ICANN 發佈最新指引，協助業界為 2026 年 10 月根區域 KSK 輪替作好準備

洛杉磯2026年8月11日 /美通社/ -- 互聯網名稱與數字地址分配機構（ICANN）今日發佈最新指引，協助全球互聯網社群了解定於 2026 年 10 月 11 日進行的根區域密鑰簽署密鑰（KSK）輪替可能帶來的影響。《根區域 KSK 輪替期間須知》指引詳述此次輪替可能對具域名系統安全擴展（DNSSEC）驗證功能的解析器造成的影響、受影響用戶可能遇到的情況，以及解析器營運商如何識別和排除故障。

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該指引備有聯合國全部 6 種官方語言及葡萄牙文版本，並以 2018 年輪替的經驗為基礎，說明營運商在輪替前、輪替期間及輪替後可能遇到的情況。指引亦提供系統準備建議，說明信任錨點的自動更新機制，列出可能需要人手處理的情況，並解答常見的操作問題。

根區域 KSK 是透過 DNSSEC 保護域名系統（DNS）根區域的加密密鑰。定期更換此密鑰是標準的安全措施，有助長遠維持互聯網命名系統的安全與韌性。

2026 年 10 月 11 日，全新的根區域 KSK（KSK-2024）將正式啟用，成為用於簽署根區域的有效密鑰。

此次輪替旨在盡量減少對已正確設定 DNSSEC 驗證功能的互聯網用戶及機構所造成的影響。負責營運具 DNSSEC 驗證功能遞歸解析器的機構、DNS 軟件供應商，以及以人手設定信任錨點的營運商，應在 10 月 11 日前確認其系統已準備就緒。

ICANN 透過更新技術文件、常見問題、教學影片、網上研討會、技術簡報，以及直接與網絡營運商、互聯網服務供應商、政府和其他持份者交流，為技術社群提供支援。

IANA Services 副總裁兼 PTI 總裁 Kim Davies 表示：「根區域 KSK 輪替是維持 DNS 安全與韌性的重要一環。協助各機構預先作好準備、核實系統，並在輪替前採取任何必要行動，是確保輪替順利完成的關鍵。我們希望透過提供清晰的指引，並與技術社群交流，來協助各方作好準備。」

負責營運具 DNSSEC 驗證功能遞歸解析器的機構，應在 2026 年 10 月 11 日前仔細查閱相關指引、核實系統設定，並完成所有必要測試。該指引及其他技術資源可於 ICANN 的「根區域 KSK 輪替」網頁及 IANA 網站查閱。

ICANN 簡介

ICANN 的使命是協助確保全球互聯網維持穩定、安全及統一。如要透過互聯網與其他人聯繫，您需要在電腦或其他裝置上輸入一個由名稱或數字組成的地址。該地址必須獨一無二，電腦才能準確找到彼此。ICANN 負責協調和支援全球各地的這些唯一識別碼。ICANN 於 1998 年以非牟利公益機構形式成立，參與社群遍佈全球。

SOURCE ICANN