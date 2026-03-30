A IFPA lança o primeiro Fórum Africano sobre psoríase, apelando a uma ação urgente sobre doenças negligenciadas

Primeiro Fórum Africano sobre Psoríase : 7 a 9 de maio, em Nairóbi, reunindo as partes interessadas globais e locais.

: 7 a 9 de maio, em Nairóbi, reunindo as partes interessadas globais e locais. Grande necessidade não atendida : mais de 3,5 milhões de africanos afetados, com cuidados limitados, estigma e impacto econômico devastador.

: mais de 3,5 milhões de africanos afetados, com cuidados limitados, estigma e impacto econômico devastador. Áreas de foco: pesquisa local, representação do paciente e melhor acesso ao tratamento.

O Fórum IFPA África 2026 – Força Local, Ação Unida acontecerá de 7 a 9 de maio de 2026 em Nairóbi, no Quênia, e reunirá formuladores de políticas, médicos, pesquisadores e organizações de pacientes para abordar uma condição que permanece severamente sub-reconhecida e subdiagnosticada em todo o continente.

O fardo oculto da psoríase na África

A psoríase e a artrite psoriática são doenças crônicas não transmissíveis sem cura que podem causar dor, incapacidade e estão intimamente ligadas a outras doenças não transmissíveis graves, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, depressão e muito mais. Como condição, visível na pele, muitas vezes leva ao estigma, afeta a saúde mental e também pode causar dificuldades econômicas. No entanto, em toda a África, ela permanece sub-reconhecida, subdiagnosticada e subtratada.

Estima-se que mais de 3,5 milhões de pessoas vivam com psoríase em toda a África – um continente de aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes. Como os especialistas alertam, a carga real da psoríase é provavelmente maior devido a dados epidemiológicos limitados, baixa conscientização sobre a doença e grave escassez de especialistas. A prevalência relatada em partes da África Oriental, Ocidental, Central e Austral é de apenas 0,06%, refletindo o subdiagnóstico generalizado.

Acesso a cuidados e impacto econômico

O acesso aos cuidados é extremamente limitado: há um dermatologista por mais de um milhão de pessoas na África, em comparação com 36 por milhão nos Estados Unidos e 65 por milhão na Alemanha. Com a maioria dos cuidados pagos, o tratamento para a psoríase é muitas vezes inacessível, o que significa que a doença pode se tornar um caminho para a pobreza para os afetados e suas famílias.

Para impulsionar a mudança, a IFPA está reunindo as partes interessadas regionais e globais neste Fórum inédito, trabalhando ao lado de organizações de pacientes como a PsorAfrica para criar um roteiro para combater a psoríase na África.

Frida Dunger, diretora executiva da IFPA, disse:

"A psoríase é um desafio para a saúde pública. Abordá-lo não é opcional — faz parte da construção de sistemas de saúde resilientes e equitativos. Todos os anos, o Fórum da IFPA coloca o foco em uma região de cada vez, reunindo as partes interessadas locais para inspirar os esforços de advocacia e pedir uma ação conjunta sobre a psoríase. Este ano, levamos o Fórum para a África e acreditamos que é o momento certo. Ao ouvir as organizações locais de pacientes e desenvolver um roteiro para combater a psoríase na África, podemos garantir que milhões de pessoas que vivem com psoríase sejam finalmente vistas, ouvidas e apoiadas."

"Seja nas áreas rurais ou nas cidades, as pessoas na África não sabem o suficiente sobre a psoríase. E isso afeta minha vida. O custo, a preocupação, o impacto nas minhas escolhas de vida e relações sociais. No Fórum, estamos reunindo especialistas que entendem essa doença e defendem um futuro melhor. A África está priorizando a saúde e faremos parte da construção de soluções - disse Pierre Celestin Habiyaremye, presidente da PsorAfrica e fundador da Organização de Psoríase e Artrite Psoriática de Ruanda.

Janet Mbugua, uma proeminente profissional de mídia queniana e defensora da mudança social, confirmou que será a anfitriã do Fórum. Ela disse:

"É uma grande honra receber o Fórum Africano da IFPA. A psoríase afeta milhões de pessoas, mas ainda não é falada o suficiente. Esta é uma oportunidade para trazer essas histórias à tona, lançar luz sobre os desafios reais que as pessoas estão enfrentando e apoiar o trabalho que está sendo feito localmente para fortalecer os cuidados, a pesquisa e as políticas em todo o continente."

O Fórum se concentrará em três prioridades urgentes:

pesquisa - para gerar dados locais sobre psoríase

- para gerar dados locais sobre psoríase representação - para garantir que as vozes dos pacientes moldem as decisões sobre os cuidados de saúde

- para garantir que as vozes dos pacientes moldem as decisões sobre os cuidados de saúde direitos e acesso - para integrar a psoríase nas estratégias nacionais de DNT, incluir medicamentos essenciais e combater o estigma.

Sobre a IFPA

A IFPA (Federação Internacional de Associações de Psoríase), fundada em 1971 e sediada em Estocolmo, na Suécia, é a organização global dedicada a defender todos os afetados pela doença psoriática. Os membros da IFPA incluem associações nacionais e regionais de pacientes e representam mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Por meio de coalizões globais, campanhas do Dia Mundial da Psoríase, o Fórum IFPA e a Conferência Mundial de Psoríase e Artrite Psoriásica, a IFPA está redefinindo a doença psoriásica como uma lente chave para sistemas de saúde mais fortes e inclusivos.

https://www.ifpa-pso.com/

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FONTE IFPA