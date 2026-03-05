Der Durchbruch bei der Erkennung von Gaslecks: Raythink stellt neue KI-gesteuerte OGI-Handkamera zur intelligenten Risikobewertung vor

YANTAI, China, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. („Raythink"), ein führender Anbieter von Wärmebildlösungen, gab heute die Markteinführung seiner neuesten KI-gesteuerten OGI-Handkamera, der RG630-Serie, bekannt. Ausgestattet mit einem hochempfindlichen 15-mK-Detektor und fortschrittlichen KI-Algorithmen zur Gaserkennung hebt die Kamera die Gasleckerkennung über die bloße Visualisierung hinaus auf das Niveau intelligenter Risikobewertung und unterstützt die frühzeitige Erkennung selbst kleinster Gaslecks mit hoher Empfindlichkeit.

RG630 Series OGI Handheld Camera | Visualizing the Invisible Speed Speed

Aus Lecksichtbarkeit Erkenntnisse für Maßnahmenentscheidungen ableiten

Herkömmliche OGI-Kameras machen unsichtbare Gaslecks sichtbar, aber die Bewertung des Schweregrads von Lecks hängt oft von Offline-Analysen und subjektiven Einschätzungen ab. Die RG630-Serie überwindet diese Einschränkung mit integrierter KI-gestützter Gaserkennung sowie einer Ermittlung der Gaskonzentration direkt auf dem Gerät.

Wichtige intelligente Funktionen:

KI-gestützte dynamische Färbung von Gasfahnen: Die Kamera verfügt über einen firmeneigenen Algorithmus zur Ermittlung der Gaskonzentration, der Gasfahnen konzentrationsbasiert einfärbt und so Leckmuster und Diffusion deutlicher sichtbar macht, was die Risikobewertung von Lecks erleichtert.

Die Kamera verfügt über einen firmeneigenen Algorithmus zur Ermittlung der Gaskonzentration, der Gasfahnen konzentrationsbasiert einfärbt und so Leckmuster und Diffusion deutlicher sichtbar macht, was die Risikobewertung von Lecks erleichtert. Gaserkennung und Echtzeitalarm: Erkennt automatisch Hunderte von Gasen, darunter gängige Industriegase wie Methan, Ammoniak, Ethylen, Propylen, Schwefeldioxid und Freon (R-134a, R-152a), alarmiert Anwender in Echtzeit und verkürzt so die Reaktionszeit.

Branchenführende Empfindlichkeit und Bildgebungsleistung

Mit einer herausragenden thermischen Empfindlichkeit von 15 mK erfasst die RG630-Serie selbst geringe diffuse Emissionen mit außergewöhnlicher Klarheit sowie Stabilität. Ein 5-Zoll-OLED-Touchscreen liefert kontrastreiche, detaillierte Bilder für eine präzise Lecklokalisierung.

Darauf aufbauend verfügt die RG630 über einen speziellen Bandpassdetektor mit einem schmaleren Bandpass als herkömmliche Wärmebildkameras, was die Empfindlichkeit bei der Gasdetektion erhöht und Streulicht reduziert.

Entwickelt für raue und gefährliche Umgebungen

Die RG630-Serie wurde für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, der Petrochemie, der Energieerzeugung, der Umweltüberwachung sowie für Notfalleinsätze entwickelt und erfüllt die Normen für Eigensicherheit und Explosionsschutz (Ex ic IIC T4 Gc) für den sicheren Betrieb in Gefahrenbereichen. Die Gasleckerkennungsleistung erfüllt außerdem U.S. EPA Appendix K und entspricht den Standardanforderungen für LDAR-Inspektionen.

Die RG630-Serie bietet darüber hinaus industrielle Robustheit mit einem weiten Betriebstemperaturbereich und einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden sowie Mehrmodus-Positionierung, drahtlose Konnektivität und einen KI-Sprachassistenten für effizientes, freihändiges Arbeiten.

Hochempfindliche Bildgebung sowie integrierte KI-Analysen machen die RG630-Serie zu einem neuen Maßstab für intelligente Handheld-OGI-Lösungen. Raythink wird das Produkt auf internationalen Messen vorstellen, unter anderem auf der Middle East Energy 2026 (Halle 4, Stand C28) und der Global Industrie Paris (Stand 5S95), wo Besucher Live-Demonstrationen der RG630-Serie in Aktion sehen können.

Für weitere Informationen:

E-Mail: [email protected]

oder auf der Website: https://www.raythink-tech.com/

Video – https://www.youtube.com/watch?v=c4KH2EroXIc