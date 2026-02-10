IFPA y Fundación OMS lanzan una colaboración estratégica para fortalecer la atención global de la psoriasis

GINEBRA, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) y la Fundación OMS han firmado un acuerdo de colaboración plurianual que apoya los esfuerzos de la OMS para fortalecer la comprensión, el diagnóstico y la atención global de la psoriasis. Esta colaboración busca mejorar los resultados para los más de 100 millones de personas que viven con psoriasis en todo el mundo.

Anil Soni, Chief Executive Officer of the WHO Foundation and Frida Dunger, Executive Director of IFPA (International Federation of Psoriasis Associations). Credit: Elena Krivovyaz, IFPA The official logo of the WHO Foundation

La psoriasis es una enfermedad crónica no transmisible que se manifiesta en la piel, pero que en realidad afecta a todo el cuerpo. Está estrechamente relacionada con la depresión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y otras afecciones graves. Para muchas personas, la psoriasis puede tener un alto impacto físico, emocional y económico.

A pesar de su drástico impacto global, la psoriasis sigue siendo una de las afecciones más incomprendidas e ignoradas. Según el Global Psoriasis Atlas, solo alrededor del 20 % de los países disponen actualmente de datos epidemiológicos sobre la psoriasis. La ausencia de datos fiables ha contribuido al retraso en el diagnóstico, la desigualdad en el acceso a la atención y la falta de comprensión de la psoriasis como una enfermedad crónica que afecta a todos los aspectos de la vida.

El acuerdo firmado entre la IFPA y la Fundación OMS marca un hito importante en la colaboración de la IFPA con sus socios mundiales en materia de salud y respalda los esfuerzos de la OMS para fortalecer la comprensión y el tratamiento de la psoriasis. Esta colaboración plurianual se centrará en fortalecer la evidencia, actualizar el conocimiento y las herramientas políticas, y mejorar el acceso al diagnóstico y la atención.

"La firma de este acuerdo con la Fundación OMS es un momento crucial para la IFPA y toda la comunidad mundial de psoriasis. Nos complace unir esfuerzos con la OMS y aprovechar su liderazgo en salud mundial para generar un profundo impacto, de modo que las personas con psoriasis puedan elegir y vivir la vida que desean. Hoy en día, muchas personas, especialmente en países de ingresos bajos y medios, viven sin un diagnóstico adecuado ni acceso a la atención. Más del 80 % de las personas con psoriasis se enfrentan al estigma y la discriminación, casi la mitad sufre ansiedad y una de cada tres personas declara evitar oportunidades profesionales o de estudio debido a su condición de salud. Nos comprometemos a trabajar juntos para cambiar esto", afirmó Frida Dunger, directora ejecutiva de IFPA.

"La psoriasis ilustra cómo la salud de la piel se relaciona con enfermedades no transmisibles más amplias, la salud mental y el acceso a la atención", afirmó Anil Soni, consejero delegado de la Fundación OMS. "Esperamos colaborar con la IFPA para ayudar a movilizar apoyo a las iniciativas de la OMS que fortalecen la evidencia científica, la orientación política y el acceso a la atención. Datos más sólidos ayudarán a los países a tomar decisiones más informadas, integrar la psoriasis en los sistemas de salud e impulsar el progreso hacia la cobertura sanitaria universal".

Una de las áreas clave de esta colaboración se basará en la resolución sobre la psoriasis, adoptada en 2014, y el Informe Mundial sobre la Psoriasis, publicado en 2016. Estos documentos clave incorporaron la psoriasis a la agenda de salud mundial por primera vez.

Habiendo transcurrido más de una década desde la adopción y publicación de estos documentos clave, es necesaria una actualización urgente. En virtud del acuerdo, la IFPA y la OMS colaborarán para revisar el Informe Mundial sobre la Psoriasis, incorporando nuevos datos de prevalencia, avances científicos recientes y desarrollos terapéuticos. Desde 2016, la investigación ha esclarecido aún más la naturaleza sistémica de la psoriasis y su relación con otras enfermedades graves, mientras que las nuevas terapias dirigidas han mejorado significativamente los resultados para muchas personas.

Otras prioridades de esta colaboración incluirán:

Compartir con los Estados miembros orientación basada en la evidencia y recomendaciones de políticas.

Desarrollar herramientas de diagnóstico basadas en IA para una detección más temprana y precisa, especialmente en entornos de bajos recursos.

Capacitar a los profesionales sanitarios para reconocer y gestionar la enfermedad de forma más eficaz.

Además, se espera que el esfuerzo ayude a incluir la psoriasis en la conversación global más amplia sobre enfermedades crónicas y salud mental y garantizar que las personas que viven con ella ya no se queden atrás.

Acerca de IFPA

IFPA (la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis), fundada en 1971 y con sede en Estocolmo (Suecia), es la organización mundial dedicada a defender a todas las personas afectadas por la enfermedad psoriásica. Entre sus miembros se incluyen asociaciones de pacientes nacionales y regionales, y representan a más de 60 millones de personas en todo el mundo. A través de coaliciones globales, campañas del Día Mundial de la Psoriasis, el Foro de la IFPA y la Conferencia Mundial sobre Psoriasis y Artritis Psoriásica, la IFPA está redefiniendo la enfermedad psoriásica como un enfoque clave para sistemas de salud más sólidos e inclusivos.

https://www.ifpa-pso.com/

Acerca de la Fundación OMS

La Fundación OMS es una organización independiente con sede en Ginebra (Suiza), creada en 2020 para apoyar la misión de la Organización Mundial de la Salud. Moviliza capital filantrópico y establece alianzas catalizadoras para promover la equidad sanitaria, responder a desafíos sanitarios urgentes y fortalecer sistemas que salvan vidas. Al conectar a socios y profesionales, la Fundación ayuda a ampliar soluciones fiables, financiar respuestas vitales e impulsar un cambio duradero hacia la Salud para Todos.

Más información: https://www.who.foundation/

