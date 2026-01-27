Đổi mới gặp gỡ thể thao: Huawei và Eliud Kipchoge giới thiệu đồng hồ chạy bộ thế hệ mới

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 27 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 5 tháng 1 năm 2026, dsm-firmenich Running Team, đội chạy bộ nơi biểu tượng marathon Eliud Kipchoge thi đấu, đã công bố mối quan hệ hợp tác mang tính đột phá với Huawei. Với vai trò đối tác công nghệ chính thức, Huawei bắt tay cùng đội hình vô song này — được biết đến là đội chạy đáng gớm nhất thế giới — nhằm nâng cao tinh thần chạy bộ, truyền cảm hứng cho niềm đam mê rộng khắp với môn thể thao này và ủng hộ các phương pháp luyện tập thông minh hơn. Alex Huang, Giám đốc Tiếp thị của Khối Kinh doanh Tiêu dùng Huawei, cho biết: "Bằng việc kết hợp chuyên môn của Huawei trong công nghệ thiết bị đeo thông minh với kiến thức hiệu suất chuyên sâu của đội, chúng tôi hướng tới việc mang lại những hiểu biết chuyên sâu có ý nghĩa, mang lại lợi ích không chỉ cho các vận động viên đỉnh cao mà còn cho vận động viên chạy bộ ở mọi cấp độ trên toàn thế giới".

Được coi là một huyền thoại sống trong cộng đồng chạy bộ toàn cầu, sự nghiệp của Kipchoge thực sự là biểu tượng. Thành tích đột phá khi hoàn thành cuộc đua marathon trong 1 giờ 59 phút 40 giây của anh đã phá vỡ rào cản 2 giờ khó vượt qua — một cột mốc lịch sử định nghĩa lại giới hạn của khả năng con người và thể hiện niềm tin của anh rằng "Con người là vô hạn". Với Kipchoge, chạy bộ vượt lên trên chủ nghĩa tinh hoa; đó là một hoạt động dành cho tất cả mọi người, không phân biệt độ tuổi hay mục tiêu cự ly. Chạy bộ là để tự do. Chạy bộ là để khỏe mạnh. Chạy bộ cùng nhau là để đoàn kết. Đó là lý do tại sao chương tiếp theo trong sự nghiệp của Eliud là kiến tạo một phong trào chạy bộ mang tầm toàn cầu.

Nhằm thúc đẩy niềm đam mê chạy bộ trên toàn cầu, Kipchoge tìm kiếm một đối tác có tầm ảnh hưởng toàn cầu, sở hữu công nghệ tiên tiến và mạng lưới người dùng rộng lớn — Huawei nổi lên như lựa chọn hoàn hảo. Trong hơn 12 năm qua, Huawei luôn giữ vị thế tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, với hơn 200 triệu thiết bị đeo được xuất xưởng trên toàn cầu tính đến tháng 6 năm 2025[1] và dẫn đầu lượng xuất xưởng toàn cầu trong ba quý đầu năm đó. Nhờ cam kết đổi mới và cộng đồng người dùng đông đảo, Huawei hiện thân cho tinh thần xuất sắc của chạy bộ. Các giải pháp tiên tiến của hãng mang lại cho Kipchoge và đội của anh những thông tin vô giá như dữ liệu huấn luyện chính xác và đánh giá tải luyện tập mang tính khoa học, trao quyền cho các vận động viên xuất sắc vượt qua giới hạn và tái định nghĩa những điều có thể đạt được.

Sự hợp tác này đi kèm một tiết lộ đáng chú ý — Huawei chuẩn bị ra mắt một mẫu đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp tiên tiến, đánh dấu sự trở lại của hãng trong phân khúc này sau năm năm kể từ khi HUAWEI WATCH GT Runner thế hệ đầu tiên trình làng vào năm 2021. Trong khoảng thời gian đó, Huawei đã mài giũa tỉ mỉ lợi thế công nghệ của mình: Hệ thống TruSense mang lại độ chính xác, khả năng phản hồi và tính toàn diện vượt trội trong theo dõi sức khỏe và thể chất; hệ thống định vị Sunflower thể hiện bước nhảy vọt về độ chính xác vị trí; các thử nghiệm nghiêm ngặt với sự tham gia của hơn 100 người chạy bộ đảm bảo dự báo hiệu suất thi đấu đạt độ chính xác trên 97%[2]; đồng thời mô hình học máy đánh giá mức độ mệt mỏi hỗ trợ vận động viên luyện tập thông minh hơn. Gia tăng thêm độ tin cậy, các vận động viên đẳng cấp như Eliud Kipchoge và Joshua Cheptegei sẽ đóng góp những thông tin chi tiết thực tế từ những ngày tập luyện và thi đấu, qua đó thúc đẩy việc hoàn thiện liên tục các thuật toán và tính năng, nhằm tạo ra những thiết bị thực sự đồng điệu với nhu cầu của người chạy bộ.

Mẫu đồng hồ chạy bộ tiên tiến này được phát triển để giải quyết một thách thức lâu nay của thị trường — thu hẹp khoảng cách giữa tính năng cao cấp và thiết kế thân thiện với người dùng. Trong khi phần lớn các mẫu hiện có chỉ phục vụ nhóm vận động viên ưu tú với những tính năng phức tạp, làm choáng ngợp người dùng phổ thông, Huawei tận dụng chuyên môn công nghệ 3C sâu rộng của mình để tạo ra một giải pháp linh hoạt. Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các vận động viên giàu kinh nghiệm, trong khi vẫn dễ tiếp cận với người mới bắt đầu, đồng thời cũng đóng vai trò như một công cụ quản lý sức khỏe toàn diện cho cộng đồng nói chung. Bằng việc loại bỏ rào cản và kết nối liền mạch hiệu suất thể thao chuyên nghiệp với theo dõi sức khỏe dễ tiếp cận, Huawei trao quyền cho tất cả những ai đam mê sống trọn vẹn, để tận hưởng niềm vui và sức sống của việc chạy bộ.

[1] Dữ liệu từ báo cáo của IDC.

[2] Dữ liệu từ các phòng thí nghiệm của Huawei.

