ICANN 將於 Web Summit 探討數碼身份未來與網絡碎片化威脅

互聯網域名系統的受信託機構將主持會議，探討十年難得的新頂級域名機遇及捍衛全球多持份者模式的迫切性。

洛杉磯 2025年11月8日 /美通社/ -- 負責協調互聯網域名系統 (DNS) 的非牟利組織 ICANN (互聯網名稱與數字地址分配機構)，將於本年度在葡萄牙里斯本舉行的 Web Summit 上，圍繞即將擴展的通用頂級域名 (gTLD)，以及日益升級的互聯網治理地緣政治辯論，主持關於數碼身份未來的重要討論。

ICANN 誠邀 Web Summit 與會者參加以下會議：

互聯網的地緣政治：團結抑或分裂？ （11 月 11 日 15:20-15:45 西歐時間，於 Government Summit 第 13 舞台） ：ICANN 總裁兼行政總裁 Kurtis Lindqvist、Internet Society 總裁兼行政總裁 Sally Wentworth，以及 The National Interest 特約編輯 Steve Clemons，將探討全球跨境協作如何抵禦地緣政治壓力，以及此一結果將如何決定互聯網的未來——是維持共享資源，還是分裂為相互競爭的體系。

以新域名革新您的網上形象 （11 月 11 日 11:30-12:15 西歐時間，於 Masterclass 5）：請即參加由 ICANN 全球域名與策略高級副總裁 Theresa Swinehart、Sky Group 域名管理主管 Nisha Parkash，以及 CSC 法國區域總監 Patrick Hauss 主持的會議，了解自訂域名如何提升品牌知名度、安全性與客戶體驗。此會議專為正準備 2026 年 4 月下一輪 gTLD 申請的首席市場總監 (CMO)、品牌主管和首席技術總監 (CTO) 而設。

這正是數碼世界的關鍵時刻。隨著創新與機遇並存，互聯網的未來及其治理模式備受考驗。在 ICANN 的會議期間，與會者將了解到，為何我們整個社會絕不能將互聯網視為理所當然，或任由其碎片化，以及各機構如何在這個全球共享的資源上，確保並保護其獨特的身份。

ICANN 正籌備啟動新 gTLD 計劃：2026 回合。申請期預計於 2026 年 4 月開放，為企業、社群和各類組織提供獲取其專屬 gTLD 的良機。自訂 gTLD (例如 .brand 或 .city)，是在競爭激烈的網上市場中，提升品牌知名度、建立消費者信任並促進創新的強大工具。2026 回合亦將擴大國際化域名 (IDN) 的供應，使互聯網更易為非拉丁字母用戶所用，並更具包容性。

「下一輪新 gTLD 標誌著互聯網演進的重要里程碑。」ICANN 總裁兼行政總裁 Kurtis Lindqvist 表示，「我們正賦權各組織創建其獨特的數碼身份，促進市場競爭與消費者選擇。與此同時，我們必須保持警覺，守護使這一切創新得以實現的互聯網治理多持份者模式。在 Web Summit 上，我們期待與全球領袖深入交流，共同探討未來的機遇與我們必須應對的威脅，確保為下一代實現一個單一、開放且可互通的互聯網。」

有關新「gTLD 計劃：2026 回合」的詳情，請瀏覽：https://newgtldprogram.icann.org/.

ICANN 簡介

ICANN 的使命是協助確保穩定、安全和統一的全球互聯網。想聯絡其他互聯網人士，您需要於電腦或其他裝置輸入網址（名稱或數字）。輸入的地址必須獨一無二，讓電腦清楚知道如何找到每一個人。ICANN 在世界各地協助、協調和支援這些獨一無二的標識符。ICANN 成立於 1998 年，是一家非營利性公益公司，參與者來自世界各地。

