Raythink AI智能紅外氣體熱像儀RG630系列海外上市

傳統紅外氣體熱像儀解決了「看得見」的問題，但評估洩漏的嚴重程度往往依賴於離線分析和操作員的主觀判斷。RG630系列通過設備自帶的AI氣體識別和濃度反演功能，突破了這一局限。

其核心智能能力包括：

AI氣雲著色算法： RG630搭載了Raythink燧石技術自主研發的氣體濃度反演技術，根據濃度差異對氣雲進行實時動態著色，直觀呈現洩漏形態與擴散趨勢，為洩漏風險等級判斷提供現場數據支撐。

氣體識別與實時報警：RG630可自動識別數百種氣體，包括常見的工業氣體如甲烷、氨氣、乙烯、丙烯、二氧化硫以及氟利昂（R-134a, R-152a）等，一旦識別洩漏即觸發智能報警，有效縮短響應時間。

看得更清，判得更准：領先靈敏度與成像性能

憑借出色的15 mK熱靈敏度，RG630能夠以非凡的清晰度和穩定性捕捉微小排放。其配備的5英吋OLED觸摸屏，提供了高對比度、細節豐富的圖像，確保洩漏點定位精準無誤。

在此基礎上，RG630採用了高性能定制濾波探測器，其帶寬比傳統熱成像儀更窄，進一步提升了氣體檢測靈敏度並有效抑制雜散光干擾，確保成像質量始終如一。

為嚴苛環境而生，為安全使命而來

RG630系列專為石油天然氣、石油化工、電力、環境監測及應急響應等高風險場景設計。它滿足本安防爆標準（Ex ic IIC T4 Gc），符合危險區域作業規範；其氣體洩漏檢測性能符合美國環保署EPA Method 21及附錄K標準，全面支持常規LDAR（洩漏檢測與修復）檢測規範。

工業級耐用性確保設備在寬溫環境下穩定運行，續航時間長達5小時。集成多模定位、無線連接及AI語音助手功能，支持高效、免手動操作，讓巡檢人員在複雜環境中更加從容專注。

高靈敏度成像與AI分析相結合，使RG630系列成為智能手持式紅外氣體熱像儀的新標桿。Raythink燧石技術將在包括法國國際工業展覽會（Global Industrie Paris，5S95展位）和2026年中東國際電力、照明及新能源展覽會（Middle East Energy 2026，4號館C28展位）在內的國際展會上展示該產品，屆時參觀者可現場見證RG630的卓越表現。

聯繫方式：

郵箱：[email protected]

官網：https://www.raythink-tech.com/

SOURCE Raythink Technology Co., Ltd.