ve hassas ses üretimini bir araya getirerek benzersiz bir dinleme deneyimi sunar. Sonuçta ortaya sürükleyici ve heyecan verici bir işitsel deneyim çıkıyor.

HUAWEI FreeBuds Pro 4, önceki nesildeki 1,5 Mbps'ye kıyasla şimdi şaşırtıcı bir şekilde 2,3 Mbps'ye kadar kayıpsız ses iletimi[1] sunuyor. Huawei'nin tescilli Bluetooth protokolü L2HC 4.0 codec'i[2]destekleyerek 48 kHz/24-bit'te yüksek kaliteli kayıpsız sesin sıkıştırılmadan iletilmesini sağlar. Yeniden ayarlanan Çift sürücülü True Sound ile zengin ve gerçekçi bir ses deneyimi sunmak için Digital Cross-Over teknolojisi ile uyum içinde çalışır.

Çağrı netliği söz konusu olduğunda, HUAWEI FreeBuds Pro 4'ün Kararlı ve Net Çağrıları, Huawei'nin sürekli gelişen AI gürültü azaltma algoritması, gelişmiş gürültü yalıtımı için kemik iletimli VPU mikrofonlu 3 mikrofon sayesinde çağrılar sırasında 100 dB'ye kadar[3] dış gürültüyü ortadan kaldırabilir.

HUAWEI XMAGE Dubai Galası ： Kalpleri Isıstan Bir Dünya

Kuala Lumpur, Mexico City, Hong Kong, Şangay, Shenzhen ve İstanbul'daki durakların ardından 9 Mayıs'ta Dubai'den başlayan Kalpleri Isıtan Bir Dünya -- HUAWEI XMAGE Dubai Gala, HUAWEI XMAGE dünya çapındaki gösterilerinin 2024'teki sonuncusudur. Etkinlikte bu yılın kazanan sıradışı çalışmaları sergilendi ve bu çalışmalar tüketicilere yenilikçi HUAWEI ürünlerini kullanarak yaratma, yakalama ve meydan okuma konusunda ilham verdi.

[1] Kulaklıklar, EMUI 15 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir HUAWEI Mate X6 telefona bağlandığında 2,3 Mbps'ye kadar kayıpsız ses iletimini destekler. 2,3 Mbps iletim kapasitesi HWA tarafından onaylanmıştır. Bu özellik yalnızca belirli işletim sistemlerini çalıştıran belirli telefon modellerinde kullanılabilir. Ayrıntılar için bkz. https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/. Kulaklıklar, EMUI 14 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra telefona bağlandığında 1,5 Mbps'ye kadar kayıpsız ses iletimini destekler. Veriler Huawei laboratuvarlarından alınmıştır. Diğer telefon modellerine bağlandığında, kulaklıklar 990 Kbps'ye kadar HD ses iletimini destekler [2] L2HC 4.0 yalnızca EMUI 15 veya sonraki bir sürümü çalıştıran HUAWEI telefonlarında/tabletlerinde kullanılabilir. [3] Veriler Huawei laboratuvarlarından alınmıştır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2580019/HUAWEI_Mate_X6.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2580018/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4.jpg

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