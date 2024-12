Huawei otwiera nową erę doskonałości w obszarze składanych urządzeń podczas premierowego wydarzenia zorganizowanego w Dubaju pod nazwą „Unfold the Classic"

DUBAJ, ZEA, 13 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group zaprezentowała szereg wyczekiwanych produktów, które zapoczątkowują nową erę flagowych składanych urządzeń, podczas premierowego wydarzenia zorganizowanego w dniu 12 grudnia w Dubaju pod nazwą „Unfold the Classic".

Wśród nowości znalazły się następujące urządzenia: HUAWEI Mate X6, HUAWEI nova 13, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold i HUAWEI MatePad 11.5. Ten kompleksowy zestaw produktów wyznacza nową erę flagowych innowacji, dowodząc zaangażowania Huawei w ciągły rozwój i zwiększanie zainteresowania konsumentów.

HUAWEI Mate X6: imponujący ogólnoświatowy debiut

Gwoździem programu podczas premierowego wydarzenia zorganizowanego przez HUAWEI było nowej generacji, składane urządzenie z serii Mate - HUAWEI Mate X6. Jest to wszechstronny i zaawansowany smartfon, który wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie wyświetlacza, aparatu, wytrzymałości, doświadczenia użytkownika i nie tylko.

Grafika z motywem kosmosu przy aparacie HUAWEI Mate X6 została zainspirowana orbitami planetarnymi, symbolizując nieskończone możliwości przyszłości. Ekskluzywna edycja Nebula Gray (kolor szary) zawdzięcza swoją nazwę gładkiej w dotyku fakturze, która została wykonana w technologii Micro-Nano 3D przy użyciu innowacyjnego materiału o nazwie Vegan Fiber. Urządzenie HUAWEI Mate X6 jest również dostępne w kolorze czerwonym i czarnym.

Innowacyjna, rozproszona architektura stanowi ogromny skok pod względem jakości sieci, parametrów chłodzenia i trwałości HUAWEI Mate X6.

Imponujący system kamer obejmuje nową kamerę Ultra Chroma z 1,50 miliona kanałów spektralnych, kamerę Ultra Aperture o rozdzielczości 50 MP, która obsługuje fizyczną przysłonę o wartości ogniskowej 10, kamerę ultraszerokokątną o rozdzielczości 40 MP i teleobiektyw o rozdzielczości 48 MP, stwarzając przełomowe możliwości w zakresie wykonywania składanych zdjęć.

HUAWEI Mate X6 wprowadza Live Multi-task, czyli nowy sposób na wydajną wielozadaniowość. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą uruchamiać trzy aplikacje jednocześnie z rozłożonym ekranem w rozszerzonym widoku.

Seria HUAWEI nova 13: świetne Selfie, super wzór

Seria HUAWEI nova 13 wprowadza nowy, dynamiczny wzór w kratę, wieloogniskowe funkcje portretowe i innowacje oparte na sztucznej inteligencji, zapoczątkowując tym samym nową falę trendów i jednocześnie ucieleśniając kreatywnego ducha młodego pokolenia.

Zainspirowana elementami mody seria HUAWEI nova 13 debiutuje w uderzającej kolorystyce Loden Green, wraz z czernią i bielą, z innowacyjnym wzorem Dynamic Plaid Texture Design, który łączy w sobie wyrafinowanie i minimalizm.

Seria HUAWEI nova 13, pozostając wierna koncepcji podążania za światem mody, przenosi wzór kraty z branży odzieży i akcesoriów do branży urządzeń przenośnych, tworząc grę światła i cienia. Charakteryzując się precyzją na poziomie nano w ramach koncepcji Dynamic Plaid Texture Design, seria łączy w sobie odważne, inspirowane technologią wyrafinowanie z nowoczesnymi akcentami. Cieniowanie wzoru zmienia się subtelnie wraz ze zmianą kąta widzenia, w dynamiczny sposób zwiększając atrakcyjność wizualną.

Jeśli chodzi o aparaty, seria HUAWEI nova 13 zapewnia obsługę wieloogniskowych funkcji portretowych zarówno dla przedniego, jak i tylnego aparatu, pozwalając wykonywać zdjęcia portretowe z szeroką gamą efektów artystycznych. HUAWEI nova 13 Pro wprowadza ulepszony aparat 50 MP z regulowaną przysłoną o zmiennym zakresie od F1,4 do F4,0, który płynnie dostosowuje się do różnych scenariuszy fotografowania. Wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS) aparat poprawia czułość na światło, zapewniając wyraźniejsze rezultaty w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo, teleobiektyw portretowy z trzykrotnym zoomem optycznym i OIS zapewnia wszechstronne opcje zoomu, idealne do zdjęć portretowych wykonywanych ze średniej i dużej odległości.

Autorski tryb portretowy Huawei XD Portrait Engine udoskonala fotografię w zakresie kształtu, tekstury, naświetlenia, kolorystyki i rozmycia, oferując jednocześnie trzy ulepszone style portretowe: naturalny, subtelny i stylowy dla różnych scenariuszy zastosowań. Debiutująca funkcja AI Best Expression pomaga dodatkowo ulepszyć jakość zdjęć seryjnych dzięki inteligentnym korektom opartym na sztucznej inteligencji, pozwalając użytkownikom wybrać ich najlepszą, najbardziej naturalną ekspresję, aby zagwarantować, że każda fotografowana osoba wygląda korzystnie.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: pierwsze słuchawki douszne TWS pod marką HUAWEI SOUND

HUAWEI FreeBuds Pro 4 to kontynuacja flagowej serii wysokiej klasy bezprzewodowych słuchawek dousznych Huawei. Debiutując pod marką HUAWEI SOUND, produkt ten ustanowił przełomowe standardy wydajności wśród słuchawek dousznych TWS w zakresie bezstratnej transmisji dźwięku, zaawansowanego algorytmu redukcji szumów i konstrukcji akustycznej.

Zbudowane na fundamencie zaawansowanej wiedzy technicznej i kunsztu akustycznego słuchawki douszne zapewniają niezrównane wrażenia dźwiękowe, łącząc w sobie takie cechy jak: bezstratna transmisja w wysokiej rozdzielczości, system Dual-driver True Sound i precyzyjna reprodukcja dźwięku. Użytkownik w rezultacie może cieszyć się wciągającymi i ekscytującymi wrażeniami dźwiękowymi.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 oferuje obecnie do 2,3 Mb/s bezstratnej transmisji audio[1], w porównaniu do 1,5 Mb/s w przypadku urządzeń poprzedniej generacji. Słuchawki obsługują autorski protokół Bluetooth L2HC 4.0 firmy Huawei[2], umożliwiając nieskompresowaną transmisję wysokiej jakości bezstratnego dźwięku z częstotliwością 48 kHz/24 bity. Dzięki świeżo dostrojonemu, podwójnemu przetwornikowi True Sound, działają one w harmonii z technologią Digital Cross-Over, zapewniając bogate i realistyczne wrażenia dźwiękowe.

Jeśli chodzi o czystość połączeń, funkcja HUAWEI FreeBuds Pro 4's Stable & Clear Calls pozwoli wyeliminować do 100 dB[3] zewnętrznego hałasu podczas połączeń, dzięki nieustannie ulepszanemu przez Huawei algorytmowi redukcji szumów opartej na sztucznej inteligencji oraz trzem mikrofonom, w tym mikrofonowi VPU z przewodzeniem kostnym dla skuteczniejszej izolacji szumów.

„A Heartwarming World" - Gala HUAWEI XMAGE w Dubaju

Gala HUAWEI XMAGE zorganizowana w Dubaju pod hasłem: „Heartwarming World" stanowi podsumowanie światowych pokazów HUAWEI XMAGE w 2024 roku, z których pierwszy odbył się w Dubaju w dniu 9 maja, a kolejne w Kuala Lumpur, Mexico City, Hongkongu, Szanghaju, Shenzhen i Stambule. Podczas Gali zaprezentowano tegoroczne, niezwykłe zwycięskie prace, które inspirują konsumentów do korzystania z innowacyjnych produktów HUAWEI do tworzenia, rejestrowania i stawiania wyzwań.

[1] Słuchawki douszne obsługują bezstratną transmisję dźwięku do 2,3 Mb/s po podłączeniu do telefonu HUAWEI Mate X6 z systemem EMUI 15 lub nowszą wersją. Zdolność transmisji danych przy prędkości 2,3 Mb/s została certyfikowana przez HWA. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach telefonów z określonymi systemami operacyjnymi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/. Słuchawki douszne obsługują do 1,5 Mb/s bezstratnej transmisji dźwięku po podłączeniu do telefonu HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra z systemem EMUI 14 lub nowszą wersją. Dane pochodzą z laboratoriów Huawei. Po podłączeniu do innych modeli telefonów wkładki douszne obsługują do 990 Kbps transmisji dźwięku w jakości HD. [2] L2HC 4.0 jest dostępny tylko na telefonach/tabletach HUAWEI z systemem EMUI 15 lub nowszą wersją. [3] Dane pochodzą z laboratoriów Huawei.

