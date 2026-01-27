基普喬格新征程搭檔華為，專業跑表賽道迎來超級玩家

深圳2026年1月27日 /美通社/ -- 2026年1月5日，華為正式官宣與馬拉松傳奇埃魯德•基普喬格所屬的帝斯曼-芬美意職業跑隊達成深度合作，華為將以官方技術合作伙伴身份，與這支「地表最強跑團」攜手傳遞跑步精神，讓更多人愛上跑步、科學跑步。華為終端BG CMO Alex Huang評論說「憑借華為在運動健康領域深厚的技術積澱，我們希望不僅賦能頂尖運動員突破自我，更助力全球各個水平的跑者享受跑步運動。」這場一線運動力量與前沿科技的跨界聯手，不僅為跑步運動的普及注入新活力，更釋放出華為時隔五年再度發力專業跑表賽道的強烈信號。

作為全球跑者心中的「跑神」，基普喬格的職業生涯堪稱傳奇——他以1小時59分40秒完成全馬的壯舉，成為人類歷史上首位跑進2小時大關的選手，用實力印證「人類沒有極限」。在他眼中，跑步絕非精英專屬的競技運動，而是無論年齡、無論目標裡程，人人都能參與的美好運動。奔跑是自由的象征，是健康的保障，與他人並肩奔跑則是團結的體現。2025年11月，解鎖大滿貫七星成就的基普喬格官宣「七大洲七場馬拉松」計劃，旨在通過這場橫跨全球的跑步之旅，讓不同背景的人們因跑步聯結，擁抱健康生活。