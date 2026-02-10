IFPA och WHO Foundation inleder strategiskt samarbete för att stärka vårdinstatserna för personer som lever med psoriasis

GENÈVE, 10 februari, 2026 /PRNewswire/ -- International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) och WHO Foundation har undertecknat ett flerårigt samarbetsavtal som stödjer Världshälsoorganisationens (WHO) arbete för att stärka tillgång till vård för människor som lever med psoriasis och främja ökad förståelse för sjukdomen. Samarbetet syftar till att förbättra livsvillkoren för de över 100 miljoner människor världen över som lever med psoriasis.

Psoriasis är en kronisk icke-smittsam sjukdom som uppenbarar sig oftast på huden men som i själva verket påverkar hela kroppen. Sjukdomen är nära kopplad till depression, diabetes, fetma, hjärt-kärlsjukdomar och andra allvarliga hälsotillstånd. För många innebär psoriasis en betydande fysisk, psykisk och ekonomisk belastning.

Trots sin omfattande globala påverkan är psoriasis fortfarande en av de mest missförstådda och förbisedda sjukdomarna. Enligt Global Psoriasis Atlas har bara cirka 20 procent av länder epidemiologiska data om psoriasis. Detta har bidragit till försenad diagnos, ojämlik tillgång till vård och en otillräcklig förståelse för psoriasis som en allvarlig och kronisk sjukdom.

Avtalet mellan IFPA och WHO Foundation markerar en viktig milstolpe i IFPAs samarbete med globala samarbetspartners och stärker WHO-ledda insatser för att öka förståelse för psoriasis och tillgång till vård. Det fleråriga samarbetet kommer att fokusera på att stärka evidensen, uppdatera kunskap och policyramverk samt förbättra tillgången till diagnos och vård.

– Att underteckna detta avtal med WHO Foundation är ett avgörande ögonblick för IFPA och hela den globala psoriasiscommunityn. Vi är glada över att samarbeta med WHO och dra nytta av dess globala ledarskap inom hälsa för att skapa en verklig förändring, så att människor som lever med psoriasis kan välja och leva de liv de vill. I dag lever många, särskilt i låg- och medelinkomstländer, utan rätt diagnos och tillgång till vård. Mer än 80 procent av personer med psoriasis möter stigma och diskriminering, nästan hälften kämpar med ångest och var tredje uppger att de avstår från karriär- eller studiemöjligheter på grund av sin sjukdom. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att förändra detta, säger Frida Dunger, verkställande direktör för IFPA.

– Psoriasis är ett tydligt exempel på hur hudhälsa hänger ihop med andra icke-smittsamma sjukdomar, psykisk hälsa och tillgång till vård, säger Anil Soni, verkställande direktör för WHO Foundation. Vi ser fram emot att samarbeta med IFPA för att mobilisera stöd till WHO-ledda insatser som stärker evidens, policyriktlinjer och tillgång till vård. Bättre evidens gör det möjligt för länder att fatta mer välgrundade beslut, integrera psoriasis i sina hälso- och sjukvårdssystem och driva utvecklingen mot universell hälso- och sjukvård.

Ett av de centrala fokusområdena för samarbetet är att bygga vidare på WHO:s resolution om psoriasis som antogs 2014 samt Global Report on Psoriasis som publicerades 2016 – två milstolpedokument som för första gången lyfte psoriasis till den globala hälsoagendan.

Eftersom mer än ett decennium har passerat sedan dessa dokument antogs och publicerades, är en uppdatering både nödvändig och angelägen. Inom ramen för avtalet kommer IFPA och WHO att samarbeta kring en revidering av Global Report on Psoriasis, med inkludering av ny prevalensdata, aktuell vetenskaplig kunskap och nya behandlingsmöjligheter. Sedan 2016 har forskningen ytterligare förklarat psoriasis systemiska karaktär och dess kopplingar till andra sjukdomar, samtidigt som nya, mer effektiva behandlingar har tagits fram.

Andra prioriterade områden inom samarbetet omfattar:

att dela av evidensbaserad vägledning och policirekommendationer med medlemsstater

att utveckla AI-baserade diagnostiska verktyg för tidigare och mer korrekt diagnostik, särskilt i länder där resurser är begränsade

utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal för att säkerställa snabb igenkänning och effektiv behandling av sjukdomen

Detta samarbete förväntas bidra till att föra in psoriasis i den bredare globala debatten om kroniska sjukdomar och psykisk hälsa samt säkerställa att personer som lever med psoriasis inkluderas i både globala och nationella hälsoriktlinjer och hälsovårdplaner.

Om IFPA

IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) grundades 1971 och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är den globala sammanslutningen som verkar för rättigheter och bättre livsvillkor för alla som påverkas av psoriasissjukdom. IFPA:s medlemmar består av nationella och regionala patientorganisationer och representerar över 60 miljoner människor världen över. Genom globala samarbeten och kampanjer kring World Psoriasis Day, IFPA Forum samt World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference bidrar IFPA till att positionera psoriasissjukdom som en central utgångspunkt för starkare och mer inkluderande hälso- och sjukvårdssystem.

Om WHO Foundation

WHO Foundation är en oberoende organisation med säte i Genève, grundad 2020 för att stödja Världshälsoorganisationens uppdrag. Stiftelsen mobiliserar filantropiskt kapital och bygger strategiska partnerskap för att främja jämlik hälsa, möta akuta globala hälsoutmaningar och stärka livräddande hälsosystem. Genom att sammanföra partners och praktiker bidrar WHO Foundation till att skala upp beprövade lösningar, finansiera livräddande insatser och driva långsiktig förändring mot hälsa för alla.

