El avance en la detección de fugas de gas: Raythink presenta la nueva cámara portátil OGI con tecnología de IA para la evaluación inteligente de riesgos

YANTAI, China, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. ("Raythink"), proveedor líder de soluciones termográficas, anunció hoy el lanzamiento de su última cámara OGI portátil con IA, la serie RG630. Equipada con un detector de alta sensibilidad de 15 mK y algoritmos avanzados de detección de gases con IA, la cámara lleva la detección de fugas de ga más allá de la visualización a una evaluación inteligente de riesgos, permitiendo una detección más temprana, con mayor sensibilidad y de fugas de gas menores.

RG630 Series OGI Handheld Camera

Transformando la visibilidad de fugas en información para la toma de decisiones

Las cámaras OGI tradicionales hacen visibles las fugas de gas invisibles, pero la evaluación de la gravedad de las fugas a menudo depende del análisis fuera de línea y del juicio subjetivo. La Serie RG630 supera esta limitación con el reconocimiento de gases integrado, impulsado por IA, y la recuperación de la concentración en el dispositivo.

Principales capacidades inteligentes:

Coloración dinámica de columnas de gas mejorada con IA: La cámara cuenta con un algoritmo patentado de recuperación de la concentración de gas, que aplica una coloración basada en la concentración a las columnas de gas, lo que proporciona una visualización más clara de los patrones de fuga y su difusión, lo que facilita la evaluación del riesgo de fugas.

La cámara cuenta con un algoritmo patentado de recuperación de la concentración de gas, que aplica una coloración basada en la concentración a las columnas de gas, lo que proporciona una visualización más clara de los patrones de fuga y su difusión, lo que facilita la evaluación del riesgo de fugas. Reconocimiento de gases y alarma en tiempo real: Detecta automáticamente cientos de gases, incluyendo gases industriales comunes como metano, amoníaco, etileno, propileno, dióxido de azufre y freón (R-134a, R-152a), y alerta a los operadores, reduciendo el tiempo de respuesta.

Sensibilidad y rendimiento de imagen líderes en la industria

Con una excepcional sensibilidad térmica de 15 mK, el RG630 captura emisiones fugitivas menores con una claridad y estabilidad excepcionales. Su pantalla táctil OLED de 5 pulgadas ofrece imágenes detalladas y de alto contraste para una localización precisa de fugas.

Además, el RG630 incorpora un detector de paso de banda personalizado con una banda más estrecha que las cámaras termográficas tradicionales, lo que mejora la sensibilidad de detección de gases y reduce la luz parásita.

Diseñado para entornos hostiles y peligrosos

Diseñado para aplicaciones de petróleo y gas, petroquímica, generación de energía, monitoreo ambiental y respuesta a emergencias, la serie RG630 cumple con las normas de seguridad intrínseca a prueba de explosiones (Ex ic IIC T4 Gc) para una operación segura en áreas peligrosas. Su rendimiento de detección de fugas de gas también cumple con el Apéndice K de la EPA de EE.UU., cumpliendo con los requisitos estándar de inspección LDAR.

El RG630 también ofrece durabilidad de grado industrial con un amplio rango de temperatura de funcionamiento y hasta 5 horas de duración de la batería, además de posicionamiento multimodo, conectividad inalámbrica y un asistente de voz con IA para un funcionamiento eficiente y manos libres.

La imagen de alta sensibilidad y el análisis de IA integrado convierten a la serie RG630 en un nuevo referente para las soluciones OGI portátiles inteligentes. Raythink presentará el producto en ferias internacionales, como Middle East Energy 2026 (Pabellón 4, Stand C28) y Global Industrie Paris (Stand 5S95), donde los visitantes podrán ver demostraciones en vivo del RG630 en acción.

Para más información:

Email: [email protected]

Web: https://www.raythink-tech.com/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=c4KH2EroXIc