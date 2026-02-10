L'IFPA et la Fondation de l'OMS lancent une collaboration stratégique pour renforcer les soins du psoriasis à l'échelle mondiale

GENEVE, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- La Fédération internationale des associations de psoriasis (IFPA) et la Fondation de l'OMS ont signé un accord de collaboration pluriannuel soutenant les efforts de l'OMS pour renforcer la compréhension, le diagnostic et les soins du psoriasis à l'échelle mondiale. Cette collaboration vise à améliorer les résultats pour les plus de 100 millions de personnes atteintes de psoriasis dans le monde.

Anil Soni, directeur général de la Fondation de l'OMS et Frida Dunger, directrice exécutive de l'IFPA (Fédération internationale des associations de psoriasis). Crédit photo : Elena Krivovyaz, IFPA Le logo officiel de la Fondation de l'OMS

Le psoriasis est une maladie chronique non transmissible qui se manifeste sur la peau, mais qui affecte en fait l'ensemble du corps. Elle est étroitement liée à la dépression, au diabète, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires et à d'autres problèmes de santé graves. Pour de nombreuses personnes, le psoriasis peut représenter un lourd tribut physique, émotionnel et financier.

Malgré son impact considérable à l'échelle mondiale, le psoriasis reste l'une des affections les plus mal comprises et les plus négligées. Selon le site Global Psoriasis Atlas, seuls 20 % des pays disposent actuellement de données épidémiologiques sur le psoriasis. L'absence de données fiables a contribué à retarder le diagnostic, à inégaliser l'accès aux soins et à méconnaître le psoriasis en tant que maladie chronique affectant tous les aspects de la vie d'une personne.

L'accord signé entre l'IFPA et la Fondation de l'OMS marque une étape importante dans l'engagement de l'IFPA avec les partenaires de la santé mondiale et soutient les efforts menés par l'OMS pour renforcer la compréhension et la prise en charge du psoriasis. Cette collaboration pluriannuelle se concentrera sur le renforcement des preuves, la mise à jour des connaissances et des outils politiques, et l'amélioration de l'accès au diagnostic et aux soins.

"La signature de cet accord avec la Fondation de l'OMS est un moment crucial pour l'IFPA et l'ensemble de la communauté mondiale du psoriasis. Nous sommes heureux d'unir nos efforts à ceux de l'OMS et de tirer parti de son leadership mondial en matière de santé pour avoir un impact profond, afin que les personnes atteintes de psoriasis puissent choisir et vivre la vie qu'elles souhaitent. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, vivent sans diagnostic approprié et sans accès aux soins. Plus de 80 % des personnes atteintes de psoriasis sont confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, près de la moitié d'entre elles souffrent d'anxiété et un tiers d'entre elles déclarent ne pas avoir accès à des opportunités de carrière ou d'études en raison de leur état de santé. Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour changer cette situation", a déclaré Frida Dunger, directrice exécutive de l'IFPA.

"Le psoriasis illustre la façon dont la santé de la peau est liée à des maladies non transmissibles plus larges, à la santé mentale et à l'accès aux soins", a déclaré Anil Soni, directeur général de la Fondation de l'OMS. "Nous nous réjouissons de travailler avec l'IFPA pour aider à mobiliser le soutien en faveur des efforts menés par l'OMS qui renforcent les preuves, les orientations politiques et l'accès aux soins. Des données plus solides aideront les pays à prendre des décisions plus éclairées, à intégrer le psoriasis dans les systèmes de santé et à progresser vers la couverture sanitaire universelle"

L'un des domaines clés de cette collaboration s'appuiera sur la résolution sur le psoriasis, adoptée en 2014, et sur le rapport mondial sur le psoriasis, publié en 2016 - des documents marquants qui ont mis le psoriasis à l'ordre du jour de la santé mondiale pour la première fois.

Plus d'une décennie s'étant écoulée depuis l'adoption et la publication de ces documents clés, une mise à jour est à la fois nécessaire et urgente. Dans le cadre de cet accord, l'IFPA et l'OMS collaboreront à la révision du rapport mondial sur le psoriasis , en y intégrant de nouvelles données sur la prévalence, les progrès scientifiques récents et l'évolution des traitements. Depuis 2016, la recherche a permis de mieux comprendre la nature systémique du psoriasis et ses liens avec d'autres affections graves, tandis que de nouvelles thérapies ciblées ont considérablement amélioré les résultats pour de nombreuses personnes.

Les autres priorités de cette collaboration sont les suivantes

partager avec les États membres des orientations et des recommandations politiques fondées sur des données probantes

développer des outils de diagnostic pilotés par l'IA pour une détection plus précoce et plus précise, en particulier dans les environnements à faibles ressources :

former les professionnels de la santé à reconnaître et à gérer plus efficacement la maladie.

En outre, cet effort devrait permettre d'intégrer le psoriasis dans le débat mondial sur les maladies chroniques et la santé mentale et de faire en sorte que les personnes qui en sont atteintes ne soient plus laissées pour compte.

À propos de l'IFPA

L'IFPA (Fédération internationale des associations de psoriasis), fondée en 1971 et basée à Stockholm (Suède), est l'organisation mondiale qui défend les intérêts de toutes les personnes touchées par la maladie psoriasique. Les membres de l'IFPA comprennent des associations nationales et régionales et représentent plus de 60 millions de personnes dans le monde. Grâce à des coalitions mondiales, aux campagnes de la Journée mondiale du psoriasis, au Forum de l'IFPA et à la Conférence mondiale sur le psoriasis et l'arthrite psoriasique, l'IFPA redéfinit la maladie psoriasique comme un objectif clé pour des systèmes de santé plus forts et plus inclusifs.

https://www.ifpa-pso.com/

À propos de la Fondation de l'OMS

La Fondation de l'OMS est une organisation indépendante dont le siège se trouve à Genève (Suisse), créée en 2020 pour soutenir la mission de l'Organisation mondiale de la santé. Elle mobilise des capitaux philanthropiques et crée des partenariats catalytiques pour faire progresser l'équité en matière de santé, répondre aux défis sanitaires urgents et renforcer les systèmes qui sauvent des vies. En mettant en relation des partenaires et des praticiens, la Fondation aide à développer des solutions fiables, à financer des réponses qui sauvent des vies et à susciter des changements durables en faveur de la santé pour tous.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.who.foundation/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889990/IFPA_and_WHO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2771186/5779018/IFPA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2889989/WHO_Foundation_Logo.jpg