03 nov, 2025, 20:43 GMT

WUHU, China, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- De 17 a 21 de outubro, foi realizada em Wuhu, Anhui, a 2025 Chery International User Summit. Como a nova marca de energia do Grupo Chery, a LEPAS apresentou seu caráter de marca por meio de uma série de atividades. Na presença de representantes de mídia e distribuidores globais, a LEPAS apresentou seu posicionamento como a "Marca Preferida para uma Vida de Mobilidade Elegante".

Experiência de condução elegante: testes interativos e de longa distância

LEPAS brilha no Chery International User Summit 2025, onde "a tecnologia encontra a elegância" para definir um novo modo de vida (PRNewsfoto/Chery Group)
A Jornada Global de Direção Elegante (China Stop) e o Fun Test Drive permitiram que os hóspedes experimentassem o LEPAS L8 em várias cenas de direção por mais de 900 quilômetros. Os participantes testaram autonomia, direção inteligente, conforto e adaptabilidade. No Fun Test Drive, sessões interativas como aceleração em linha reta e slalom destacaram o manuseio preciso e o controle de potência do LEPAS L8. Os hóspedes também experimentaram Assistência Automática de Estacionamento (APA) e Assistência Remota de Estacionamento (RPA), enquanto a função Vehicle-to-Load (V2L) alimentava máquinas de café e churrasqueiras no local. Um jogo de caça ao tesouro de armazenamento mostrou o design de interiores do veículo, ilustrando a "Tecnologia Elegante para a vida diária".

Elegant Way of LEPAS Debuts: The World's First LEPAS Elegant Lifestyle House and Brand Showcase Define the Essence of "Elegance"

A primeira Lepas Elegant Lifestyle House do mundo também foi inaugurada durante a cúpula. O espaço integrou LEPAS L8, LEPAS L6 e LEPAS L4 em três cenas imersivas - "LEPAS Space", "Memory Lane" e "Time Café". Atraiu inúmeras figuras públicas, incluindo Ban Ki-moon, o 8º Secretário-Geral das Nações Unidas; Ybg. Sr. NG KAI SENG, Ministro-Conselheiro da Embaixada da Malásia na China; JeryL Lee, cantor malaio; e Sanly Liu, Miss Universo Indonésia 2025.

No Lepas Brand Showcase & Elegant Technology Launch, a marca revelou sua pedra angular tecnológica - o Lepas Elegant Technology - e anunciou a Cerimônia de Assinatura do Contrato de Distribuição Global e o Programa Global de Parceiros de Estilo de Vida Elegante, marcando um novo capítulo em sua globalização.

Segurança e ecossistema: a base da confiança

Durante a cúpula, a LEPAS realizou seu primeiro teste de segurança aberto para o LEPAS L8, incluindo Raspagem de Fundo, Obstáculo de Gravação e Testes de Capotamento, demonstrando seus padrões de segurança de cinco estrelas e elegância intransigente construída sobre segurança. Juntamente com o AiMOGA Robot do Chery Group e a exposição do ecossistema que abrange diversos cenários de estilo de vida, o LEPAS iluminou a cúpula e estabeleceu um novo padrão para a condução elegante na nova era da energia.

