ICANN wird auf dem Web Summit über die Zukunft der digitalen Identität und die Gefahren der Fragmentierung sprechen

Der vertrauenswürdige Manager des Domain Name Systems des Internets wird Veranstaltungen zu der einmaligen Gelegenheit für neue Top-Level-Domains und der dringenden Notwendigkeit, das globale Multi-Stakeholder-Modell des Internets zu verteidigen, durchführen.

LOS ANGELES, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- DieInternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die gemeinnützige Organisation, die das Domain Name System (DNS) des Internets koordiniert, wird auf dem diesjährigen Web Summit in Lissabon, Portugal, wichtige Diskussionen über die Zukunft der digitalen Identität führen. Diese Diskussionen werden sich mit der bevorstehenden Erweiterung der generischen Top-Level-Domains (gTLDs) und der eskalierenden geopolitischen Debatte über die Governance des Internets befassen.

Die Teilnehmer des Web Summit sind herzlich eingeladen, an den folgenden Veranstaltungen der ICANN teilzunehmen:

The Geopolitics of the Internet: Unity or Division? (Die Geopolitik des Internets: Einheit oder Spaltung?) (11. November von 15:20-15:45 Uhr Westeuropäischer Zeit auf Bühne 13 beim Government Summit) : Kurtis Lindqvist, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der ICANN, Sally Wentworth, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin der Internet Society, sowie Steve Clemons, Sonderkorrespondent bei The National Interest, werden erörtern, wie globale Zusammenarbeit über Grenzen hinweg vor geopolitischem Druck schützen kann und warum das Ergebnis darüber entscheiden wird, ob das Internet eine gemeinsame Ressource bleibt oder sich in konkurrierende Systeme aufspaltet.

: Kurtis Lindqvist, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der ICANN, Sally Wentworth, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin der Internet Society, sowie Steve Clemons, Sonderkorrespondent bei The National Interest, werden erörtern, wie globale Zusammenarbeit über Grenzen hinweg vor geopolitischem Druck schützen kann und warum das Ergebnis darüber entscheiden wird, ob das Internet eine gemeinsame Ressource bleibt oder sich in konkurrierende Systeme aufspaltet. Revolutionize Your Online Presence with a New Domain (Revolutionieren Sie Ihre Online-Präsenz mit einer neuen Domain) (11. November von 11:30-12:15 WET bei Masterclass 5): Nehmen Sie an der Veranstaltung mit Theresa Swinehart, Senior-Vizepräsidentin für globale Domains und Strategie bei ICANN, Nisha Parkash, Leiterin der Domainverwaltung bei Sky Group, und Patrick Hauss, Regionaldirektor für Frankreich bei CSC, teil und erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Domains die Sichtbarkeit Ihrer Marke, die Sicherheit und das Kundenerlebnis verbessern können. Diese Session richtet sich an Marketingleiter, Markenverantwortliche und Technische Leiter, die sich auf die nächste Runde der gTLD-Anträge im April 2026 vorbereiten.

Dies ist ein entscheidender Moment für die digitale Welt. Die Zukunft des Internets und seine Regulierung stehen auf dem Spiel, obleich Innovationen und Chancen in Hülle und Fülle vorhanden sind. Während der ICANN-Sessions erfahren die Teilnehmer, warum es für uns als Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist, das Internet niemals als selbstverständlich anzusehen oder seine Fragmentierung zuzulassen, und wie Organisationen ihre eigene Identität in dieser global zugänglichen Ressource sichern und schützen können.

Die ICANN bereitet die Einführung des New gTLD Program: 2026 Round vor. Das Bewerbungsfenster, das voraussichtlich im April 2026 geöffnet wird, bietet Unternehmen, Gemeinden und Organisationen die Möglichkeit, ihre eigenen einzigartigen gTLDs zu erwerben. Eine benutzerdefinierte gTLD, wie beispielsweise .brand oder .city, stellt ein leistungsstarkes Instrument dar, um die Sichtbarkeit einer Marke zu verbessern, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und Innovationen in einem umkämpften Online-Markt zu fördern. Die 2026 Round wird die Verfügbarkeit internationalisierter Domainnamen erweitern und das Internet für Nutzer nicht-lateinischer Schriften zugänglicher und integrativer machen.

„Diese nächste Runde neuer gTLDs stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Internets dar", erklärte Kurtis Lindqvist, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der ICANN. „Wir ermöglichen es Unternehmen, ihre eigenen einzigartigen digitalen Identitäten zu schaffen, und fördern so den Wettbewerb und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher. Gleichzeitig müssen wir wachsam sein, um das Multi-Stakeholder-Modell der Internet-Governance zu schützen, das diese Innovation ermöglicht. Wir freuen uns darauf, auf dem Web Summit mit globalen Führungskräften sowohl über die Chancen als auch über die Herausforderungen zu diskutieren, denen wir uns gemeinsam stellen müssen, um ein einheitliches, offenes und interoperables Internet für die nächste Generation zu gewährleisten."

Für weitere Informationen über das New gTLD Program: 2026 Round, besuchen Sie bitte: https://newgtldprogram.icann.org/.

Informationen zur ICANN

Die ICANN hat die Aufgabe, ein stabiles, sicheres sowie einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg