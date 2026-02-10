A IFPA e a Fundação da OMS lançam uma colaboração estratégica para fortalecer os cuidados globais com a psoríase

GENEBRA, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Federação Internacional de Associações de Psoríase (IFPA) e a Fundação OMS assinaram um acordo de colaboração plurianual QUE apoia os esforços da OMS para fortalecer a compreensão, o diagnóstico e os cuidados globais para a psoríase. A colaboração visa melhorar os resultados para mais de 100 milhões de pessoas que vivem com psoríase em todo o mundo.

A psoríase é uma doença crônica não transmissível que se manifesta na pele, mas na verdade afeta todo o corpo. Está intimamente ligada à depressão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e outras condições graves de saúde. Para muitas pessoas, a psoríase pode ter um grande impacto físico, emocional e financeiro.

Apesar de seu impacto dramático globalmente, a psoríase continua sendo uma das condições de saúde mais incompreendidas e negligenciadas. De acordo com o Atlas Global da Psoríase, apenas cerca de 20% dos países atualmente têm dados epidemiológicos sobre a psoríase. A ausência de dados confiáveis contribuiu para o atraso no diagnóstico, a desigualdade no acesso aos cuidados e a falta de compreensão da psoríase como uma doença crônica, afetando todos os aspectos da vida.

O acordo assinado entre a IFPA e a Fundação OMS é um marco importante no envolvimento da IFPA com os parceiros globais de saúde e apoia os esforços liderados pela OMS para fortalecer a compreensão e o manejo da psoríase. A colaboração plurianual se concentrará no fortalecimento das evidências, na atualização do conhecimento e das ferramentas políticas e na melhoria do acesso ao diagnóstico e aos cuidados.

"A assinatura deste acordo com a Fundação OMS é um momento crucial para a IFPA e para toda a comunidade global de psoríase. Estamos felizes em unir esforços com a OMS e alavancar sua liderança global em saúde para causar um impacto profundo, para que as pessoas que vivem com psoríase possam escolher e viver a vida que desejam. Hoje, muitas pessoas, especialmente em países de baixa e média renda, vivem sem um diagnóstico adequado e sem acesso aos cuidados. Mais de 80% das pessoas que vivem com psoríase enfrentam estigma e discriminação, quase metade luta contra a ansiedade e um terço relata evitar oportunidades de carreira ou estudo devido à sua condição de saúde. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para mudar isso ", disse Frida Dunger, diretora executiva da IFPA.

"A psoríase ilustra como a saúde da pele se conecta a doenças não transmissíveis mais amplas, saúde mental e acesso a cuidados", disse Anil Soni, diretor executivo da Fundação OMS. "Estamos ansiosos para trabalhar com a IFPA para ajudar a mobilizar apoio aos esforços liderados pela OMS que fortalecem as evidências, as orientações políticas e o acesso aos cuidados. Dados mais fortes ajudarão os países a tomar decisões mais informadas, integrar a psoríase nos sistemas de saúde e avançar no progresso em direção à cobertura universal de saúde "

Uma das principais áreas para essa colaboração se baseará na resolução sobre psoríase, adotada em 2014, e no Relatório Global sobre Psoríase, publicado em 2016 - documentos importantes trouxeram a psoríase para a agenda global de saúde pela primeira vez.

Como mais de uma década se passou desde a adoção e publicação desses documentos-chave, uma atualização é necessária e urgente. Nos termos do acordo, a IFPA e a OMS colaborarão para revisar o Relatório Global sobre Psoríase, incorporando novos dados de prevalência, avanços científicos recentes e desenvolvimentos de tratamento. Desde 2016, a pesquisa esclareceu ainda mais a natureza sistêmica da psoríase e suas ligações com outras condições graves de saúde, enquanto novas terapias direcionadas melhoraram significativamente os resultados para muitas pessoas.

Outras prioridades para esta colaboração incluirão:

Compartilhar orientações baseadas em evidências e recomendações de políticas com os estados membros





Desenvolver ferramentas de diagnóstico orientadas por IA para uma detecção mais precoce e precisa, especialmente em ambientes com poucos recursos:





Treinar profissionais de saúde para reconhecer e gerenciar a doença de forma mais eficaz.

Além disso, espera-se que o esforço ajude a trazer a psoríase para a conversa global mais ampla sobre doenças crônicas e saúde mental e garanta que as pessoas que vivem com ela não sejam mais deixadas para trás.

Sobre o IFPA

A IFPA (Federação Internacional de Associações de Psoríase), fundada em 1971 e sediada em Estocolmo, na Suécia, é a organização global dedicada a defender todos os afetados pela doença psoriática. Os membros da IFPA incluem associações nacionais e regionais de pacientes e representam mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Por meio de coalizões globais, campanhas do Dia Mundial da Psoríase, o Fórum IFPA e a Conferência Mundial de Psoríase e Artrite Psoriásica, a IFPA está redefinindo a doença psoriásica como uma lente chave para sistemas de saúde mais fortes e inclusivos.

https://www.ifpa-pso.com/

Sobre A FUNDAÇÃO OMS

A Fundação OMS é uma organização independente com sede em Genebra, Suíça, criada em 2020 para apoiar a missão da Organização Mundial da Saúde. Ela mobiliza capital filantrópico e constrói parcerias catalisadoras para promover a equidade em saúde, responder a desafios urgentes de saúde e fortalecer sistemas que salvam vidas. Ao conectar parceiros e profissionais, a Fundação ajuda a dimensionar soluções confiáveis, financiar respostas que salvam vidas e impulsionar mudanças duradouras em direção à Saúde para Todos.

Saiba mais: https://www.who.foundation/

