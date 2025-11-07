ICANN abordará el futuro de la identidad digital y las amenazas de fragmentación en la Web Summit

El organismo responsable del Sistema de Nombres de Dominio de Internet (DNS) organizará sesiones sobre la oportunidad única que se presenta cada década para los nuevos dominios de nivel superior y la urgente necesidad de defender el modelo global y participativo de Internet

LOS ÁNGELES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la organización sin ánimo de lucro que coordina el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de Internet, liderará debates cruciales sobre el futuro de la identidad digital a través de la próxima expansión de los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) y el creciente debate geopolítico sobre la gobernanza de Internet en la Web Summit de este año en Lisboa, Portugal.

Se invita a los asistentes a la Web Summit a unirse a ICANN para las siguientes sesiones:

La geopolítica de Internet: ¿Unidad o división? ( 11 de noviembre, de 15:20 a 15:45, hora de Europa Occidental, en el escenario 13 de la Cumbre Gubernamental ): Kurtis Lindqvist, presidente y consejero delegado de la ICANN; Sally Wentworth, presidenta y consejera delegada de la Internet Society; y Steve Clemons, editor general de The National Interest, analizarán cómo la colaboración global transfronteriza puede proteger contra las presiones geopolíticas y por qué el resultado determinará si Internet sigue siendo un recurso compartido o se fragmenta en sistemas que compiten entre sí.

Revoluciona tu presencia en línea con un nuevo dominio (11 de noviembre, de 11:30 a 12:15, hora de Europa Occidental, en la Masterclass 5): Acompañe a Theresa Swinehart, vicepresidenta sénior de Dominios y Estrategia Global de la ICANN; Nisha Parkash, directora de Gestión de Dominios de Sky Group; y Patrick Hauss, director regional de Francia de CSC, para descubrir cómo los dominios personalizados pueden mejorar la visibilidad de la marca, la seguridad y la experiencia del cliente. Esta sesión está dirigida a CMOs, líderes de marca y CTOs que se preparan para la próxima ronda de solicitudes de gTLD en abril de 2026.

Este es un momento crucial para el mundo digital. El futuro de internet y su gobernanza están en juego, en un contexto de gran innovación y oportunidades. Durante las sesiones de la ICANN, los participantes comprenderán por qué es fundamental que, como sociedad, jamás demos por sentado internet ni permitamos su fragmentación, y cómo las organizaciones pueden asegurar y proteger sus identidades únicas en este recurso global de fácil acceso.

La ICANN se prepara para lanzar el Programa de Nuevos gTLD: Ronda 2026. El plazo de solicitud, que se espera se abra en abril de 2026, ofrece a empresas, comunidades y organizaciones la oportunidad de adquirir sus propios gTLD únicos. Un gTLD personalizado, como .marca o .ciudad, constituye una poderosa herramienta para mejorar la visibilidad de la marca, generar confianza en el consumidor y fomentar la innovación en un mercado digital competitivo. La Ronda 2026 ampliará la disponibilidad de Nombres de Dominio Internacionalizados, haciendo que internet sea más accesible e inclusivo para los usuarios de alfabetos no latinos.

«Esta nueva ronda de nuevos gTLD representa un hito significativo en la evolución de Internet», afirmó Kurtis Lindqvist, presidente y consejero delegado de ICANN. «Estamos empoderando a las organizaciones para que creen sus propias identidades digitales únicas, fomentando la competencia y la libertad de elección del consumidor. Al mismo tiempo, debemos velar por la protección del modelo de gobernanza de Internet con múltiples partes interesadas que hace posible esta innovación. En la Web Summit, esperamos dialogar con líderes mundiales sobre las oportunidades que se avecinan y las amenazas que debemos abordar colectivamente para garantizar una Internet única, abierta e interoperable para la próxima generación».

Para obtener más información sobre el Programa de Nuevos gTLD: Ronda de 2026, visite: https://newgtldprogram.icann.org/ .

Acerca de ICANN

La misión de ICANN es contribuir a garantizar una Internet global estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, es necesario introducir una dirección (un nombre o un número) en el ordenador u otro dispositivo. Esta dirección debe ser única para que los ordenadores sepan cómo encontrarse. ICANN ayuda a coordinar y dar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se fundó en 1998 como una corporación sin ánimo de lucro de beneficio público con una comunidad de participantes de todo el mundo.