IFPA und WHO-Stiftung starten eine strategische Zusammenarbeit zur Stärkung der weltweiten Psoriasis-Versorgung

GENEVA, 10.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) und die WHO Foundation haben eine mehrjährige Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die die Bemühungen der WHO zur Stärkung des globalen Verständnisses, der Diagnose und der Behandlung von Psoriasis unterstützt. Die Zusammenarbeit zielt darauf , die Ergebnisse für die mehr als 100 Millionen Menschen, die weltweit mit Psoriasis leben, zu verbessern.

Anil Soni, Chief Executive Officer der WHO-Stiftung, und Frida Dunger, Executive Director der IFPA (International Federation of Psoriasis Associations). Bild: Elena Krivovyaz, IFPA Das offizielle Logo der WHO-Stiftung

Die Schuppenflechte ist eine chronische, nicht übertragbare Krankheit, die sich auf der Haut manifestiert, aber eigentlich den ganzen Körper betrifft. Sie steht in engem Zusammenhang mit Depressionen, Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen. Für viele Menschen kann die Psoriasis eine schwere körperliche, emotionale und finanzielle Belastung darstellen.

Trotz ihrer weltweit dramatischen Auswirkungen ist die Psoriasis nach wie vor eine der am meisten missverstandenen und übersehenen Gesundheitsstörungen. Laut Global Psoriasis Atlas verfügen derzeit nur etwa 20 Prozent der Länder über epidemiologische Daten zur Psoriasis. Das Fehlen zuverlässiger Daten hat zu einer verzögerten Diagnose, einem ungleichen Zugang zur Versorgung und einem mangelnden Verständnis der Psoriasis als chronischer Krankheit beigetragen, die alle Aspekte des Lebens beeinträchtigt.

Die zwischen der IFPA und der WHO-Stiftung unterzeichnete Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit der IFPA mit globalen Gesundheitspartnern dar und unterstützt die von der WHO geführten Bemühungen um ein besseres Verständnis und Management der Psoriasis. Die mehrjährige Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Erkenntnisse, die Aktualisierung des Wissens und der politischen Instrumente sowie die Verbesserung des Zugangs zu Diagnose und Pflege.

"Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit der WHO-Stiftung ist ein entscheidender Moment für die IFPA und die gesamte weltweite Psoriasis-Gemeinschaft. Wir freuen uns, mit der WHO zusammenzuarbeiten und ihre Führungsrolle im Bereich der globalen Gesundheit zu nutzen, um eine tiefgreifende Wirkung zu erzielen, damit Menschen mit Psoriasis das Leben wählen und leben können, das sie wollen. Heute leben viele Menschen, vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, ohne eine angemessene Diagnose und ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. Mehr als 80 % der Menschen, die mit Psoriasis leben, sehen sich mit Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert, fast die Hälfte kämpft mit Ängsten, und jeder Dritte berichtet, dass er aufgrund seines Gesundheitszustands auf Berufs- oder Studienmöglichkeiten verzichtet. Wir sind entschlossen, gemeinsam daran zu arbeiten, dies zu ändern," - sagte Frida Dunger, die Geschäftsführerin der IFPA.

"Psoriasis veranschaulicht, wie Hautgesundheit mit nicht übertragbaren Krankheiten, psychischer Gesundheit und dem Zugang zur Pflege zusammenhängt", sagte Anil Soni, Geschäftsführer der WHO-Stiftung. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der IFPA, um Unterstützung für die von der WHO geleiteten Bemühungen zu mobilisieren, die die Evidenz, die politischen Leitlinien und den Zugang zur Versorgung stärken. Aussagekräftigere Daten werden den Ländern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Psoriasis in die Gesundheitssysteme zu integrieren und Fortschritte auf dem Weg zu einer allgemeinen Gesundheitsversorgung zu erzielen.

Einer der Schlüsselbereiche für diese Zusammenarbeit wird auf der 2014 angenommenen Entschließung zur Psoriasis und dem 2016 veröffentlichten Global Report on Psoriasis aufbauen - Meilensteindokumente, die die Psoriasis zum ersten Mal auf die globale Gesundheitsagenda brachten.

Da seit der Verabschiedung und Veröffentlichung dieser Schlüsseldokumente mehr als ein Jahrzehnt vergangen ist, ist eine Aktualisierung sowohl notwendig als auch dringend erforderlich. Im Rahmen der Vereinbarung werden IFPA und WHO bei der Überarbeitung des Global Report on Psoriasis zusammenarbeiten und dabei neue Prävalenzdaten, jüngste wissenschaftliche Fortschritte und Behandlungsentwicklungen einbeziehen. Seit 2016 hat die Forschung den systemischen Charakter der Psoriasis und ihre Verbindungen zu anderen schweren Gesundheitsstörungen weiter geklärt, während neue zielgerichtete Therapien die Ergebnisse für viele Menschen deutlich verbessert haben.

Weitere Prioritäten dieser Zusammenarbeit sind:

Austausch von faktengestützten Leitlinien und politischen Empfehlungen mit den Mitgliedstaaten

Entwicklung von KI-gesteuerten Diagnoseinstrumenten für eine frühere und genauere Erkennung, insbesondere in ressourcenarmen Gebieten:

Schulung von Angehörigen der Gesundheitsberufe, damit sie die Krankheit besser erkennen und behandeln können.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Bemühungen dazu beitragen werden, die Psoriasis in die breitere globale Diskussion über chronische Krankheiten und psychische Gesundheit einzubringen und sicherzustellen, dass die Betroffenen nicht länger zurückgelassen werden.

Info zur IFPA

Die 1971 gegründete IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) mit Sitz in Stockholm, Schweden, ist die weltweite Organisation, die sich für alle von der Psoriasis-Erkrankung Betroffenen einsetzt. Zu den Mitgliedern der IFPA zählen nationale und regionale Patientenverbände, die weltweit über 60 Millionen Menschen vertreten. Durch globale Koalitionen, Kampagnen zum Welt-Psoriasis-Tag, das IFPA-Forum und die World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference definiert die IFPA Psoriasis-Erkrankungen als einen wichtigen Faktor für stärkere, integrativere Gesundheitssysteme neu.

https://www.ifpa-pso.com/

Über die WHO-Stiftung

Die WHO-Stiftung ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Genf, Schweiz, die im Jahr 2020 gegründet wurde, um den Auftrag der Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen. Sie mobilisiert philanthropisches Kapital und baut katalytische Partnerschaften auf, um gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern, auf dringende gesundheitliche Herausforderungen zu reagieren und Systeme zu stärken, die Leben retten. Indem sie Partner und Fachleute zusammenbringt, hilft die Stiftung, bewährte Lösungen zu verbreiten, lebensrettende Maßnahmen zu finanzieren und dauerhafte Veränderungen in Richtung Gesundheit für alle voranzutreiben.

Weitere Informationen: https://www.who.foundation/

