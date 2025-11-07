La ICANN abordará el futuro de las amenazas a la identidad digital y la fragmentación en la Web Summit

El administrador de confianza del Sistema de Nombres de Dominio de Internet organizará sesiones sobre la oportunidad única de crear nuevos dominios de alto nivel y la necesidad urgente de defender el modelo global y multilateral de Internet.

LOS ÁNGELES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una organización sin fines de lucro que coordina el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés) de Internet, dirigirá debates decisivos sobre el futuro de la identidad digital en la próxima expansión de los dominios genéricos de nivel superior (gTLD, por sus siglas en inglés) y el creciente debate geopolítico sobre la gobernanza de Internet en la Web Summit de este año en Lisboa, Portugal.

Se invita a los asistentes a la Web Summit a unirse a la ICANN para las siguientes sesiones:

La geopolítica de Internet: ¿unidad o división? (11 de noviembre de 15:20 a 15:45, hora de Europa Occidental, en la Etapa 13 de la Cumbre Gubernamental) : el presidente y director ejecutivo de la ICANN, Kurtis Lindqvist, la presidenta y directora ejecutiva de Internet Society, Sally Wentworth y el editor general de The National Interest, Steve Clemons, explorarán cómo la colaboración internacional puede proteger contra las presiones geopolíticas y por qué el resultado determinará si Internet sigue siendo un recurso compartido o se fragmenta en sistemas en competencia.

Este es un momento crucial para el mundo digital. El futuro de Internet y su gobernanza están en juego, en un momento en el que abundan la innovación y las oportunidades. Durante las sesiones de la ICANN, los participantes aprenderán por qué es fundamental que, como sociedad, nunca demos por sentado Internet ni permitamos que se fragmente, y cómo las organizaciones pueden asegurar y proteger sus propias identidades únicas en este recurso accesible mundial.

La ICANN se está preparando para lanzar el Programa de nuevos gTLD: Ronda 2026. El período de solicitud, que se espera que se abra en abril de 2026, presenta una oportunidad para que las empresas, comunidades y organizaciones adquieran sus propios gTLD únicos. Un gTLD personalizado, como un dominio .brand (.marca) o .city (.ciudad), sirve como una poderosa herramienta para mejorar la visibilidad de las marcas, generar confianza en el consumidor y fomentar la innovación en un mercado en línea abarrotado. La Ronda 2026 ampliará la disponibilidad de Nombres de Dominio Internacionalizados, y hará que Internet sea más accesible e inclusivo para los usuarios que no utilizan el alfabeto latino.

"Esta próxima ronda de nuevos gTLD representa un hito importante en la evolución de Internet", afirmó Kurtis Lindqvist, presidente y director ejecutivo de la ICANN. "Estamos empoderando a las organizaciones para que creen sus propias identidades digitales únicas, fomentando la competencia y la elección de los consumidores. Al mismo tiempo, debemos estar atentos para proteger el modelo de gobernanza multilateral de Internet que hace posible esta innovación. En la Web Summit, esperamos colaborar con los líderes mundiales tanto en las oportunidades futuras como en las amenazas que debemos abordar colectivamente para garantizar una Internet única, abierta e interoperable para la próxima generación".

Para más información sobre el Programa de nuevos gTLD: Ronda 2026, visite: https://newgtldprogram.icann.org/.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet mundial estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, debe escribir una dirección, un nombre o número, en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrar a cada persona. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se formó en 1998 como una corporación de beneficio público sin fines de lucro, con una comunidad de participantes de todo el mundo.

