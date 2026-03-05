A inovação da detecção de vazamento de gás: Raythink revela nova câmera portátil OGI com IA para avaliação inteligente de riscos

YANTAI, China, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Raythink Technology Co., Ltd. ("Raythink"), fornecedora líder de soluções de imagem térmica, anunciou hoje o lançamento de sua mais recente câmera OGI portátil com IA, a Série RG630. Equipada com um detector de alta sensibilidade de 15 mK e algoritmos avançados de detecção de gás de IA, a câmera eleva a detecção de vazamento de gás além da visualização para uma avaliação de risco inteligente, permitindo uma detecção de vazamento mais precoce, de maior sensibilidade e até imperceptível.

As câmeras OGI tradicionais tornam visíveis os vazamentos imperceptíveis de gás, mas a avaliação da gravidade do vazamento geralmente depende de análise off-line e julgamento subjetivo. A Série RG630 supera essa limitação com reconhecimento de gás embutido acionado por IA e recuperação de concentração no dispositivo.

Principais recursos inteligentes:

Coloração dinâmica de plumas de gás aprimorada por IA: A câmera apresenta um algoritmo proprietário de recuperação de concentração de gás, que aplica coloração baseada na concentração às plumas de gás, proporcionando uma visualização mais clara dos padrões de vazamento e da difusão, auxiliando na avaliação de riscos de vazamento.

A câmera apresenta um algoritmo proprietário de recuperação de concentração de gás, que aplica coloração baseada na concentração às plumas de gás, proporcionando uma visualização mais clara dos padrões de vazamento e da difusão, auxiliando na avaliação de riscos de vazamento. Reconhecimento de gás e alarme em tempo real: detecta automaticamente centenas de gases, incluindo gases industriais comuns, como metano, amônia, etileno, propileno, dióxido de enxofre e Freon (R-134a, R-152a), e alerta os operadores, reduzindo o tempo de resposta.

Sensibilidade e desempenho de imagem de destaque no setor

Com uma excelente sensibilidade térmica de 15 mK, o RG630 captura pequenas emissões fugitivas com clareza e estabilidade excepcionais. Uma tela sensível ao toque OLED de 5 polegadas oferece imagens detalhadas e de alto contraste para localização precisa de vazamentos.

A RG630 conta com um detector de banda passante personalizada, mais estreita do que a dos sensores térmicos tradicionais, aumentando a sensibilidade na detecção de gases e reduzindo a luz espúria.

Projetado para ambientes severos e perigosos

Projetada para aplicações em petróleo e gás, petroquímica, geração de energia, monitoramento ambiental e resposta a emergências, a Série RG630 atende aos padrões de segurança intrínseca à prova de explosão (Ex ic IIC T4 Gc) para operação segura em áreas perigosas. Seu desempenho de detecção de vazamento de gás também está em conformidade com o Apêndice K da EPA dos EUA, atendendo aos requisitos padrões de inspeção LDAR.

O RG630 também oferece durabilidade de nível industrial com uma ampla faixa de temperatura de operação e até 5 horas de duração da bateria, além de posicionamento multimodo, conectividade sem fio e um assistente de voz com IA para operação eficiente e sem uso das mãos.

Imagens de alta sensibilidade e análises de IA incorporadas tornam a Série RG630 uma nova referência para soluções OGI portáteis inteligentes. A Raythink apresentará o produto em exposições internacionais, incluindo a Middle East Energy 2026 (Hall 4, Estande C28) e a Global Industrie Paris (Estande 5S95), onde os visitantes podem ver demonstrações ao vivo do RG630 em ação.

Para mais informações:

E-mail: [email protected]

Site: https://www.raythink-tech.com/

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=c4KH2EroXIc

FONTE Raythink Technology Co., Ltd.