L'ICANN publie des recommandations dans le cadre des préparatifs pour le roulement de la KSK de la racine en octobre 2026

LOS ANGELES, le 11 août 2026 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a publié des recommandations mises à jour destinées à expliquer aux membres de la communauté Internet mondiale l'impact potentiel du roulement de la clé de signature de clé de la zone racine (KSK), prévu pour le 11 octobre 2026. Le guide, intitulé À quoi s'attendre lors du roulement de la KSK de la racine, décrit les effets potentiels du roulement sur les résolveurs validant les extensions de sécurité du système de noms de domaine (DNS), les conséquences possibles pour les utilisateurs concernés, ainsi que les moyens dont disposent les opérateurs de résolveurs pour identifier et résoudre des défaillances.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/icann/9384251-en-icann-guidance-to-prepare-for-october-2026-root-ksk-rollover

Le guide, disponible dans les six langues des Nations Unies et en portugais, s'appuie sur les enseignements tirés du roulement de 2018 et explique ce à quoi les opérateurs doivent s'attendre avant, pendant et après le roulement. Le document fournit des recommandations pour préparer les systèmes, explique les mises à jour automatiques de l'ancre de confiance, identifie les cas où une intervention manuelle peut s'avérer nécessaire et répond aux questions opérationnelles les plus fréquentes.

La KSK de la racine est la clé cryptographique qui sécurise la zone racine du système des noms de domaine (DNS) à travers DNSSEC. Le remplacement périodique de cette clé constitue une pratique de sécurité courante qui vise à préserver la sécurité et la résilience à long terme du système de nommage de l'Internet.

Le 11 octobre 2026, la nouvelle KSK de la racine (KSK-2024) deviendra la clé active permettant de signer la zone racine.

Le roulement est conçu pour minimiser l'impact sur les internautes et les organisations ayant configuré correctement la validation DNSSEC. Les organisations responsables de la gestion de résolveurs récursifs validant DNSSEC, les éditeurs de logiciels et les opérateurs ayant configuré manuellement leurs ancres de confiance doivent confirmer, avant le 11 octobre, que leurs systèmes sont préparés pour le roulement.

L'ICANN met à la disposition de la communauté technique des ressources documentaires mises à jour, des foires aux questions, des vidéos pédagogiques et des présentations techniques, tout en travaillant en étroite collaboration avec les opérateurs de réseau, les fournisseurs d'accès à Internet, les gouvernements et d'autres parties prenantes.

« Le roulement de la KSK de la racine est un élément important pour préserver la sécurité et la résilience du DNS », a indiqué Kim Davies, vice-président des services IANA et président de la PTI. « Aider les organisations à se préparer, à vérifier leurs systèmes et à prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires est essentiel pour garantir le succès du roulement. Nous espérons contribuer à cette préparation grâce à des recommandations claires et à des échanges avec la communauté technique. »

Les organisations qui assurent la gestion des résolveurs récursifs validant DNSSEC sont invitées à lire le guide, à vérifier la configuration de leurs systèmes et à mener les tests nécessaires avant le 11 octobre 2026. Le guide, ainsi que d'autres ressources techniques, sont disponibles sur la page web du roulement de la KSK de la zone racine et sur le site web de l'IANA.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, il faut saisir une adresse (un nom ou un numéro) sur un ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse qui doit être unique permet aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir les identificateurs uniques à l'échelle mondiale. Fondée en 1998, l'ICANN est une organisation à but non lucratif et d'intérêt public, qui rassemble une communauté de participants du monde entier.

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