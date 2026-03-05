가스 누출 탐지의 새로운 돌파구: 레이싱크, 지능형 위험 평가를 위한 AI 기반 OGI 휴대용 카메라 공개

옌타이, 중국 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 열화상 솔루션 선도 기업 레이싱크 테크놀로지(Raythink Technology Co., Ltd., 이하 레이싱크)가 3월 5일, 최신 AI 기반 휴대용 OGI 카메라 RG630 시리즈를 출시했다고 발표했다. 15mK의 고감도 검출기와 첨단 AI 가스 탐지 알고리즘을 탑재한 이 카메라는 가스 누출 탐지를 단순 시각화 수준을 넘어 지능형 위험 평가 단계로 끌어올려, 보다 이른 시점에서 높은 민감도로 미세 가스 누출까지 탐지할 수 있도록 지원한다.

누출 가시성을 대응 의사결정에 대한 인사이트로 전환

RG630 Series OGI Handheld Camera | Visualizing the Invisible Speed Speed

기존 OGI 카메라는 보이지 않는 가스 누출을 시각화할 수 있지만, 누출의 심각도 평가는 오프라인 분석과 주관적 판단에 의존하는 경우가 많았다. RG630 시리즈는 AI 기반 가스 인식 기능과 장치 내 농도 분석 기능을 탑재해 이러한 한계를 극복했다.

주요 지능형 기능은 다음과 같다.

AI 기반 동적 가스 플룸 색상화: 독자적인 가스 농도 분석 알고리즘을 적용해 가스 플룸을 농도 기반 색상으로 표시하여 누출 패턴과 확산 과정을 보다 명확하게 시각화해 누출 위험 평가를 지원한다.

독자적인 가스 농도 분석 알고리즘을 적용해 가스 플룸을 농도 기반 색상으로 표시하여 누출 패턴과 확산 과정을 보다 명확하게 시각화해 누출 위험 평가를 지원한다. 가스 인식 및 실시간 경보: 메탄, 암모니아, 에틸렌, 프로필렌, 이산화황, 프레온(R-134a, R-152a) 등 산업 현장에서 흔히 사용되는 가스를 포함해 수백 종의 가스를 자동 탐지하고 운영자에게 경보를 제공해 대응 시간을 단축한다.

업계 최고 수준의 감도와 이미지 처리 성능

RG630은 15mK의 뛰어난 열 감도를 통해 미세한 비산 배출까지 선명하고 안정적으로 포착한다. 5인치 OLED 터치스크린을 통해 고대비의 상세한 이미지를 제공해 정확한 누출 위치 파악을 지원한다.

이를 바탕으로 RG630은 기존 열화상 장비보다 더 좁은 대역을 사용하는 맞춤형 밴드패스 검출기를 적용해 가스 탐지 감도를 높이고 산란광을 줄였다.

혹독하고 위험한 환경을 위한 설계

석유 및 가스, 석유화학, 발전, 환경 모니터링, 긴급 대응 응용 분야를 위해 설계된 RG630 시리즈는 본질 안전 방폭 기준(Ex ic IIC T4 Gc)을 충족해 위험 구역에서도 안전하게 사용할 수 있다. 가스 누출 탐지 성능 역시 미국 환경보호청(EPA)의 부록 K(Appendix K) 기준을 준수해 표준 LDAR 점검 요구 사항을 충족한다.

RG630은 넓은 작동 온도 범위와 최대 5시간의 배터리 사용 시간, 다중 모드 위치 추적, 무선 연결, AI 음성 비서를 지원해 산업 현장에서 효율적인 핸즈프리 작업을 가능하게 한다.

고감도 이미지 처리와 장치 내 AI 분석 기능으로 RG630 시리즈는 지능형 휴대용 OGI 솔루션의 새로운 기준을 제시한다. 레이싱크는 미들 이스트 에너지 2026(Middle East Energy 2026, 홀 4, 부스 C28)과 글로벌 인더스트리 파리(Global Industrie Paris, 부스 5S95) 등 국제 전시회에서 RG630을 공개할 예정이며, 방문객들은 RG630의 실제 작동 시연을 볼 수 있다.

