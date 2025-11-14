KHB presenta el FOCUS PEGASUS MF200 mejorado: una redefinición de la eficacia en el diagnóstico veterinario

XI'AN, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., una filial de KHB Group e innovadora en soluciones de pruebas veterinarias en el punto de atención (POCT), presenta el analizador veterinario multifuncional automático FOCUS PEGASUS MF200 mejorado, un sistema de última generación que redefine la eficacia, la confiabilidad y la accesibilidad en el diagnóstico veterinario.

El MF200 integra pruebas de bioquímica, electrolitos, coagulación e inmunofluorescencia en un analizador compacto, lo que permite realizar diagnósticos inteligentes en el punto de atención que satisfacen las exigencias de las clínicas veterinarias modernas.

Soluciones inteligentes POCT para la salud de las mascotas

Integración 4 en 1: pruebas de bioquímica, electrolitos, coagulación e inmunofluorescencia combinadas en una plataforma compacta. Permite a los veterinarios realizar pruebas de varios tipos en un solo dispositivo.

Operación en un solo paso: el flujo de trabajo simplificado ofrece resultados en 10 minutos.

Amplio menú de pruebas: cubre más del 90 % de los diagnósticos de rutina en mascotas

Diseño respetuoso con los animales: no requiere más de 100 μL de muestra, lo que garantiza una obtención de muestras rápida, segura y sin estrés.

Sistema inteligente: gestiona de forma automática la dilución, la centrifugación y el escaneo de códigos QR para eliminar la intervención manual y reducir los errores humanos, lo que proporciona una precisión constante y facilidad de uso.

El MF200, con una interfaz fácil de usar, un funcionamiento simplificado y un informe personalizado, no solo mejora la eficacia del diagnóstico, sino que también mejora la experiencia veterinaria diaria.

Luego de su exitosa presentación en Asia y Norteamérica, el MF200 mejorado se presentará en MEDICA 2025, lo que destaca el compromiso de KHB con el avance de los diagnósticos veterinarios inteligentes, eficaces y respetuosos con los animales.

"El MF200 representa la próxima evolución en pruebas veterinarias inteligentes: una solución compacta que realmente redefine la eficacia del diagnóstico", afirmó Li Ming, director ejecutivo de KHB Group. "Nuestro objetivo es brindar a los profesionales veterinarios las herramientas necesarias para obtener rapidez, precisión y confianza en cada resultado".

Acerca de KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, código bursátil: 002022.SZ) es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que cuenta con una línea completa de productos de diagnóstico médico, centrada en el diagnóstico inmunológico, el diagnóstico bioquímico, el diagnóstico molecular y las pruebas en el punto de atención (POCT). Desde su fundación en 1981, KHB se ha convertido en una empresa de alta tecnología que integra operaciones comerciales de investigación y desarrollo (I+D), fabricación y marketing. En 2004, cotizó en la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE).

Su subsidiaria, Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., fundada en 2023, se especializa en soluciones POCT veterinarias y se ha comprometido en convertirse en una marca líder mundial en el diagnóstico de la salud animal.

