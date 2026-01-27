基普喬格新征程搭檔華為，專業跑表賽道迎來超級玩家

新聞提供者

華為

27 1月, 2026, 12:58 CST

深圳2026年1月27日 /美通社/ -- 2026年1月5日，華為正式官宣與馬拉松傳奇埃魯德•基普喬格所屬的帝斯曼-芬美意職業跑隊達成深度合作，華為將以官方技術合作伙伴身份，與這支「地表最強跑團」攜手傳遞跑步精神，讓更多人愛上跑步、科學跑步。華為終端BG CMO Alex Huang評論說「憑借華為在運動健康領域深厚的技術積澱，我們希望不僅賦能頂尖運動員突破自我，更助力全球各個水平的跑者享受跑步運動。」這場一線運動力量與前沿科技的跨界聯手，不僅為跑步運動的普及注入新活力，更釋放出華為時隔五年再度發力專業跑表賽道的強烈信號。

作為全球跑者心中的「跑神」，基普喬格的職業生涯堪稱傳奇——他以1小時59分40秒完成全馬的壯舉，成為人類歷史上首位跑進2小時大關的選手，用實力印證「人類沒有極限」。在他眼中，跑步絕非精英專屬的競技運動，而是無論年齡、無論目標裡程，人人都能參與的美好運動。奔跑是自由的象征，是健康的保障，與他人並肩奔跑則是團結的體現。2025年11月，解鎖大滿貫七星成就的基普喬格官宣「七大洲七場馬拉松」計劃，旨在通過這場橫跨全球的跑步之旅，讓不同背景的人們因跑步聯結，擁抱健康生活。

埃魯德‧基普喬格
埃魯德‧基普喬格
帝斯曼-芬美意職業跑隊
帝斯曼-芬美意職業跑隊
埃魯德‧基普喬格 帝斯曼-芬美意職業跑隊

要將跑步精神推向全球，基普喬格需要兼具全球影響力、技術實力與龐大用戶基礎的合作伙伴，華為正是最佳選擇之一。華為深耕運動健康領域12年，截至2025年6月，全球穿戴設備發貨量累計超2億台，2025年前三季度更是以絕對優勢位居全球出貨量第一。強大的技術實力與龐大的用戶基礎，讓華為成為傳遞跑步精神的理想伙伴，而華為的創新科技也將為基普喬格及其所屬跑隊提供精準訓練數據、科學負荷評估等智能化支持，助力一線跑者持續突破極限。

值得關注的是，這場合作背後暗藏重磅驚喜——華為即將推出全新專業跑表，這是自2021年第一代WATCH GT Runner後，品牌時隔五年再度深耕該賽道。五年間，華為持續打磨技術底座：TruSense玄璣感知系統實現更准、更快、更全面的運動健康監測；向日葵定位系統達成定位精度代際飛躍；通過百余位跑者長周期測試，比賽成績預測准確率超97%，更研發出疲勞評估機器學習模型，幫助跑者科學運動。更重要的是，基普喬格、約書亞•切普特蓋等一線跑者將在訓練與賽事中提供真實場景反饋，將助力產品算法與功能迭代，打造真正懂跑者的專業設備。

這款全新跑表的到來，有望破解專業跑表市場長期存在的「專業性與易用性難以兼顧」的痛點。當前市場多數產品聚焦精英跑者的專業數據需求，複雜操作將普通愛好者擋在門外。而華為憑借3C數碼領域的技術積累，可以讓專業跑表既滿足精英跑者的訓練需求，又能成為普通愛好者的入門工具和大眾的日常健康管家，打破專業跑表的小眾化壁壘，推動專業運動體驗與大眾健康管理深度融合，讓跑步精神真正惠及每一位熱愛生活的人。

SOURCE 華為

來自同一來源

Unfold the Moment：華為Mate X7等新品引領時尚科技潮流

Unfold the Moment：華為Mate X7等新品引領時尚科技潮流

12月11日，華為在全球旗艦產品發佈會上，以「Unfold the Moment」為主題推出多款創新產品，開啟智能科技生活新體驗。全新一代HUAWEI Mate X7、HUAWEI FreeClip 2、HUAWEI WATCH Ultimate Design及HUAWEI MatePad...
華為全球創新產品發佈會定檔，折疊旗艦領銜多款新品亮相迪拜

華為全球創新產品發佈會定檔，折疊旗艦領銜多款新品亮相迪拜

華為將於2025年12月11日在阿聯酋迪拜舉辦主題為 「Unfold the Moment」 的華為旗艦產品發佈會，帶來全新一代折疊屏手機HUAWEI Mate X7、開放式TWS耳機HUAWEI FreeClip 2耳夾耳機、HUAWEI WATCH ULTIMATE...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

運動器材和配件

運動器材和配件

零售業

零售業

相關題材的新聞稿