A tecnologia elegante LEPAS protege todas as jornadas elegantes com padrões globais de segurança de cinco estrelas

WUHU, China, 9 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que os automóveis evoluem de meras ferramentas de transporte para extensões do estilo de vida cotidiano, a segurança se tornou um elemento definidor da mobilidade moderna - e a base do desenvolvimento sustentável da marca. Como a nova marca global de novas energias do Grupo Chery, a LEPAS se posiciona como a Marca Preferida para a Vida de Mobilidade Elegante e ancora a segurança no centro da Condução Elegante, guiada por sua filosofia de marca, "Drive Your Elegance".

O LEPAS L8 foi projetado com uma profundidade de passagem superior a 600 mm para uma passagem segura por estradas cheias de água (PRNewsfoto/Chery Group)

Desenvolvido para atender ao padrão cinco estrelas do Euro NCAP de 2026, o LEPAS reinterpreta os quatro módulos independentes do Euro NCAP em uma estrutura de quatro estágios baseada em cenários de colisão - previsão de risco, proteção contra colisões e resgate pós-acidente - criando um circuito fechado e um sistema de segurança altamente robusto.

Na segurança da estrutura do corpo, a Elegant Technology estabelece uma formidável barreira protetora. O veículo adota um projeto de impacto frontal de três caminhos e um layout de piso longitudinal de 8, 5 transversais para dispersar eficientemente a energia e preservar a integridade da cabine. A estrutura da carroceria usa 75% de aço e alumínio de alta resistência, incluindo 22% de materiais formados a quente, com aço de ultra-alta resistência de 1500 MPa aplicado a 28 componentes críticos para formar uma "cápsula de segurança móvel". Essa proteção estrutural funciona em conjunto com quatro grandes tecnologias de segurança corporal e um sistema de retenção equipado com 10 airbags, oferecendo proteção holística contra resistência estrutural ao amortecimento de impactos. Vários mecanismos de assistência de resgate reduzem ainda mais os riscos de lesões secundárias após uma colisão.

A Lepas Elegant Technology está fundamentada em cenários reais de estilo de vida global. Os dados do acidente mostram que os danos na parte inferior da carroceria são mais prováveis a 30–70 km/h, o que leva ao reforço do chassi direcionado. Considerando as longas estações chuvosas do Sudeste Asiático, o LEPAS L8 foi projetado com uma profundidade de passagem de mais de 600 mm para passagem segura por estradas cheias de água. Os cenários de capotamento - responsáveis por 20% dos acidentes com um único veículo - também passam por uma validação abrangente. No Chery International User Summit de 2025, o carro-chefe LEPAS L8 completou demonstrações de raspagem sob a carroceria, águas profundas e rolagem de colisão, provando sua força de segurança intransigente. Um conjunto completo de sistemas de segurança ativa e assistência ao estacionamento garante confiança e controle em todas as etapas da Condução Elegante.

Com base nos padrões de segurança globais mais rigorosos do Grupo Chery e em uma estrutura de segurança para todos os cenários, todos os processos e todos os mercados, o lepas oferece proteção abrangente para usuários em todo o mundo.

A verdadeira elegância não é sobre velocidade, mas sim compostura e segurança. Dos padrões globais de cinco estrelas à adaptabilidade no mundo real, a Tecnologia Elegante incorpora a essência de segurança da Condução Elegante - protegendo todas as viagens e capacitando cada proprietário a "Conduzir a Sua Elegância".

