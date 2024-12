Huawei onthult een nieuw tijdperk van opvouwbare uitmuntendheid tijdens de lancering van 'Unfold the Classic' in Dubai

DUBAI, VAE, 15 december 2024 /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group onthulde verschillende langverwachte producten die een nieuw tijdperk van opvouwbare topkwaliteit inluiden. De presentatie maakt deel uit van de lancering door HUAWEI van zijn vlaggenschipproducten tijdens de "Unfold the Classic", gehouden in Dubai op 12 december.

Onder de gloednieuwe innovaties bevinden zich de HUAWEI Mate X6, HUAWEI nova 13-serie, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold en HUAWEI MatePad 11.5. Deze uitgebreide productenfamilie vertegenwoordigt een nieuw tijdperk van vlaggenschipinnovatie en toont Huawei's streven naar voortdurende vooruitgang, waarbij het de lat hoger legt voor een grotere betrokkenheid van de consument.

HUAWEI Mate X6: Maakt een verbluffend wereldwijd debuut

Het hoogtepunt van het evenement waar HUAWEI zijn vlaggenschipproducten lanceert is de volgende generatie van zijn Mate-serie vouwbare telefoons, de HUAWEI Mate X6. Een veelzijdige en geavanceerde smartphone met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van beeldscherm, camera, duurzaamheid, gebruikerservaring en nog veel meer.

De Space-Age Orbit van de HUAWEI Mate X6 rond de cameralay-out haalt inspiratie uit planeetbanen en symboliseert de oneindige mogelijkheden van de toekomst. De exclusieve editie Nebula Gray is vernoemd naar de neveltextuur, die soepel aanvoelt en is gemaakt via Micro-Nano 3D Topography van een innovatief materiaal, de zogenaamde veganistische vezel. De HUAWEI Mate X6 is ook verkrijgbaar in Nebula Red en Black.

Een innovatieve gedistribueerde architectuur zorgt voor een enorme sprong voorwaarts in het netwerk, de koeling en de duurzaamheid van de HUAWEI Mate X6.

Het ongelooflijke camerasysteem bevat een nieuwe Ultra Chroma Camera met 1,50 miljoen spectrale kanalen, een 50 MP Ultra Aperture Camera die een fysiek diafragma van 10 ondersteunt, een 40 MP ultra-groothoekcamera en een 48 MP telefoto microcamera, voor baanbrekende opvouwbare fotografie.

HUAWEI Mate X6 introduceert Live Multi-task, een nieuwe manier om efficiënt te multitasken. Met deze functie kunnen gebruikers drie applicaties tegelijk uitvoeren terwijl het scherm in een vergrote weergave is uitgevouwen.

HUAWEI nova 13-serie: Super selfie, super patroon

De HUAWEI nova 13-serie introduceert het nieuwe Dynamic Plaid Texture Design, multi-focale portretmogelijkheden en AI-gestuurde innovaties, die een nieuwe golf van trends inluiden en tegelijkertijd de creatieve geest van de jongere generatie belichamen.

Geïnspireerd op high-fashion elementen debuteert De HUAWEI nova 13-serie in de opvallende Loden Green kleurstelling, naast Black en White, met het innovatieve Dynamic Plaid Texture Design dat een mix van verfijning en minimalisme belichaamt.

De HUAWEI nova 13-serie blijft trouw aan zijn fashion-forward en brengt plaid uit kleding en accessoires naar de wereld van handheld design, met een spel van licht en schaduw. Met precisie op nanoniveau in het Dynamic Plaid Texture Design combineert hij gedurfde, op technologie geïnspireerde verfijning met een modern tintje. De schaduw van het patroon verschuift subtiel met de kijkhoek en voegt zo een dynamische visuele aantrekkingskracht toe.

Wat de camera's betreft, biedt de HUAWEI nova 13-serie ondersteuning voor multi-focale portretmogelijkheden voor zowel de voor- als achterkant van de camera's, zodat portretfoto's in een volle artistieke sfeer uitkomen. De HUAWEI nova 13 Pro introduceert een verbeterde 50 MP aanpasbare diafragmacamera met een variabel diafragmabereik van F1.4 tot F4.0, die zich naadloos aanpast aan verschillende opnamescenario's. De camera is uitgerust met Optical Image Stabilisation (OIS) en verbetert de lichtgevoeligheid voor duidelijkere resultaten bij weinig licht. Daarnaast biedt de 3X optische zoom telefoto portretcamera met OIS veelzijdige zoomopties, perfect voor portretfoto's van middellange tot lange afstand.

Huawei's eigen XD Portrait Engine schittert door fotografie te verfijnen op het gebied van vorm, textuur, gloed, kleur en onscherpte. Hij komt met drie verbeterde portretstijlen, vooral Natuurlijk, Delicaat en Stijlvol voor verschillende opnamescenario's. Het debuut van de AI Best Expression-functie helpt ook om burstopnames te verbeteren met intelligente AI-aanpassingen, zodat gebruikers hun beste, meest natuurlijke uitdrukkingen kunnen kiezen en iedereen er op zijn best uitziet.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: Eerste TWS-oordopjes onder het HUAWEI SOUND-merk

HUAWEI FreeBuds Pro 4 zet het kenmerk van de serie voort en is Huawei's vlaggenschip line-up van high-end draadloze oordopjes. Deze oordopjes, die hun debuut maken onder het merk HUAWEI SOUND, hebben grensverleggende normen gesteld voor de prestaties van TWS-oordopjes op het gebied van geluidstransmissie zonder verlies, geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking en akoestisch ontwerp.

Deze oordopjes zijn gebouwd op een fundament van geavanceerde technische expertise en akoestische kunstzinnigheid en leveren een ongeëvenaarde luisterervaring door een combinatie van verliesvrije transmissie met hoge resolutie, een True Sound-systeem met twee drivers en een nauwkeurige geluidsweergave. Het resultaat is een meeslepende en opwindende auditieve ervaring.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 biedt nu tot een verbazingwekkende 2,3 Mbps verliesvrije audio-overdracht[1], vergeleken met 1,5 Mbps van de vorige generatie. Het ondersteunt Huawei-eigen Bluetooth-protocol L2HC 4.0 codec[2], waardoor ongecomprimeerde transmissie en verliesvrije audio van hoge kwaliteit bij 48 kHz/24-bit mogelijk is. Met de nieuwe opnieuw afgestemde Dual-driver True Sound werkt hij in harmonie met de Digital Cross-Over technologie voor een rijke en levensechte geluidservaring.

Als het aankomt op goed hoorbare gesprekken, kunnen de stabiele en heldere gesprekken van de HUAWEI FreeBuds Pro 4 tot 100 dB[3] externe ruis elimineren dankzij Huawei's steeds evoluerende AI-ruisonderdrukkingsalgoritme en drie microfoons met botgeleiding VPU-microfoon voor een verbeterde geluidsisolatie.

HUAWEI XMAGE Dubai Gala: Een hartverwarmende wereld

Na stops in Kuala Lumpur, Mexico City, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen en Istanbul, vormt A Heartwarming World -- HUAWEI XMAGE Dubai Gala vanaf 9 mei in Dubai de afsluiting van de HUAWEI XMAGE wereldwijde shows in 2024. Dit jaar lieten de tentoonstellingen de buitengewone winnende werken zien, die consumenten inspireren om te creëren, vast te leggen en uit te dagen.

[1] De oordopjes ondersteunen tot 2,3 Mbps verliesvrije audio-overdracht wanneer ze zijn aangesloten op een HUAWEI Mate X6-telefoon met EMUI 15 of een latere versie. De transmissiecapaciteit van 2,3 Mbps is gecertificeerd door HWA. Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde telefoonmodellen met bepaalde bedieningssystemen. Zie https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/ voor meer informatie. De oordopjes ondersteunen tot 1,5 Mbps verliesvrije audiotransmissie bij aansluiting op een HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra telefoon met EMUI 14 of een latere versie. De gegevens zijn afkomstig van Huawei-labs. Bij aansluiting op andere telefoonmodellen ondersteunen de oordopjes tot 990 Kbps HD-audiotransmissie. [2] L2HC 4.0 is alleen beschikbaar op HUAWEI-telefoons/tablets met EMUI 15 of een latere versie. [3] Gegevens zijn afkomstig van Huawei-labs.

