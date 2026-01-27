Keď sa inovácie stretávajú s atletikou: Huawei a Eliud Kipchoge predstavujú bežecké hodinky novej generácie
News provided byHUAWEI
Jan 27, 2026, 00:33 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 27. januára 2026 /PRNewswire/ -- 5. januára 2026 oznámil bežecký tím dsm-firmenich, domov maratónskej ikony Eliuda Kipchogeho, revolučné partnerstvo so spoločnosťou Huawei. Spoločnosť Huawei, ako ich oficiálny technologický partner, spája sily s týmto bezkonkurenčným tímom – známym ako najsilnejší bežecký tím na svete – aby pozdvihla ducha behu, inšpirovala rozšírenú vášeň pre tento šport a presadzovala inteligentnejšie tréningové metódy. Alex Huang, marketingový riaditeľ skupiny Huawei Consumer Business Group, poznamenal: „Spojením odborných znalostí spoločnosti Huawei v oblasti inteligentných nositeľných technológií s rozsiahlymi znalosťami tímu o výkonnosti sa snažíme poskytovať zmysluplné poznatky, ktoré budú prospešné nielen pre elitných športovcov, ale aj pre bežcov všetkých úrovní na celom svete."
Kariéra Kipchogeho, všeobecne považovaného za žijúcu legendu medzi bežcami na celom svete, je priam ikonická. Jeho prelomový úspech, ktorým bolo zabehnutie maratónu za 1 hodinu, 59 minút a 40 sekúnd, prekonal nepolapiteľný dvojhodinový medzník – historický míľnik, ktorý nanovo definoval hranice ľudských možností a prezentoval jeho presvedčenie, že „človek nepozná obmedzenia". Beh podľa neho nie je určený pre elitu; je to univerzálna záľuba otvorená pre všetkých, bez ohľadu na vek alebo cieľovú vzdialenosť. Bežať znamená byť slobodný. Bežať znamená byť zdravý. Bežať spolu znamená byť jednotný. Preto sa ďalšia kapitola Eliudovej kariéry venuje vytvoreniu globálneho hnutia bežcov.
Aby mohol Kipchoge presadzovať univerzálnu vášeň pre beh, hľadá globálne vplyvného partnera s najmodernejšou technológiou a rozsiahlou sieťou používateľov – Huawei vyniká ako perfektná voľba. Spoločnosť Huawei je už viac ako 12 rokov na čele sektora zdravia a fitness, pričom do júna 2025 dodala po celom svete viac ako 200 miliónov nositeľných zariadení[1] a v prvých troch štvrťrokoch toho istého roka viedla v celosvetových dodávkach. Vďaka svojmu záväzku k inováciám a rozsiahlej komunite používateľov stelesňuje Huawei podstatu excelentnosti pri behu. Jej najmodernejšie riešenia ponúkajú Kipchogeovi a jeho tímu neoceniteľné poznatky, ako sú presné tréningové údaje a vedecké hodnotenia záťaže, čím umožňujú elitným bežcom prekonávať hranice a nanovo definovať, čo je možné.
Súčasťou tejto spolupráce je prekvapujúce odhalenie – Huawei sa chystá predstaviť špičkové profesionálne bežecké hodinky, ktoré budú znamenať návrat spoločnosti do tejto arény päť rokov po debute prvej generácie hodiniek HUAWEI WATCH GT Runner v roku 2021. Počas tohto obdobia si spoločnosť Huawei dôkladne vylepšila svoju technologickú výhodu: systém TruSense poskytuje bezkonkurenčnú presnosť, odozvu a komplexnosť pri sledovaní zdravia a kondície. Systém určovania polohy Sunflower predstavuje kvantový skok v presnosti určovania polohy. Dôkladné testovanie zahŕňajúce viac ako 100 bežcov zabezpečuje, že predpovede výkonu v pretekoch prevyšujú 97 % presnosť[2], zatiaľ čo model strojového učenia na hodnotenie únavy umožňuje športovcom trénovať premyslenejšie. Elitní bežci ako Kipchoge a Joshua Cheptegei prispejú k ďalšej dôveryhodnosti tým, že sa podelia o reálne poznatky z tréningov a pretekov, čo povedie k iteratívnemu zlepšovaniu algoritmov a funkcií s cieľom vytvoriť zariadenia, ktoré skutočne rezonujú s potrebami bežcov.
Tieto špičkové bežecké hodinky prichádzajú s cieľom riešiť dlhotrvajúcu výzvu na trhu – preklenúť priepasť medzi špičkovou funkčnosťou a užívateľsky prívetivým dizajnom. Zatiaľ čo väčšina existujúcich modelov je určená výhradne pre elitných bežcov so zložitými funkciami, ktoré priveľmi zaťažujú bežných používateľov, Huawei využíva svoje rozsiahle odborné znalosti v oblasti technológie 3C na vytvorenie všestranného riešenia. Je navrhnuté tak, aby uspokojilo náročné požiadavky skúsených bežcov a zároveň zostalo dostupné aj pre začiatočníkov, a tiež slúžilo širokej populácii ako komplexný nástroj na správu zdravia. Odstránením prekážok a bezproblémovým prepojením profesionálneho atletického výkonu s dostupným sledovaním zdravia umožňuje Huawei každému, kto miluje život naplno, aby si vychutnal radosť a vitalitu behu.
[1] Údaje pochádzajú zo správy IDC.
[2] Údaje pochádzajú z laboratórií spoločnosti Huawei.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2866304/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2866307/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch_1.jpg
Share this article