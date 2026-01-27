HUAWEI стал технологическим партнером профессионального бегового сообщества Dsm-firmenich и иконы бега Элиуда Кипчоге и объявил о предстоящем запуске новых революционных часов для бега

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 27 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 5 января 2026 года икона бега Элиуд Кипчоге и профессиональное беговое сообщество Dsm-firmenich[1] объявили о партнерстве с HUAWEI. В качестве официального технологического партнера HUAWEI объединит усилия с уникальным беговым сообществом, известным как самое грозное беговое сообщесттво в мире, чтобы поднять дух бега, пробудить любовь к спорту и продвигать более рациональные методы тренировок. Это сочетание спортивного совершенства и технологических инноваций вдохнуло новую энергию в мировое беговое движение и ознаменовало смелое возвращение HUAWEI на профессиональную арену бега после пятилетнего перерыва. Партнерство компании с профессиональным беговым сообществом также ознаменовало запуск новых HUAWEI Running WATCH в ближайшем будущем.

Eliud Kipchoge The dsm-firmenich Running Team

Кенийский марафонец Кипчоге считается живой легендой среди бегунов во всем миру. Его революционное достижение в марафоне за 1 час, 59 минут и 40 секунд побило исторический рекорд и показало новые пределы человеческих. Бег выходит за рамки элитарности; это универсальное занятие, открытое для всех, независимо от возраста или дистанции. Это символ свободы, путь к здоровью и мощное выражение единства. В ноябре 2025 года, получив престижную медаль "Семь звезд", Кипчоге открыл новую амбициозную главу в своей карьере: всемирное стремление пробежать семь марафонов на семи континентах. С помощью этого необычного путешествия он стремится сблизить различные культуры с помощью бега и вдохновить на здоровый образ жизни по всему миру.

Для поддержания всеобщей страсти к бегу профессиональное сообщество Dsm-firmenich и Элиуд Кипчоге искали влиятельного во всем мире партнера, обладающего передовыми технологиями и обширной пользовательской сетью. HUAWEI отлично подходит для этого. Уже более 12 лет компания HUAWEI занимает лидирующие позиции в сфере здоровья и фитнеса, отгрузив более 200 миллионов носимых устройств по всему миру к июню 2025 года и лидируя по поставкам по всему миру в первые три квартала того же года. Благодаря своей приверженности инновациям и большому сообществу пользователей компания HUAWEI воплощает в себе суть совершенства в бегах. Его передовые решения дают Кипчоге и его команде бесценные знания, такие как точные данные тренировок и научная оценка нагрузки, что позволяет элитным бегунам преодолевать границы и переосмысливать то, что возможно.[2]

Это сотрудничество стало поразительным открытием: компания HUAWEI собирается представить передовые профессиональные часы для бега, что знаменует их возвращение на эту арену через пять лет после дебюта HUAWEI WATCH GT Runner первого поколения в 2021 году. За это время компания HUAWEI тщательно отточила свое технологическое преимущество: система TruSense обеспечивает непревзойденную точность, оперативность и комплексность в отслеживании здоровья и физических нагрузок; система позиционирования Sunflower представляет собой квантовый скачок в точности позиционирования; Тщательное тестирование, в котором участвуют более 100 бегунов, обеспечивает точность предсказаний результатов гонки выше 97%, а модель оценки усталости позволяет спортсменам тренироваться умнее. Еще больше добавляя авторитету, такие элитные бегуны, как Кипчоге и Джошуа Чептегей, поделятся реальными впечатлениями от тренировок и гонок, изменив алгоритмы и функции, создав устройства, которые действительно соответствуют потребностям бегунов.[3]

Эти передовые часы для бега призваны решить давнюю проблему на рынке, устраняя разрыв между функциональными возможностями высшего класса и удобным дизайном. Несмотря на то, что большинство существующих моделей предназначены исключительно для элитных бегунов и обладают сложными функциями, которые покорят случайных пользователей, компания HUAWEI использует свои обширные знания в области технологии 3C для создания универсального решения. Предназначенный для удовлетворения строгих требований опытных бегунов, в то же время оставаясь доступным для новичков, он также удваивается в качестве комплексного инструмента управления здоровьем для населения в целом. Устраняя барьеры и органично сочетая профессиональные спортивные достижения с доступным мониторингом здоровья, HUAWEI дает возможность каждому, кто любит полноценную жизнь, обрести радость и жизненную силу бега.

Дополнительная информация

1. Кто такой Кипчоге?

Элиуд Кипчоге, знаменитый марафонец из Кении, считается настоящей легендой в мире легкой атлетики. Высоко уважаемый среди любителей бега, он стал духовным вдохновением для миллионов бегунов по всему миру. Кипчоге вошел в историю, завершив Венский марафон с беспрецедентным временем 1 час 59 минут 40 секунд, став первым человеком, преодолевшим двухчасовой барьер в марафоне. Этот революционный результат не только побил рекорды, но и продемонстрировал безграничный потенциал человеческих достижений, доказав, что пределы созданы для того, чтобы их преодолевать. На протяжении своей блистательной карьеры Кипчоге завоевал множество наград, включая две золотые медали Олимпийских игр и 11 титулов в марафонском Гранд-слэме. Его победы на таких знаковых событиях, как Берлинский, Токийский и Лондонский марафоны, установили новые стандарты совершенства в спорте. Помимо спортивных достижений, Кипчоге известен своим дисциплинированным подходом к тренировкам и приверженностью научным методам. Он является настоящим послом духа бега, стремясь вдохновить людей по всему миру на здоровый образ жизни через бег. 2 ноября 2025 года, после триумфа на Нью-Йоркском марафоне, Кипчоге достиг выдающегося рубежа, завоевав звание «Семь звезд» в Гранд-слэме. Он также получил титул самого быстрого бегуна по средней скорости в Гранд-слэме «Семь звезд». На основе этого успеха Кипчоге объявил о новой амбициозной инициативе: двухлетнем вызове пробежать семь марафонов на семи континентах. Это глобальное начинание движимо не стремлением к спортивной славе, а более глубокой миссией — объединить людей разных культур и происхождения через универсальный язык бега, раскрывая преобразующую силу спорта.

2. О команде Dsm-firmenich Running Team

Сотрудничество Huawei с Кипчоге выходит за рамки самого спортсмена, так как компания также установила тесное партнерство с профессиональным беговым сообществом, стоящим за ним, известным как «самое сильное беговое сообщество в мире». Ранее называемая NN Running Team, группа получила свое название в честь голландской страховой компании NN Group. Основанное в 2017 году, это элитное сообщество объединило одних из самых выдающихся бегунов мира, включая легенду марафона Элиуда Кипчоге, рекордсмена мира на дистанциях 5000 м и 10000 м среди мужчин Джошуа Чептегеи и рекордсменку мира среди женщин на полумарафоне Летесенбет Гидей.

5 января, объявляя о своем официальном сотрудничестве с Huawei, профессиональное беговое сообщество также сообщило о новом спонсорском партнерстве, официально сменив название с NN Running Team на dsm-firmenich Running Team. Новый спонсор, dsm-firmenich, является мировым лидером в области питания, здоровья и красоты, совместно принадлежит голландской и швейцарской компаниям и работает более чем на 100 рынках по всему миру.

