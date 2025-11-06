L'ICANN abordera l'avenir de l'identité numérique et les menaces de fragmentation lors du Sommet du Web

Le gestionnaire de confiance du système de noms de domaine d'Internet animera des sessions sur l'opportunité unique de créer de nouveaux domaines de premier niveau et sur la nécessité urgente de défendre le modèle mondial d'Internet, qui fait appel à de multiples parties prenantes.

LOS ANGELES, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'organisation à but non lucratif qui coordonne le système de noms de domaine (DNS) d'Internet, mènera des discussions critiques sur l'avenir de l'identité numérique par le biais de l'expansion prochaine des domaines génériques de premier niveau (gTLD) et de l'escalade du débat géopolitique sur la gouvernance d'Internet lors du Sommet du Web de cette année, à Lisbonne, au Portugal.

Les participants au Sommet du Web sont invités à rejoindre l'ICANN pour les sessions suivantes :

La géopolitique de l'Internet : unité ou fragmentation ? (11 novembre de 15h20 à 15h45 heure de l'Europe de l'Ouest à l'étape 13 du Sommet des gouvernements) : Kurtis Lindqvist, Président et Directeur général de l'ICANN, Sally Wentworth, Présidente et Directrice générale de l'Internet Society, et Steve Clemons, rédacteur en chef de The National Interest, examineront comment la collaboration mondiale au-delà des frontières peut protéger des pressions géopolitiques et pourquoi le résultat déterminera si Internet reste une ressource partagée ou si celle-ci se fragmente en systèmes concurrents.

: Kurtis Lindqvist, Président et Directeur général de l'ICANN, Sally Wentworth, Présidente et Directrice générale de l'Internet Society, et Steve Clemons, rédacteur en chef de The National Interest, examineront comment la collaboration mondiale au-delà des frontières peut protéger des pressions géopolitiques et pourquoi le résultat déterminera si Internet reste une ressource partagée ou si celle-ci se fragmente en systèmes concurrents. Révolutionnez votre présence en ligne avec un nouveau domaine (11 novembre de 11h30 à 12h15 WET à la Masterclass 5) : Rejoignez Theresa Swinehart, Vice-présidente directrice des domaines mondiaux et de la stratégie de l'ICANN, Nisha Parkash, Responsable de la gestion des domaines, Sky Group, et Patrick Hauss, Directeur régional de France, CSC pour découvrir comment les domaines personnalisés peuvent améliorer la visibilité de la marque, la sécurité et l'expérience des clients. Cette session est conçue pour les CMO, les responsables de marques et les CTO qui se préparent à la prochaine série de candidatures aux gTLD en avril 2026.

Il s'agit d'un moment charnière pour le monde numérique. L'avenir de l'internet et de sa gouvernance est en jeu, alors que l'innovation et les opportunités abondent. Au cours des sessions de l'ICANN, les participants apprendront pourquoi il est essentiel que nous, en tant que société, ne prenions jamais l'Internet pour acquis ou ne le laissions pas se fragmenter, et comment les organisations peuvent sécuriser et protéger leurs propres identités uniques sur cette ressource mondiale accessible.

L'ICANN se prépare à lancer le programme des nouveaux gTLD de la série 2026. La fenêtre de candidature, qui devrait s'ouvrir en avril 2026, offre aux entreprises, aux communautés et aux organisations la possibilité d'acquérir leurs propres gTLD. Un gTLD personnalisé, tel que .brand ou .city, constitue un outil puissant pour améliorer la visibilité de la marque, renforcer la confiance des consommateurs et encourager l'innovation sur un marché en ligne encombré. La série 2026 élargira la disponibilité des noms de domaine internationalisés, rendant l'internet plus accessible et plus inclusif pour les utilisateurs de caractères non latins.

« Cette nouvelle série de nouveaux gTLD représente une étape importante dans l'évolution de l'internet, » a déclaré Kurtis Lindqvist, Président et Directeur général de l'ICANN. « Nous donnons aux organisations les moyens de créer leur propre identité numérique, ce qui favorise la concurrence et le choix des consommateurs. Dans le même temps, nous devons veiller à protéger le modèle multipartite de gouvernance de l'internet qui rend cette innovation possible. Lors du Sommet du Web, nous sommes impatients de discuter avec les dirigeants mondiaux des possibilités qui s'offrent à nous et des menaces auxquelles nous devons faire face collectivement pour garantir un internet unique, ouvert et interopérable pour la prochaine génération. »

Pour plus d'informations sur le programme des nouveaux gTLD de la série 2026, veuillez visiter le site : https://newgtldprogram.icann.org/.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro, dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où se trouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. L'ICANN a été créée en 1998 en tant que société d'utilité publique à but non lucratif avec une communauté de participants du monde entier.

