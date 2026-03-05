Avance en la detección de fugas de gas: Raythink presenta una nueva cámara de mano de imágenes ópticas de gas (OGI) impulsada por IA para la evaluación inteligente de riesgos

YANTAI, China, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Technology Co., Ltd. ("Raythink"), proveedor líder de soluciones de imágenes térmicas, anunció el lanzamiento de su más reciente cámara OGI portátil impulsada por IA, la serie RG630. La cámara está equipada con un detector de alta sensibilidad de 15 mK y algoritmos avanzados de detección de gas de IA y eleva la detección de fugas de gas más allá de la visualización a una evaluación inteligente de riesgos, lo que permite la detección de fugas de gas más temprana, de mayor sensibilidad y menor importancia.

Cámara de mano OGI de la serie RG630 | Visualización de lo invisible Speed Speed

Convertir la visibilidad de fugas en información para las decisiones de respuesta

Las cámaras OGI tradicionales hacen visibles las fugas de gas invisibles, pero la evaluación de la gravedad de las fugas a menudo se basa en el análisis fuera de línea y el juicio subjetivo. La serie RG630 supera esta limitación con el reconocimiento de gas integrado impulsado por IA y la recuperación de la concentración en el dispositivo.

Capacidades inteligentes clave:

Coloración dinámica de plumas de gas mejorada por IA: la cámara cuenta con un algoritmo patentado de recuperación de concentración de gas, que aplica coloración basada en la concentración a los plumas de gas, lo que ofrece una visualización más clara de los patrones de fugas y difusión, lo que ayuda en la evaluación de riesgo de fugas.

la cámara cuenta con un algoritmo patentado de recuperación de concentración de gas, que aplica coloración basada en la concentración a los plumas de gas, lo que ofrece una visualización más clara de los patrones de fugas y difusión, lo que ayuda en la evaluación de riesgo de fugas. Reconocimiento de gases y alarma en tiempo real: esta cámara detecta automáticamente cientos de gases, incluidos gases industriales comunes como metano, amoníaco, etileno, propileno, dióxido de azufre y freón (R-134a, R-152a) y alerta a los operadores, lo que reduce el tiempo de respuesta.

Sensibilidad y rendimiento de imágenes líderes en la industria

Con una excepcional sensibilidad térmica de 15 mK, el RG630 captura emisiones de fugas menores con una claridad y estabilidad excepcionales. Una pantalla táctil OLED de 5 pulgadas ofrece imágenes detalladas de alto contraste para una localización precisa de las fugas.

Sobre esta base, el RG630 cuenta con un detector de paso de banda personalizado con una banda más estrecha que las cámaras termográficas tradicionales, lo que mejora la sensibilidad de detección de gas y reduce la luz lateral.

Diseñada para entornos hostiles y peligrosos

Diseñada para aplicaciones de petróleo y gas, petroquímica, generación de energía, monitoreo ambiental y respuesta ante emergencias, la serie RG630 cumple con los estándares intrínsecos de seguridad a prueba de explosiones (Ex ic IIC T4 Gc) para una operación segura en áreas peligrosas. Su rendimiento de detección de fugas de gas también cumple con el Anexo K de la EPA de EE. UU., que cumple con los requisitos de inspección LDAR estándar.

Además, el RG630 ofrece durabilidad de nivel industrial con un amplio rango de temperatura de funcionamiento y hasta 5 horas de duración de la batería, además de posicionamiento multimodo, conectividad inalámbrica y un asistente de voz de IA para un funcionamiento eficiente y manos libres.

Las imágenes de alta sensibilidad y el análisis de IA integrado hacen de la serie RG630 un nuevo punto de referencia para las soluciones OGI portátiles inteligentes. Raythink exhibirá el producto en exposiciones internacionales, como Middle East Energy 2026 (pabellón 4, stand C28) y Global Industrie Paris (stand 5S95), donde los visitantes pueden ver demostraciones en vivo de la RG630 en acción.

Para más información:

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: https://www.raythink-tech.com/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=c4KH2EroXIc

FUENTE Raythink Technology Co., Ltd.