A ICANN publica orientações para ajudar na preparação para a substituição da KSK da zona raiz em outubro de 2026

LOS ANGELES, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN) publicou hoje orientações atualizadas para ajudar os membros da comunidade global da Internet a compreender o impacto potencial da substituição da Chave de Assinatura da Zona Raiz (KSK), prevista para 11 de outubro de 2026. O guia, What to Expect During the Root KSK Rollover (O que esperar durante a troca da KSK da raiz), descreve os possíveis efeitos sobre os resolvedores de validação das Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio, o que os usuários afetados podem enfrentar e como os operadores de resolvedores podem identificar e resolver falhas.

Veja o comunicado à imprensa interativo em multicanais aqui: https://www.multivu.com/icann/9384251-en-icann-guidance-to-prepare-for-october-2026-root-ksk-rollover

O guia, disponível nos seis idiomas oficiais das Nações Unidas e em português, baseia-se na experiência da substituição de 2018 e explica o que os operadores devem esperar antes, durante e após a atualização. Ele inclui recomendações para a preparação dos sistemas, explica as atualizações automatizadas da âncora de confiança, identifica quando pode ser necessária uma ação manual e responde a dúvidas operacionais comuns.

A KSK da raiz é a chave criptográfica que protege a zona raiz do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) por meio do DNSSEC. A substituição periódica dessa chave é uma prática padrão de segurança que ajuda a manter a segurança e a resiliência de longo prazo do sistema de nomes da Internet.

Em 11 de outubro de 2026, a nova KSK raiz (KSK-2024) se tornará a chave ativa usada para assinar a zona raiz.

A transição foi projetada para diminuir ao mínimo o impacto para os usuários da Internet e as organizações que configuraram corretamente a validação do DNSSEC. As organizações que operam resolvedores recursivos com validação DNSSEC, os fornecedores de software de DNS e as operadoras com âncoras de confiança configuradas manualmente devem confirmar se seus sistemas estão preparados antes de 11 de outubro.

A ICANN apoia a comunidade técnica por meio de documentação atualizada, perguntas frequentes, vídeos instrutivos, webinars, apresentações técnicas e envolvimento direto com operadoras de rede, provedores de serviços de Internet, governos e outras partes interessadas.

"A substituição da KSK raiz é uma parte importante da manutenção da segurança e da resiliência do DNS", disse Kim Davies, vice-presidente de Serviços da IANA e presidente da PTI. "Ajudar as organizações a se prepararem, verificarem seus sistemas e tomarem as medidas necessárias antes da substituição é essencial para garantir seu sucesso. Esperamos que, ao fornecer orientações claras e interagir com a comunidade técnica, possamos contribuir para a preparação".

As organizações que operam resolvedores recursivos com validação DNSSEC devem revisar as orientações, verificar as configurações de seus sistemas e concluir todos os testes necessários antes de 11 de outubro de 2026. O guia e outros recursos técnicos estão disponíveis no site da Substituição da KSK da Zona Raiz da ICANN e no site da IANA.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa pela Internet, você precisa digitar um endereço (um nome ou um número) no computador ou em outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo, para que os computadores possam se encontrar. A ICANN ajuda a coordenar e administrar esses identificadores únicos em todo o mundo. A ICANN foi fundada em 1998 como uma corporação de utilidade pública sem fins lucrativos, com uma comunidade de participantes do mundo todo.

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FONTE ICANN