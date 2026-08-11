La ICANN publica pautas para ayudar a la preparación para el traspaso de la KSK de la Zona Raíz en octubre de 2026

LOS ANGELES, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) publicó, hoy, pautas actualizadas para ayudar a los miembros de la comunidad global de Internet a comprender el posible impacto del traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) programado para el 11 de octubre de 2026. La guía, Qué esperar durante el traspaso de la KSK de la Zona Raíz, describe los posibles efectos en los resolutores que validan las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio, aquello que pueden experimentar los usuarios afectados y cómo los operadores de resolutores pueden identificar y abordar fallas.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/icann/9384251-en-icann-guidance-to-prepare-for-october-2026-root-ksk-rollover

La guía, disponible en los seis idiomas de Naciones Unidas y portugués, recoge la experiencia desde el traspaso de 2018 y explica qué es lo que los operadores deberían esperar antes del traspaso y durante y después del mismo. Incluye recomendaciones para preparar los sistemas, explica las actualizaciones automáticas de los anclajes de confianza, identifica cuándo es necesaria una acción manual y da respuesta a las preguntas de índole operativa más comunes.

La KSK de la zona raíz es la clave criptográfica que asegura el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de la zona raíz mediante las DNSSEC. El reemplazo periódico de esta clave es una práctica de seguridad estándar que contribuye a mantener la seguridad a largo plazo y la resiliencia del sistema de nombres de Internet.

El 11 de octubre de 2026, la nueva KSK de la zona raíz (KSK-2024) pasará a ser la clave activa que se utilizará para firmar la zona raíz.

El traspaso está diseñado para minimizar el impacto para los usuarios de Internet y organizaciones que hayan configurado adecuadamente la validación de las DNSSEC. Aquellas organizaciones que operan resolutores recursivos que validen las DNSSEC, los proveedores de software de DNS y los operadores que hayan configurado manualmente sus anclajes de confianza deberán confirmar que sus sistemas están preparados antes del 11 de octubre.

La ICANN brinda apoyo a la comunidad técnica mediante documentación actualizada, preguntas frecuentes, videos instructivos, seminarios web, presentaciones técnicas y participación directa con los operadores de redes, proveedores de servicios de Internet, gobiernos y otras partes interesadas.

"El traspaso de la KSK constituye una parte fundamental de mantener la seguridad y la resiliencia del DNS", señaló Kim Davies, Vicepresidente de Servicios de la IANA y Presidente de la Entidad PTI. "Ayudar a las organizaciones a estar preparadas, verificar sus sistemas y llevar adelante las acciones necesarias antes del traspaso es esencial para garantizar su éxito. Esperamos que el brindar pautas claras y participar con la comunidad técnica contribuya a la preparación".

Aquellas organizaciones que operen resolutores recursivos de validación de las DNSSEC deberán revisar las pautas, verificar sus configuraciones de sistemas y completar las pruebas necesarias antes del 11 de octubre de 2026. La guía y otros recursos técnicos adicionales se encuentran disponibles en el sitio web para el traspaso de la KSK de la Zona Raíz de la ICANN y el sitio web de la IANA.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona en Internet, debemos ingresar una dirección –un nombre o un número– en nuestra computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación de bien público y sin fines de lucro con una comunidad integrada por participantes de todo el mundo.

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FUENTE ICANN