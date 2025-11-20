KHB apresenta o analisador automático de imunoensaio por quimioluminescência Polaris V150 na MEDICA 20251

XI'AN, China, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. A KHB, fabricante global de soluções de diagnóstico in vitro (IVD), está apresentando sua mais recente plataforma compacta de quimioluminescência — o Analisador Automático de Imunoensaio por Quimioluminescência Polaris V150 — na MEDICA 2025, uma das principais feiras do setor médico do mundo. Apresentado como produto em destaque no estande da KHB deste ano, o Polaris V150 é uma demonstração da inovação contínua da empresa em diagnósticos automatizados.

Desenvolvido para laboratórios de pequeno e médio porte, e também para testes STAT e de emergência em grandes hospitais e laboratórios terceirizados, o Polaris V150 integra eficiência, precisão e facilidade de uso em uma plataforma de bancada. Ocupando apenas 0,36 m², o analisador disponibiliza aos laboratórios uma poderosa capacidade de imunoensaio sem a necessidade de dispositivos externos, graças à sua tela sensível ao toque integrada e ao seu design compacto.

Dimensões compactas e eficiência no fluxo de trabalho

Apesar de ocupar apenas 0,36 m², o Polaris V150 realiza 150 testes por hora, permitindo que os laboratórios alcancem alta eficiência operacional dentro de um espaço de trabalho limitado. Ele permite o carregamento contínuo de amostras, reagentes e copos de reação, enquanto sua função STAT garante que as amostras urgentes tenham prioridade e possibilitem uma rápida tomada de decisão clínica. O sistema oferece 40 posições para amostras, comporta soro e plasma e permite a diluição automatizada, além de oferecer detecção completa do nível de líquido, coágulos e anticolisão para aumentar a confiabilidade do fluxo de trabalho.

Alta precisão com tecnologia ALP–AMPPD

O Polaris V150 dispõe de um sistema de quimioluminescência ALP–AMPPD de alto desempenho, proporcionando alta precisão e exatidão (CV < 3%) em todos os ensaios. Com o design inovador do kit de reagentes, que inclui calibradores com informações em código QR e uma curva mestre, o analisador permite uma operação padronizada e uma gestão simplificada dos reagentes.

Menu de reagentes abrangente e expansível

O Polaris V150 aceita um menu de testes elaborado de forma independente com mais de 60 ensaios em 10 painéis de doenças principais, cobrindo uma ampla gama de necessidades de diagnóstico de rotina. O portfólio de ensaios oferece marcadores para função tireoidiana, hormônios sexuais, marcadores tumorais, doenças infecciosas, marcadores cardíacos, inflamação, metabolismo da glicose, anemia, metabolismo ósseo e muito mais.

Sistemas inteligentes e melhoria da experiência do usuário

Além de seu desempenho analítico, o Polaris V150 possui um design de sistema inteligente para aumentar a praticidade do laboratório. A plataforma permite o monitoramento em tempo real do nível de reagentes e consumíveis, garantindo que os laboratórios consigam acompanhar permanentemente a disponibilidade operacional. Sua interface de usuário simples e intuitiva e sua tela sensível ao toque facilitam a navegação eficiente e a operação simplificada, reduzindo os requisitos de treinamento e aprimorando a experiência geral do usuário.

Estabilidade confiável dos reagentes e manutenção inteligente

Para garantir um desempenho contínuo e de alta qualidade, o analisador oferece refrigeração integrada 24 horas por dia (2 a 8 °C) para até 12 posições de reagentes, assegurando a estabilidade ideal dos reagentes. Funcionalidades como monitoramento remoto e manutenção automática reduzem o tempo de inatividade e simplificam os fluxos de trabalho de serviço, ajudando os laboratórios a alcançar alta continuidade operacional.

Forte presença na MEDICA 2025

O Polaris V150 tornou-se um dos destaques do estande da KHB na MEDICA 2025, atraindo parceiros do mundo todo em busca de soluções compactas e de alto desempenho para imunoensaios. Demonstrações presenciais e consultas técnicas fornecidas pela equipe especializada da KHB oferecem aos visitantes informações completas sobre as funcionalidades do instrumento e sua adequação para ambientes laboratoriais de rotina e de emergência.

"O interesse demonstrado na MEDICA evidencia a forte demanda por sistemas de quimioluminescência compactos e de alta qualidade, como o Polaris V150", afirmou o gerente de produto da KHB. "É com grande satisfação que compartilhamos essa inovação com nossos parceiros internacionais e apoiamos laboratórios em todo o mundo com soluções eficientes para imunoensaios."

Sobre o KHB Group

A Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, código de ações: 002022.SZ) é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que oferece uma linha completa de produtos para diagnóstico médico, com foco em diagnóstico imunológico, diagnóstico bioquímico, diagnóstico molecular e testes no local de atendimento (POCT). Desde sua fundação em 1981, a KHB se desenvolveu e se tornou uma empresa de alta tecnologia que integra operações de pesquisa e desenvolvimento (P&D), fabricação e marketing. Em 2004, suas ações foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE).

