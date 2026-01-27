Innowacje wkraczają w świat sportu: Huawei i Eliud Kipchoge prezentują zegarek do biegania nowej generacji

SHENZHEN, Chiny, 27 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- 5 stycznia 2026 r. grupa biegowa dsm-firmenich, do której należy legendarny maratończyk Eliud Kipchoge, ogłosił przełomowe partnerstwo z firmą Huawei. Jako oficjalny partner technologiczny Huawei łączy siły z tym wyjątkowym zespołem - uznawanym za najmocniejszą drużynę biegową na świecie - aby wzmacniać ducha biegania, inspirować powszechną pasję do tego sportu oraz wspierać inteligentniejsze metody treningowe. Alex Huang, dyrektor ds. marketingu Huawei Consumer Business Group, skomentował: „Łącząc doświadczenie Huawei w dziedzinie inteligentnych urządzeń do noszenia z głęboką wiedzą grupy w zakresie osiągów sportowych, chcemy dostarczać wartościowe wnioski, które przyniosą korzyści nie tylko sportowcom elitarnym, lecz także biegaczom na wszystkich poziomach zaawansowania na całym świecie".

Eliud Kipchoge The dsm-firmenich Running Team

Powszechnie uznawany za żywą legendę wśród biegaczy na całym świecie Kipchoge może pochwalić się legendarną karierą. Jego przełomowe osiągnięcie - ukończenie maratonu w czasie 1 godziny, 59 minut i 40 sekund - przełamało nieuchwytną barierę dwóch godzin. Był to historyczny moment, który na nowo zdefiniował granice ludzkich możliwości i urzeczywistnił jego przekonanie „No Human Is Limited" (żaden człowiek nie jest niczym ograniczony). Dla Kipchogego bieganie to nie sport elitarny, ale uniwersalne dążenie dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy ambicji dystansowych. Biegać - to być wolnym. Biegać - to być zdrowym. Biegać razem - to być zjednoczonym. Dlatego kolejny etap kariery Eliuda to tworzenie globalnego ruchu biegaczy.

Aby krzewić powszechną pasję do biegania, Kipchoge poszukiwał partnera o globalnym zasięgu, dysponującego najnowocześniejszą technologią i rozległą siecią użytkowników - Huawei okazał się idealnym wyborem. Od ponad 12 lat Huawei znajduje się w czołówce sektora zdrowia i fitnessu; do czerwca 2025 r.[1] firma dostarczyła na rynek ponad 200 milionów urządzeń do noszenia na całym świecie i była liderem globalnych dostaw w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Dzięki konsekwentnemu stawianiu na innowacje oraz ogromnej społeczności użytkowników Huawei ucieleśnia istotę doskonałości w bieganiu. Zaawansowane rozwiązania firmy zapewniają Kipchogemu i jego zespołowi bezcenne informacje, takie jak precyzyjne dane treningowe i oparte na danych naukowych oceny obciążenia, umożliwiając sportowcom elitarnym przełamywanie barier i redefiniowanie tego, co możliwe.

Współpracy tej towarzyszy wyrazista zapowiedź - Huawei zamierza zaprezentować zaawansowany, profesjonalny zegarek do biegania, co oznacza powrót firmy do tego segmentu pięć lat po debiucie pierwszej generacji HUAWEI WATCH GT Runner w 2021 r. W tym czasie Huawei skrupulatnie doskonalił swoją przewagę technologiczną: system TruSense zapewnia bezprecedensową precyzję, szybkość reakcji i kompleksowość monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej; system pozycjonowania Sunflower stanowi jakościowy skok w dokładności lokalizacji; rygorystyczne testy z udziałem ponad 100 biegaczy sprawiają, że dokładność prognoz wyników startowych przekracza 97%[2], a model uczenia maszynowego do oceny zmęczenia pozwala sportowcom trenować mądrzej. Dodatkowej wiarygodności nadaje fakt, że elitarni biegacze, tacy jak Kipchoge i Joshua Cheptegei, wniosą do projektu realne doświadczenia z treningów i dni startowych, wspierając iteracyjne udoskonalanie algorytmów i funkcji, aby tworzyć urządzenia prawdziwie odpowiadające potrzebom biegaczy.

Ten nowoczesny zegarek do biegania powstał z myślą o rozwiązaniu od dawna obecnego problemu rynkowego - połączeniu zaawansowanej funkcjonalności z przyjaznym dla użytkownika wzornictwem. Podczas gdy większość dostępnych modeli kierowana jest wyłącznie do elitarnych biegaczy i oferuje złożone funkcje, które przytłaczają użytkowników rekreacyjnych, Huawei wykorzystuje swoje rozległe doświadczenie w obszarze technologii 3C, aby stworzyć wszechstronne rozwiązanie. Zaprojektowany tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania doświadczonych biegaczy, a jednocześnie pozostać przystępny dla początkujących, zegarek ten pełni również rolę kompleksowego narzędzia do dbania o zdrowie dla szerokiego grona użytkowników. Eliminując bariery i płynnie łącząc profesjonalne osiągi sportowe z dostępnym monitorowaniem zdrowia, Huawei umożliwia wszystkim, którzy z pasją dążą do życia pełnią życia, odkrycie radości i energii płynących z biegania.

[1] Dane pochodzą z raportu IDC.

[2] Dane pochodzą z laboratoriów Huawei.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2866304/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2866307/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch_1.jpg