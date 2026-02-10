La IFPA y la Fundación OMS lanzan una colaboración estratégica para fortalecer la atención mundial de la psoriasis

GINEBRA, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA, por sus siglas en inglés) y la Fundación de la OMS han firmado un acuerdo de colaboración plurianual QUE apoya los esfuerzos de la OMS para fortalecer la comprensión, el diagnóstico y la atención mundiales de la psoriasis. La colaboración tiene como objetivo mejorar los resultados para los más de 100 millones de personas que viven con psoriasis en todo el mundo.

La psoriasis es una enfermedad crónica no transmisible que se manifiesta en la piel, pero que de hecho afecta a todo el cuerpo. Está estrechamente relacionada con la depresión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y otras afecciones graves de la salud. Para muchas personas, la psoriasis puede tener un alto costo físico, emocional y financiero.

A pesar de su dramático impacto a nivel mundial, la psoriasis sigue siendo una de las condiciones de salud más incomprendidas y pasadas por alto. Según el Atlas Mundial de la Psoriasis, solo alrededor del 20 por ciento de los países tienen actualmente datos epidemiológicos sobre la psoriasis. La ausencia de datos confiables ha contribuido a retrasar el diagnóstico, el acceso desigual a la atención y la falta de comprensión de la psoriasis como una enfermedad crónica, que afecta todos los aspectos de la vida.

El acuerdo firmado entre la IFPA y la Fundación de la OMS marca un hito importante en el compromiso de la IFPA con los socios sanitarios mundiales y apoya los esfuerzos dirigidos por la OMS para fortalecer la comprensión y el tratamiento de la psoriasis. La colaboración plurianual se centrará en el fortalecimiento de la evidencia, la actualización de los conocimientos y las herramientas normativas, y la mejora del acceso al diagnóstico y la atención.

"La firma de este acuerdo con la Fundación OMS es un momento crucial para la IFPA y toda la comunidad mundial de psoriasis. Nos complace unir esfuerzos con la OMS y aprovechar su liderazgo en salud global para tener un impacto profundo, de modo que las personas que viven con psoriasis puedan elegir y vivir las vidas que desean. Hoy en día, muchas personas, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, viven sin un diagnóstico adecuado y sin acceso a la atención. Más del 80 % de las personas que viven con psoriasis se enfrentan al estigma y la discriminación, casi la mitad lucha contra la ansiedad y uno de cada tres informes para evitar oportunidades profesionales o de estudio debido a su estado de salud. Nos comprometemos a trabajar juntos para cambiar esto ", dijo Frida Dunger, directora ejecutiva de IFPA.

"La psoriasis ilustra cómo la salud de la piel se conecta con enfermedades no transmisibles más amplias, la salud mental y el acceso a la atención", dijo Anil Soni, director ejecutivo de la Fundación OMS. "Esperamos trabajar con la IFPA para ayudar a movilizar el apoyo a los esfuerzos dirigidos por la OMS que fortalecen la evidencia, la orientación de políticas y el acceso a la atención. Datos más sólidos ayudarán a los países a tomar decisiones más informadas, integrar la psoriasis en los sistemas de salud y avanzar hacia la cobertura universal de salud

"Una de las áreas clave de esta colaboración se basará en la resolución sobre la psoriasis, adoptada en 2014, y el Informe Mundial sobre la Psoriasis, publicado en 2016: los documentos de hitos introdujeron la psoriasis en la agenda de salud mundial por primera vez.

Como ha pasado más de una década desde la adopción y publicación de estos documentos clave, una actualización es necesaria y urgente. En virtud del acuerdo, la IFPA y la OMS colaborarán para revisar el Informe Mundial sobre la Psoriasis, incorporando nuevos datos de prevalencia, avances científicos recientes y avances en el tratamiento. Desde 2016, la investigación ha aclarado aún más la naturaleza sistémica de la psoriasis y sus vínculos con otras afecciones graves de salud, mientras que las nuevas terapias dirigidas han mejorado significativamente los resultados para muchas personas.

Otras prioridades para esta colaboración serán:

Compartir orientación basada en la evidencia y recomendaciones de políticas con los estados miembros

Desarrollar herramientas de diagnóstico impulsadas por IA para una detección más temprana y precisa, especialmente en entornos de bajos recursos:

Capacitar a los profesionales de la salud para que reconozcan y manejen la enfermedad de manera más efectiva.

Además, se espera que el esfuerzo ayude a llevar la psoriasis a la conversación global más amplia sobre enfermedades crónicas y salud mental y garantice que las personas que la padecen ya no se queden atrás.

Acerca de IFPA

IFPA (la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis), fundada en 1971 y con sede en Estocolmo, Suecia, es la organización mundial dedicada a defender a todas las personas afectadas por la enfermedad psoriásica. Los miembros de la IFPA incluyen asociaciones nacionales y regionales de pacientes y representan a más de 60 millones de personas en todo el mundo. A través de coaliciones mundiales, campañas del Día Mundial de la Psoriasis, el Foro de la IFPA y la Conferencia Mundial sobre Psoriasis y Artritis Psoriásica, la IFPA está redefiniendo la enfermedad psoriásica como una lente clave para sistemas de salud más fuertes e inclusivos.

https://www.ifpa-pso.com/

Acerca de LA FUNDACIÓN OMS

La Fundación de la OMS es una organización independiente con sede en Ginebra, Suiza, creada en 2020 para apoyar la misión de la Organización Mundial de la Salud. Esta moviliza el capital filantrópico y crea asociaciones catalizadoras para promover la equidad en la salud, responder a los desafíos de salud urgentes y fortalecer los sistemas que salvan vidas. Al conectar a socios y profesionales, la Fundación ayuda a escalar soluciones confiables, financiar respuestas que salvan vidas e impulsar un cambio duradero hacia la Salud para Todos.

Más información: https://www.who.foundation/

