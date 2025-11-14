A KHB apresenta o FOCUS PEGASUS MF200 aprimorado -- redefinindo a eficiência em diagnósticos veterinários

XI'AN, China, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., subsidiária do KHB Group e inovadora em soluções de testes veterinários no local de atendimento (POCT), apresenta o aprimorado Analisador Veterinário Multifuncional Automático FOCUS PEGASUS MF200 — um sistema de última geração que redefine a eficiência, a confiabilidade e a acessibilidade no diagnóstico veterinário.

O MF200 integra testes de bioquímica, eletrólitos, coagulação e imunofluorescência em um analisador compacto, oferecendo diagnósticos inteligentes no local de atendimento que atendem às demandas das práticas veterinárias modernas.

Soluções inteligentes POCT para a saúde do seu animal de estimação

Integração 4 em 1: Testes de bioquímica, eletrólitos, coagulação e imunofluorescência combinados em uma plataforma compacta. Permite que veterinários realizem diversos tipos de testes em um único dispositivo.

Operação em uma única etapa: Fluxo de trabalho simplificado que proporciona resultados em 10 minutos.

Amplo menu de exames: Abrange mais de 90% dos diagnósticos de rotina para animais de estimação

Design que respeita os animais: Requer no máximo100 μL de amostra, garantindo uma amostragem rápida, segura e sem estresse.

Sistema Inteligente: Gerencia automaticamente a diluição, a centrifugação e a leitura de códigos QR para eliminar a intervenção manual e reduzir erros humanos, proporcionando precisão consistente e facilidade de uso.

Com uma interface amigável, operação simplificada e relatórios personalizados, o MF200 não só aumenta a eficiência do diagnóstico, como também eleva a experiência veterinária diária.

Após o sucesso das apresentações na Ásia e na América do Norte, a versão aprimorada do MF200 será exibida na MEDICA 2025, reforçando o compromisso da KHB em promover diagnósticos veterinários inteligentes, eficientes e que respeitem o bem-estar animal.

"O MF200 representa a próxima evolução em testes veterinários inteligentes — uma solução compacta que redefine verdadeiramente a eficiência diagnóstica", disse Li Ming, CEO do KHB Group. "Nosso objetivo é capacitar os profissionais veterinários com rapidez, precisão e confiança em cada resultado."

Sobre o KHB Group

A Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, código de ações: 002022.SZ) é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que oferece uma linha completa de produtos para diagnóstico médico, com foco em diagnóstico imunológico, diagnóstico bioquímico, diagnóstico molecular e testes no local de atendimento (POCT). Desde sua fundação em 1981, a KHB se desenvolveu e se tornou uma empresa de alta tecnologia que integra operações de pesquisa e desenvolvimento (P&D), fabricação e marketing. Em 2004, suas ações foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE).

Sua subsidiária, Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., fundada em 2023 , é especializada em soluções de POCT veterinárias e está comprometida em se tornar uma marca líder global em diagnósticos de saúde animal.

