Avancée décisive dans la détection des fuites de gaz : Raythink dévoile la nouvelle caméra portative OGI dotée de l'IA pour l'évaluation intelligente des risques

YANTAI, Chine, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. (« Raythink »), fournisseur de solutions d'imagerie thermique de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa dernière caméra portable OGI dotée de l'IA, la RG630 Series. Équipée d'un détecteur à haute sensibilité de 15 mK et d'algorithmes avancés de détection de gaz par IA, la caméra élève la détection de fuites de gaz au-delà de la visualisation, jusqu'à l'évaluation intelligente des risques, permettant ainsi une détection plus précoce, plus sensible des fuites de gaz, même mineures.

RG630 Series OGI Handheld Camera | Visualizing the Invisible Speed Speed

Transformer la visibilité des fuites en renseignements utiles pour les décisions d'intervention

Les caméras OGI traditionnelles rendent visibles les fuites de gaz invisibles, mais l'évaluation de la gravité des fuites repose souvent sur une analyse hors ligne et un jugement subjectif. La série RG630 surmonte cette limitation grâce à la reconnaissance des gaz pilotée par l'IA et à la récupération des concentrations sur l'appareil.

Principales capacités intelligentes :

Coloration dynamique du panache de gaz améliorée par l'IA : La caméra est dotée d'un algorithme exclusif de récupération de la concentration de gaz, qui applique une coloration basée sur la concentration aux panaches de gaz, offrant une visualisation plus claire des modèles de fuite et de la diffusion, facilitant ainsi l'évaluation des risques de fuite.

La caméra est dotée d'un algorithme exclusif de récupération de la concentration de gaz, qui applique une coloration basée sur la concentration aux panaches de gaz, offrant une visualisation plus claire des modèles de fuite et de la diffusion, facilitant ainsi l'évaluation des risques de fuite. Reconnaissance des gaz et alerte en temps réel : elle détecte automatiquement des centaines de gaz, y compris les gaz industriels courants tels que le méthane, l'ammoniac, l'éthylène, le propylène, le dioxyde de soufre et le fréon (R-134a, R-152a), et alerte les opérateurs, réduisant ainsi le temps de réponse.

Sensibilité et performances d'imagerie à la pointe de l'industrie

Avec une sensibilité thermique exceptionnelle de 15 mK, la RG630 capte les émissions fugitives mineures avec une clarté et une stabilité exceptionnelles. Un écran tactile OLED de 5 pouces fournit des images détaillées à contraste élevé pour une localisation précise des fuites.

Sur cette base, la RG630 est équipée d'un détecteur passe-bande personnalisé avec une bande plus étroite que celle des imageurs thermiques traditionnels, ce qui améliore la sensibilité de la détection de gaz et réduit la lumière parasite.

Conçue pour les environnements difficiles et dangereux

Conçue pour les applications pétrolières et gazières, pétrochimiques, de production d'énergie, de surveillance de l'environnement et d'intervention d'urgence, la RG630 Series répond aux normes antidéflagrantes de sécurité intrinsèque (Ex ic IIC T4 Gc) pour un fonctionnement en toute sécurité dans les zones dangereuses. Ses capacités de détection des fuites de gaz sont également conformes à l'annexe K de l'EPA des États-Unis, répondant aux exigences d'inspection standard du LDAR.

La RG630 offre également une durabilité de niveau industriel avec une large plage de températures de fonctionnement et jusqu'à 5 heures d'autonomie, ainsi qu'un positionnement multimode, une connectivité sans fil et un assistant vocal IA pour un fonctionnement efficace en mode mains libres.

L'imagerie à haute sensibilité et l'analyse IA intégrée font de la RG630 Series une nouvelle référence pour les solutions OGI portables intelligentes. Raythink présentera le produit lors de salons internationaux, notamment Middle East Energy 2026 (hall 4, stand C28) et Global Industrie Paris (stand 5S95), où les visiteurs pourront assister en direct à des démonstrations de la RG630.

Pour plus d'informations :

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.raythink-tech.com/

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=c4KH2EroXIc