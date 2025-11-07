ICANN、ウェブサミットにてデジタルアイデンティティの将来と分断リスクへの対応を討議

インターネットのドメイン名システムの管理について絶大な信頼を集めるICANN は、10 年に一度の機会となる新たな最上位ドメイン導入、およびインターネットの世界規模の複数利害関係者モデルの保護に対する喫緊の課題を扱うセッションを主催します。

ロサンゼルス（米国）, 2025年11月8日 /PRNewswire/ -- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）はインターネットのドメイン名システム（DNS）の調整を行う非営利組織であり、ポルトガルのリスボンで毎年開催されるウェブサミット（Web Summit） において、重要な役割を果たしています。ICANNは、今年のセッションにおいて汎用トップレベルドメイン（gTLD）の今後の拡大およびインターネットガバナンスを巡る地政学的議論の高まりを通じて、デジタルアイデンティティの将来に関する重要討議を主導します。

今年の参加者は、ICANNから以下のセッションへの招待を受けます。

インターネットの地政学～結束か分断か～ （11 月11 日 15:20 ～15:45 （西ヨーロッパ時間）政府サミット ステージ13 にて） ICANNの社長兼最高経営責任者Kurtis Lindqvist氏、Internet Society社長兼最高経営責任者Sally Wentworth氏、『ナショナル・インタレスト』誌特別編集委員のSteve Clemons氏による考察（国境を越えた国際連携がいかに地政学的圧力からインターネットを保護し得るか、またその結果がインターネットを共有資源として存続するのか、それとも競合する複数のシステムへと分断されるのかを決定する理由について）

ICANNの社長兼最高経営責任者Kurtis Lindqvist氏、Internet Society社長兼最高経営責任者Sally Wentworth氏、『ナショナル・インタレスト』誌特別編集委員のSteve Clemons氏による考察（国境を越えた国際連携がいかに地政学的圧力からインターネットを保護し得るか、またその結果がインターネットを共有資源として存続するのか、それとも競合する複数のシステムへと分断されるのかを決定する理由について） 新ドメインにおけるオンラインプレゼンスの革新（11月11日 11:30～12:15 西ヨーロッパ時間 マスタークラス5にて）：ICANNグローバルドメイン・戦略担当上級副社長Theresa Swinehart氏、Sky Group ドメイン管理責任者Nisha Parkash氏、Corporation Service Company（CSC）フランス地域ディレクターPatrick Hauss氏と共に、カスタムドメインがブランド認知度、セキュリティ、顧客体験をいかに向上させるかを学びます。本セッションは、2026年4月に予定されている汎用トップレベルドメインの次回ラウンドに向けて準備を進める、最高マーケティング責任者（CMO）、ブランドリーダー、最高技術責任者（CTO）向けに企画されています。

デジタル世界にとって、今はまさに重要な転換期です。多くの革新と機会があるなか、インターネットの将来とそのガバナンスが懸かっています。ICANNのセッションにおいて、参加者は、一つの社会としてインターネットの分断を許したりしては許可してはならない理由、そして、組織がこの全世界でアクセス可能なリソース上で自らの固有のアイデンティティを確保・保護できる方法を学びます。

ICANNは、「新gTLDプログラム：2026ラウンド（New gTLD Program: 2026 Round）」の開始準備を進めています。2026年4月に開始が予定されている申請期間においては、企業、地域社会、および組織が自らの固有gTLDを取得する機会が提供されます。「.brand」や「.city」などのカスタムgTLDは、混雑したオンライン市場において、ブランド知名度向上、消費者信頼の醸成、イノベーションの促進に効果の高いツールとして機能します。2026ラウンドでは国際化ドメイン名の可用性が拡大し、非ラテン文字ユーザーにとってインターネットがよりアクセスしやすく、包括的なものとなります。

ICANNの社長兼社長兼最高経営責任者Kurtis Lindqvist氏は、「新gTLDの次回ラウンドでは、インターネットの進化における重要な節目となります。当社は、組織が独自のデジタルアイデンティティを構築し、競争と消費者の選択肢の促進を支援します。同時に、この革新を実現するインターネットガバナンスにおける複数の利害関係者モデルを保護するため、警戒を怠ることは許されません。ウェブサミット（Web Summit）においては、次世代に向けた単一で開かれた、相互運用可能なインターネットを確保するため、今後の機会および共に対処すべき脅威の両方について、世界レベルの議論ができることを楽しみにしております」と述べています。

「新gTLDプログラム：2026ラウンド（New gTLD Program: 2026 Round）」の詳細については、 https://newgtldprogram.icann.org/をご覧ください。

ICANN について

ICANNの使命は、安定した、安全で統一されたグローバルインターネットの確保を支援することです。インターネット接続で他の人に連絡するには、お手元のコンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前または数字）を入力する必要があります。その場合のアドレスは、コンピュータがお互いを見つけられる場所を認識できるよう、一意でなければなりません。ICANNは、世界中で、この一意の識別子を世界中で調整し、サポートする活動を行っています。ICANNは、1998年に非営利公益法人として設立され、世界中から参加するコミュニティを総括しています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

SOURCE ICANN