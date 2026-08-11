ICANN、2026年10月のルートKSKロールオーバーに向けた準備を支援するためのガイダンスを公表

ロサンゼルス, 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）は、2026年10月11日に予定されているルートゾーン鍵署名鍵（KSK）のロールオーバーが及ぼす潜在的な影響について、世界のインターネットコミュニティの構成員が理解を深められるよう、更新されたガイダンスを公開しました。本ガイド（ ルートKSKロールオーバー時の想定される影響（What to Expect During the Root KSK Rollover））では、DNSセキュリティ拡張機能を検証するリゾルバに及ぼす潜在的な影響、影響を受けるユーザーが経験する可能性のある事象、およびリゾルバ運用者が障害を特定し対処する方法について解説しています。

インタラクティブなマルチチャネル・ニュース・リリースの完全版はこちらでご覧いただけます：https://www.multivu.com/icann/9384251-en-icann-guidance-to-prepare-for-october-2026-root-ksk-rollover

本ガイドは、国連の6つの公用語およびポルトガル語で提供されており、2018年の切り替え時の経験を踏まえて作成されたもので、切り替え前、切り替え中、切り替え後に事業者がどのような事態に備えるべきかを説明しています。これには、システムの準備に関する推奨事項が含まれており、トラストアンカーの自動更新について解説し、手動での対応が必要となる場合を特定するとともに、運用上のよくある質問にも回答しています。

ルートKSKとは、DNSSECを通じてドメイン名システム（DNS）のルートゾーンを保護する暗号鍵のことです。この鍵を定期的に更新することは、インターネットのネーミングシステムの長期的なセキュリティと回復力を維持するための標準的なセキュリティ対策です。

2026年10月11日、新しいルートKSK（KSK-2024）が、ルートゾーンの署名に使用される有効な鍵となります。

このロールオーバーは、DNSSEC検証を適切に設定しているインターネットユーザーや組織への影響を最小限に抑えるように設計されています。DNSSEC検証機能付き再帰リゾルバを運用している組織、DNSソフトウェアベンダー、および手動で信頼アンカーを設定している運用事業者は、10月11日までに自社のシステムが対応済みであることを確認する必要があります。

ICANNは、ドキュメントの更新、FAQ、解説動画、ウェビナー、技術プレゼンテーション、およびネットワーク事業者、インターネットサービスプロバイダー、政府、その他のステークホルダーとの直接的な連携を通じて、技術コミュニティを支援しています。

「ルートKSKロールオーバーは、DNSのセキュリティと回復力を維持する上で重要な要素となります」と、IANAサービス担当バイスプレジデント兼PTI担当プレジデントのKim Daviesは述べています。「ロールオーバーの成功を確実にするためには、各組織が事前に準備を整え、システムの検証を行い、必要な措置を講じるよう支援することが不可欠です。明確な指針を提供し、技術コミュニティと連携することで、準備の進展に寄与できることを願っています。」

DNSSEC検証機能付き再帰リゾルバを運用している組織は、このガイダンスを確認し、システム構成を検証した上で、2026年10月11日までに必要なテストをすべて完了させる必要があります。このガイドおよびその他の技術リソースは、ICANNの 「ルートゾーンKSKロールオーバー」ウェブページ および IANAウェブサイトで入手可能です。

ICANNについて

ICANNの使命は、安定した、安全で、統一されたグローバル・インターネットの確保を支援することです。インターネット上で人と連絡を取るには、コンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前または番号）を入力する必要があります。コンピュータ同士が互いの場所を特定できるよう、そのアドレスは一意でなければなりません。ICANNは、こうした一意の識別子に関する調整と支援を世界規模で行っています。ICANNは1998年、世界各地の参加者から成るコミュニティを擁する非営利の公益法人として設立されました。

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SOURCE ICANN